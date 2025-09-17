Algarrobo rememora su episodio histórico más importante con la XI Fiesta de la Quema

Algarrobo rememorará este fin de semana uno de sus episodios históricos más importantes en su XI Fiesta de la Quema, declarada de Singularidad Turística por ... la Diputación de Málaga. Un año más, la localidad axárquica viajará atrás en el tiempo con representaciones históricas que se completarán con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

El origen de esta fiesta se remonta al 24 de septiembre de 1811, fecha en que los habitantes de Algarrobo lograron evitar la quema del pueblo por parte de las tropas francesas que ocupaban el país, un hecho que determinó que a los algarrobeños se los conozca todavía como 'los tiznaos'. Fueron hechos como este, que se dieron prácticamente por toda la geografía española, los que al final consiguieron una victoria del pueblo español sobre la ocupación francesa.

Recreaciones

Como cada año, los vecinos de Algarrobo colaboran para decorar los balcones y los rincones singulares del municipio donde del viernes 19 al domingo 21 se sucederán recreaciones históricas que se intercalarán con otro tipo de actividades culturales y lúdicas como la novedad de este año: el recorrido histórico poético que dará a conocer a personajes ilustres del municipio y visitará lugares de interés como la iglesia, las ermitas, las tumbas fenicias o los paisajes costeros. Esta ruta será el sábado a las 10.00 horas, y a continuación se celebrarán una conferencia y exposición histórica y del concurso de jinetes y amazonas, que tendrá lugar en el río, donde por la tarde habrá un espectáculo de baile con caballos.

El broche de la jornada del sábado será la actuación de la banda Triana a las 23.00 horas en el Parque de la Escalerilla.

El domingo a las 13.00 horas habrá una degustación de tortas de Algarrobo y de frutas subtropicales, y durante los tres días se celebrará una ruta de la tapa y se podrá visitar el mercado gastronómico con productos de toda la provincia, muchos de ellos, con el sello Sabor a Málaga.