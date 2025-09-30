Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los asistentes a Sun&Tech y los miembros de una mesa moderada por el director de SUR, Manuel Castillo.

Los asistentes a Sun&Tech y los miembros de una mesa moderada por el director de SUR, Manuel Castillo. SALVADOR SALAS

Sun&Tech confirma la revolución de la IA y prevé un impacto mundial en la economía

Los expertos llaman a contemplar esta tecnología como «una oportunidad» y destacan la naturalidad y rapidez con la que el ser humano se ha adaptado al cambio

José Antonio Sau, Juan Soto, Cristina Pinto y Ángel de los Ríos

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:30

La quinta edición de Sun&Tech, el foro de tecnología, emprendimiento e innovación que SUR organiza desde 2021, llevaba en 2025 el lema 'Gente revolucionarIA', ... lo que es toda una declaración de intenciones, porque la acumulación de talento que se ha dado hoy en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial ha convertido este martes a Málaga en capital internacional de la inteligencia artificial, un foro en el que expertos, gestores públicos y representantes de las empresas tecnológicas más disruptivas han constatado la revolución que ha supuesto la IA para múltiples campos, pero, sobre todo, se ha dibujado con nitidez un futuro prometedor con la llegada de los ordenadores cuánticos a partir de 2030, una metamorfosis que impactará en la economía mundial y multiplicará los hallazgos en campos como la biología, la química, la logística, la medicina, la farmacéutica, defensa o la energía, entre otros ámbitos de desarrollo humano. Esa agilidad permitirá acortar años en investigaciones médicas relevantes, por ejemplo, gracias a la capacidad de esas computadoras de realizar cálculos muy complejos que requieren de trillones de combinaciones. Hay una revolución en marcha y otra que ya se está gestando en las cabezas pensantes de las empresas más punteras de todo el mundo gracias a la IA cuántica.

