Sun&Tech confirma la revolución de la IA y prevé un impacto mundial en la economía

La quinta edición de Sun&Tech, el foro de tecnología, emprendimiento e innovación que SUR organiza desde 2021, llevaba en 2025 el lema 'Gente revolucionarIA', ... lo que es toda una declaración de intenciones, porque la acumulación de talento que se ha dado hoy en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial ha convertido este martes a Málaga en capital internacional de la inteligencia artificial, un foro en el que expertos, gestores públicos y representantes de las empresas tecnológicas más disruptivas han constatado la revolución que ha supuesto la IA para múltiples campos, pero, sobre todo, se ha dibujado con nitidez un futuro prometedor con la llegada de los ordenadores cuánticos a partir de 2030, una metamorfosis que impactará en la economía mundial y multiplicará los hallazgos en campos como la biología, la química, la logística, la medicina, la farmacéutica, defensa o la energía, entre otros ámbitos de desarrollo humano. Esa agilidad permitirá acortar años en investigaciones médicas relevantes, por ejemplo, gracias a la capacidad de esas computadoras de realizar cálculos muy complejos que requieren de trillones de combinaciones. Hay una revolución en marcha y otra que ya se está gestando en las cabezas pensantes de las empresas más punteras de todo el mundo gracias a la IA cuántica.

Mesa inaugural

Mesa inaugural con Manuel Castillo, director de SUR, el alcalde, el presiente de la Diputación y el director territorial en Andalucía de CaixaBank. SALVADOR SALAS

«Sun&Tech, adelante», ha sido el mensaje enviado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha compartido la mesa inaugural con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, y el director territorial en Andalucía de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, y el director de SUR, Manuel Castillo. Los ponentes han reflexionado sobre la aplicación de la IA en las administraciones públicas y las empresas. En el primero de los casos, creen que es esencial su aplicación para mejorar los tiempos de respuesta en la resolución de expedientes y licencias para los ciudadanos, aunque De la Torre, por ejemplo, ha incidido en la importancia de «un esfuerzo de formación, preparación y mentalización» tanto para los funcionarios como para los ciudadanos, una práctica que debe conjugarse siempre con «la inteligencia natural» como base. «Puede tener la IA una utilidad práctica en la planificación», ha dicho De la Torre.

Juan Ignacio Zafra, por su parte, ha indicado que el uso de la IA «tiene mucho que ver con el adecuado tratamiento del dato» en el ámbito bancario, pero hay más usos relacionados con la ciberseguridad, los modelos de riesgo, la inversión financiera o en las propias oficinas, donde los empleados usan un asistente de IA llamado Copilot. «Ese trabajo que venimos haciendo desde hace 25 o 30 años, que luego hemos perfeccionado con el uso del BIG DATA, la IA lo hace más eficiente», ha destacado, para indicar la importancia de la experiencia del cliente en contacto con los empleados de la firma, a quienes la IA puede ayudar para que puedan ofrecer la información correcta y más personalizada para el usuario. «La IA hace que el dato y la experiencia tengan ese eje común que les une, que es el factor humano», ha precisado. «En la inversión de IA hay que ir corriendo, pero no muriendo», ha agregado.

La llegada de la IA a las administraciones públicas va a ser más lenta que a las empresas

Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, ha destacado que la IA es fundamental, o va a serlo en el futuro, para la toma de decisiones en una administración, «la respuesta va a ser más ágil, facilita la vida a los ciudadanos», dado que si un expediente se resuelve en dos meses frente a los seis o siete, «ayudamos a resolver problemas, somos más eficientes y productivos», porque se van a poder resolver más expedientes. Eso sí, ha advertido Salado, la implantación de la IA «lamentablemente» va a ir más lenta en las instituciones que en las empresas, por la naturaleza de la ley y las garantías que han detener el tratamiento de datos, así como por las exigencias de los claveros de la legalidad, del secretario al interventor, pasando por el jefe de servicio. En la Diputación, ahora se aplica la IA en Turismo Costa del Sol, donde se desarrolla una herramienta para 2026 con el fin de «mejorar los flujos turísticos en el destino, para evitar saturación y crear experiencias hiperpersonalizadas para el cliente y el profesional».

Castillo, por su parte, ha destacado la importancia de este foro como lugar de encuentro y diálogo de personas curiosas, creativas y disruptivas para dibujar el futuro.

Aitana, la victoria de la IA

Rubén Cruz y Diana Núñez. SALVADOR SALAS

«Hola, soy Aitana, la del pelito rosa». La charla la ha abierto ella, una de las grandes estrellas de este Sun&Tech Málaga 2025. No en vano, se trata de la conferencia inaugural. 'Existo, luego pienso'. Porque ella, la del pelito rosa y el cuerpo perfecto, piensa pero no existe. «Entro por vídeo porque obviamente no me puedo trasladar al evento», ha añadido. Aitana es un avatar creado por Inteligencia Artificial. Suben a escena sus padres, los de carne y hueso, Rubén Cruz y Diana Núñez, no tienen más de 30 años y han revolucionado el mundo de la publicidad con su hija que se vuelve a su cuarto para dejar a los mayores: «Me vuelvo a mi partida de Mario Kart. Esto os va a dejar flipando, ¡dadle caña!».

«Nuestro trabajo fundamental es difuminar la línea entre lo real y lo virtual -ha explicado Diana Núñez-, difuminar y no borrar». Estos dos catalanes, creativos fundadores de The Clueless Aigency, parieron a Aitana hace tan sólo dos años. «Hacíamos fotos y dibujitos y nos moríamos de hambre», se ha sincerado Rubén Cruz. Mucho del presupuesto de cada campaña se iba en pagar a influencers o sesiones de fotos. «Por el dinero y porque los instagramers no nos caen del todo bien, decidimos crear nuestra propia influencer». Hoy, Aitana (@fit_aitana) tiene más de 380K seguidores en Instagram y es embajadora de marcas que mueven millones.

Freepik: la IA creativa ya es presente

Sofía López, de Freepik. SALVADOR SALAS

El imparable avance de la IA también va a requerir la evolución y formación de los diferentes perfiles creativos. Así lo entienden en la empresa malagueña Freepik, una de las que más rápido está creciendo en esta nueva carrera tecnológica. La Head of Social & Community y AI Growth de la compañía malagueña, Sofía López, ha asegurado que «la IA creativa ya no es promesa: es presente». De hecho, ha añadido que esta tecnología evoluciona tan rápido que «se siente como un parpadeo».

Esta profesional, que ha sido entrevistada por la periodista de SUR Nuria Triguero, ha defendido el papel fundamental que juegan y jugarán los profesionales en esta nueva carrera tecnológica. «Habrá mil cosas con IA, pero el valor será el que le añadan los perfiles creativos», ha resumido. Cuestionada sobre la evolución de la empresa, ha recordado que actualmente tienen 80 millones de usuarios en todo el mundo y un nuevo lanzamiento cada 3,7 días. «Hemos llegado a un punto en el que puedes llegar con un idea y generarla tocando todos los palos de la creación». Entre otras cosas, con las herramientas que ofrece Freepik a los usuarios se pueden editar vídeos, generar voces a partir de texto, sincronizar las bocas de los personajes con el texto que se desee o incluso, de forma más novedosa, obtener música generada con IA. «Puedes hacer cosas que no van a ser mediocres», puntualiza.

Liderazgo en ciberseguridad

Soledad Antelada, de Google Cloud. SALVADOR SALAS

Hace más de una década que Soledad Antelada trabaja en San Francisco como parte del equipo de Google, donde ocupa el cargo de asesora de seguridad en la oficina del CISO (responsable de seguridad de la información) en Google Cloud. Ella es una de esas mujeres malagueñas que triunfan a nivel internacional. Aún así, hizo hueco en su apretada agenda para venir a Sun&Tech y para dialogar sobre 'Liderazgo en ciberseguridad en la era de la incertidumbre'. «¿Quiénes somos los buenos y quiénes los malos? Aquí hay más grises que antes; los buenos estamos sacando mucho más partido pero la IA la está utilizando todo el mundo y los malos se benefician de ella para hacer unas campañas más sofisticadas de 'fishing' para escribir e-mails falsos e incluso llamadas simulando la voz de un familiar. Esto es cada vez más complicado», explicó la experta al inicio de su intervención.

Antelada se ha mostrado crítica con el presupuesto a la ciberseguridad, que en estos momentos es el más alto de la historia: «Es una ventaja porque hay mucha más gente en la profesión, pero siempre se ha ido a salto de mata y ahora seguimos igual, siempre a la cola del avance de la tecnología», confesó la experta malagueña. «Lo que más me está molestando como ciudadana es la desinformación y el engaño, ya no te puedes fiar de qué es cierto y que no. Estamos en la era de la propaganda y se utiliza la desinformación para sacar ventajas de muchas cosas, esto es lo que más me quita el sueño», ha analizado Soledad Antelada, que además ha desvelado que hasta a ella misma le ha pasado: «Hay veces que a mí me han colado algunas cosas por unos minutos, es que está muy difícil de detectar la realidad».

IA cuántica

Fernando Domingo Pinuaga, de SandBoxAQ. SALVADOR SALAS

La inteligencia artificial ha sido clave hasta ahora. En los últimos tres años los expertos han llegado a la orilla de una playa que comenzaron a vislumbrar hace un cuarto de siglo con los Large Language Model (LLM), es decir, modelos como Gemini o ChatGPT que entienden el lenguaje humano. Pero los expertos, según ha explicado hoy Fernando Domingo Pinuaga, vicepresidente de SandBoxAQ, tocan ya con las yemas de sus dedos la llamada IA cuántica, con ordenadores que en 2030 podrán realizar trillones de combinaciones con operaciones matemáticas, como ocurre con la química, y por tanto supondrán un antes y un después en el avance del conocimiento humano en áreas como la medicina, la biología, la logística, los hidrocarburos, etc. «Los ordenadores cuánticos van a impactar en todas las industrias», dice. De los LLM se pasará a los LQM, la nueva realidad cuántica. «Lo que nosotros hacemos, como tenemos un pasado bastante técnico con la física cuántica, es mezclar la IA con ecuaciones, con biología, con química, con matemáticas. Son ecuaciones que no crean alucinaciones, porque están probadas», señala. Los LLM, aunque acaparan ahora la atención del mundo, están impactando en creatividad, entretenimiento y contenidos o ingeniería de softwares, «pero los modelos cuantitativos, si tú empiezas a trabajar la IA con la química, la biología, todo lo que sustenta la economía de un país, la energía, la farmacéutica, los modelos financieros, el aeroespacial, ahí es donde vas a tener un impacto en la economía y realmente vas a cambiar el futuro de las industrias», reseña.

Ha explicado, por ejemplo, cómo han convertido una espera de seis años para llegar al laboratorio de un Premio Nobel que investiga el alzhéimer en tres o cuatro meses gracias a la computación cuántica. «No somos expertos en alzhéimer pero sabemos hacer computación, lo que marca cómo se encuadran esas dos proteínas son ecuaciones que están probadas y simplemente es lograr hacer correr los modelos computacionales. Logramos hacérselo en tres o cuatro meses, le ahorramos más de 1.000 millones de dólares y va a poder ir al laboratorio y, al ser una persona mayor, podrá ver el resultado de su trabajo». Este es uno de los ejemplos clave, según Fernando Domingo Pinuaga, en digitalización de la ciencia.

Tres casos de 'exit' en Andalucía

Manolo Castillo, Paco Ávila, Manu Heredia y José Antonio Pérez. SALVADOR SALAS

Tres emprendedores y un destino. Subían al escenario de Sun&Tech Málaga 2025 Paco Ávila, presidente de la Utamed; Manu Heredia, fundador de BeSoccer, y José Antonio Pérez, fundador de Cover Mánager. En una mesa moderada por Manolo Castillo, director de SUR, hablaban de 'Barro y trincheras detrás de un exit'. 'Exit', salida en inglés, es, en román paladino, la venta de una empresa. Sumada una 'o' al final, es el éxito. Porque tras ellos hay barro y trincheras, «muchas batallas», introducía Castillo, pero todas ganadas. Tres emprendedores que, por cierto, eligieron ellos mismos el nombre de la ponencia.

Un encuentro que era toma de tierra con la realidad y, por tanto, era obligado preguntar por la IA, el 'leit motiv' de esta convocatoria. «En Cover Manager la implementamos en el desarrollo de los productos, pero también en el servicio de atención al cliente». Esta plataforma de gestión de reservas hosteleras dibuja ya un futuro en el que las apps conozcan al consumidor «qué es lo que gasta, el tipo de comida que le gusta: ella misma te recomendará dónde ir sin que tú tengas que preguntar nada más». Manu Heredia, creador de una empresa puntera de resultados deportivos e información, afirmaba: «Si hubiese creado BeSoccer ahora, hubiera tardado mucho menos». Heredia confiesa que ahora la IA trabaja para él en el desarrollo de aplicaciones: «Yo la superviso todo, digamos que soy el piloto». Paco Ávila y su UTAMED, que arranca su primer curso académico, ya usan la IA de forma nativa: «Como empezamos a construir la universidad desde cero, creamos un departamento de IA que es transversal a todo».

Ya metidos en batallas (y guerras ganadas), contaba José Antonio Pérez cómo este pasado mes de julio, Cover Manager y Zenchef, otro referente en la restauración y la hospitality, tomaban la decisión estratégica de unirse, creando un gigante europeo europeo en gestión de reservas. «Nos constituimos con un capital inicial de 3.006 euros y ahora tenemos una valoración de más 350 millones», decía Pérez. Somos una empresa de 300 personas trabajando para «quitar los libros de papel de la puerta de los restaurantes». En el tono de voz se le ve enamorado del proyecto. Hoy, Cover Manager y Zenchef abarcan 36.000 restaurantes, gestionando más de 650 millones de experiencias al año en más de 20 países.

La venta de empresas tecnológicas punteras, un fenómeno conocido en inglés como 'Exit', también centró una mesa

A Manu Heredia se le ve el más relajado de todos. «Yo decía hace 3 meses que me había jubilado». No han trascendido las cifras oficiales de la venta de Besoccer a su competidora checa Livesport, pero ha sido mucho. De hecho, recordaba Manolo Castillo cómo en este mismo escenario, el del Auditorio Edgar Neville, en 2022, Heredia afirmaba que sólo vendería su empresa a Amazon. Lejos de la retirada, nueve meses después de la venta, se confiesa en su 'prime': «Ahora lo que tengo es dinero y voy a replicar lo que hice en Besoccer, pero con herramientas de 'trading' que den soluciones a problemas financieros específicos».

«Vender es un coñazo, los fondos te machacan». Paco Ávila arrancaba sincero. Venía a contar hablar de su nueva aventura educativa, UTAMED, pero también la exitosa venta de Medac, líder de la FP privada en España, por 200 millones de euros a un fondo norteamericano allá por el verano de 2021. «Fuimos listos porque vendimos la compañía cuando estaba creciendo, el mercado estaba caliente». «Perdí el sueño, tenía constantes llamadas desde EE UU, a las 4 de la mañana…». En estas que Manolo Castillo le interrumpía: «Pero no está mal el resultado». Risas en el auditorio. «No, no me quejo», respondía Ávila.

«Lo que hace años sería ciencia ficción hoy es realidad»

Natalia Rodríguez. SALVADOR SALAS

La rápida evolución de la IA se ha convertido en un reto, un mundo de posibilidades y, a la vez, en un peligro para empresas y gobiernos, que necesariamente deben ponerse manos a la obra para no quedarse atrás. Así lo ha considerado Natalia Rodríguez, Global Artificial Intelligence Clients and Markets Leader en EY y en EY GDS Spain, que ha participado con una charla titulada 'De lo imposible a lo inevitable: Adopción impulsada por las personas y tendencias en IA generativa'.

Esta profesional, que durante los últimos años se ha encargado de liderar el proceso de transformación en IA en su empresa, ha comenzado su intervención con una frase lapidaria que, además, sirve como inicio para todo: «Lo que hace años sería ciencia ficción, hoy forma parte de nuestra realidad». «Estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad y amenaza con que perdamos el control y la perspectiva», ha añadido.

¿Volar en coches?

Ana Pérez, durante su ponencia. SALVADOR SALAS

«¿Quién se atreve a decir que en un futuro no volaremos en coches?», se ha preguntado la ingeniera aeronáutica Ana Pérez, responsable de planificación y certificación de aeropuertos de la empresa malagueña Aertec Soutions. Esta experta desglosó cómo serán los aeropuertos del futuro en los que ya se está trabajando e incluso implantando algunas fases en los de Doha o Abu Dabi. «Para diseñar los aeropuertos del futuro analizamos los periodos de estrés de los pasajeros», anticipó antes de empezar a explicar: «El viaje empieza en casa y gracias con un reconocimiento facial podemos hacer muchas cosas. Con la inteligencia artificial podemos tener información fiable y precisa para tomar decisiones y ahorrarnos ir con cuatro horas de antelación al aeropuerto», destacó Ana Pérez.

Para llegar al aeropuerto, «un coche autónomo nos lleva tanto en la ida como en la vuelta», aseguró la ingeniera. «También hay que transformar todos esos edificios de aparcamiento feos que hay antes de cada aeropuerto y transformarlo en 'City Airports' que mejoren la experiencia del pasajero. En cuanto al aparcamiento, tú llegas con el coche y lo dejas en una zona establecida para estacionar y luego llega un robot y lo aparca. Aquí ya reducimos el estrés por no encontrar aparcamiento y llegar tarde al vuelo», aseguró la ingeniera durante su intervención, en la que fue mostrando paso a paso cómo cambiarán los aeropuertos.

Toni Segarra: el factor humano

El publicista Toni Segarra. MARILÚ BÁEZ

Toni Segarra es director creativo de Sapristi, su propia consultora publicitaria, pero es uno de los grandes nombres propios del mundo de la publicidad en España y, como tal, un hombre acostumbrado a innovar y a abrazar los vertiginosos cambios que alumbra la tecnología en el siglo XXI. Por eso él ha decidido comprender y disfrutar la inteligencia artificial. «Yo soy publicista, tiendo a ver el lado bueno de las cosas, veo la IA con optimismo, el primer paso frente a ella es decidir si quieres sentirte amenazado o quieres sentir que es una oportunidad», ha declarado en un diálogo con el director del SUR, Manuel Castillo.

En su opinión, la IA es una es un mecanismo parecido o que replica el cerebro humano, «pero no tenemos ni idea de cómo es el cerebro humano. ¿Cómo es posible construir un cerebro sin saber cómo funciona? La IA va a poner en valor este órgano, va a sacar aquello que de extraordinario tiene, es un potenciador», ha explicado en un diálogo que se ha centrado, sobre todo, en la interrelación del factor humano y esta tecnología líquida disruptiva a la que las personas miran aún con recelo.

La nasa y el reto de volver a la luna

El ingeniero malagueño Carlos García Galán. MARILÚ BÁEZ

Llegó para poner Sun&Tech Málaga 2025 en órbita, y lo consiguió. El malagueño Carlos García Galán que forma parte del programa Artemis de la NASA, era uno de los fichajes estelares de este encuentro. Licenciado en Ciencias Espaciales e ingeniero en electrónica por el Instituto de Tecnología de Florida, trabaja actualmente en el desarrollo de la nave Orión para lograr el objetivo final: llegar a Marte.

Una imagen del Apolo 11 sobre la Luna de fondo. «La llegada del hombre al satélite inspiró a muchísima gente, pero también supuso una revolución tecnológica que hasta hoy no se ha detenido», explicaba García Galán por videoconferencia desde Estados Unidos. Con la foto de Buzz Aldrin (que no de Neil Armstrong de fondo) contaba: «En 56 años hemos estado aprendiendo a vivir en el espacio, en órbitas cercanas a la tierra, estamos listos para dar el siguiente paso».

La NASA ha mandado robots a Marte para aprender cómo un planeta muy parecido a la Tierra, donde hubo agua, «se ha convertido en un desierto inhabitable». «Mandar humanos sería toda una revolución», explica con emoción. Para ello trabaja en el proyecto Artemis, una campaña de misiones para llegar a la Luna en primer lugar y continuar la exploración, después, hacia Marte». Una distancia total que podría recorrer una misión tripulada en un mes, matiza el ingeniero. «En 56 años hemos estado aprendiendo a vivir en el espacio, en órbitas cercanas a la tierra, estamos listos para dar el siguiente paso». La NASA ha construido un cohete nuevo, el SLS (Space Launch System); una nave nueva, la Orión, y está trabajando también en una estación espacial, Gateway, de la que el propio ingeniero es 'deputy manager' del programa. Un sistema, este último, que estará permanentemente en la órbita de la luna y servirá para que los astronautas puedan bajar en misiones continuas al satélite.

¿Qué es IMEC y qué viene a hacer a Málaga?

Helio Fernández, de IMEC. MARILÚ BÁEZ

Málaga va a tener nombre propio en el desarrollo de la tecnología del futuro. Y lo va a hacer de la mano de IMEC, centro de investigación que está a punto de aterrizar en la ciudad y en el que se desarrollan y definen los chips de las próximas décadas. Para conocer de primera mano el proyecto y avanzar algunas de sus características, Helio Fernández, responsable de relaciones institucionales de IMEC Spain, ha participado en Sun&Tech. «En Málaga se va a desarrollar parte de lo que va ser el futuro de los semiconductores», ha avanzado.

Este profesional, malagueño de nacimiento, ha explicado que las futuras instalaciones de Málaga servirán como complemento a las que tienen actualmente en Lovaina, en Bélgica. Aquí trabajará inicialmente un equipo de 200 personas y se estima que entre los años 2029 y 2030 se comiencen a realizar las primeras investigaciones en la sala blanca que se instalará en la ciudad.

Las ocho claves para hacer un producto viral

Carlos Sánchez, durante su intervención. MARILÚ BÁEZ

El ingeniero malagueño Carlos Sánchez, jefe de producto en el Real Madrid y creador de diferentes startups, detalló uno a uno las ocho claves que hay que tener en cuenta para conseguir que un producto sea viral. Él ya lo hizo con sus fotografías de Nueva York que publicaba en X; con la web de animaciones 3D sobre BB-(, el robot esférico de 'Star Wars'; el juego para móvil Cubigram, que fue viral en la pandemia, y lo último, Sayerlayer, una aplicación para compartir el DNI de forma segura: «Utilizamos la única herramienta resistente a la inteligencia artificial», aseguró Carlos Sánchez durante su intervención en esta jornada.

La primera de las ocho claves que desglosó: «Haz algo nuevo o hazlo de forma diferente». Esto puede explicarse bien con su trabajo en el Real Madrid: «Vengo de trabajar en startups y en ese mundo competimos entre nosotros; pero en mi trabajo en el club no competimos con equipos de fútbol; aquí intentamos dar un producto distinto para que los fans puedan disfrutar», explicó Carlos Sánchez, que apuntó como segunda clave: 'Hazlo fácil de entender'. El resto son las siguientes: la viralidad no es nunca un fin, sino un medio, hay que prototipar para validar, busca un público lo más amplio posible y cuenta el proceso, generar expectación es importante e involucra a la comunidad y comparte lo que sale mal.

Vodafone inaugura laboratorio de tecnología

Jesús Amores, de Vodafone. MARILÚ BÁEZ

Jesús Amores, director del Centro de Innovación de Vodafone en la capital, ha presentado a los asistentes el 'Malaga Satellite Center', el proyecto de I+D millonario que se desarrolla en el centro de innovación de la compañía. «El objetivo es ofrecer cobertura de banda ancha en cualquier lugar del planeta: en el desierto, en mitad del océano y, por qué no, en mitad de la España vaciada», explicaba. Amores presentaba así al auditorio el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja, con el fin de permitir a los clientes cambiar sin interrupciones entre redes satelitales y 4G/5G con sus teléfonos inteligentes. Ubicado en el Hub de Innovación que tiene la compañía en Málaga, el proyecto arrancaba este verano con una subvención inicial de la Agencia Espacial Española. El director del centro anunciaba que este mismo jueves abrirá el primer laboratorio de validación satelital en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UMA.

Un modelo de IA para ayudar a mujeres con el cáncer de mama más agresivo

Daniel Martínez Canca. MARILÚ BÁEZ

Daniel Martínez Canca, CEO de ESEMED Healthcare, ha recibido recientemente un importante reconocimiento internacional con su innovador proyecto sanitario BRCA-AI, que busca adaptar soluciones personalizadas a las pacientes que sufren de cáncer de mama triple negativo, el más agresivo y de peor pronóstico, contribuyendo así a que no abandonen el tratamiento. Así, la Harvard Medical School le otorgó el segundo puesto entre más de 700 proyectos empresariales. Ahora es el turno de buscar clientes y entrenar este novedoso modelo de IA. «Con este modelo de IA damos a cada paciente de cáncer de mama triple negativo una solución adaptada», ha explicado Martínez Canca.

Ahora, ha insistido, se encuentra en el periodo de validar el entrenamiento de este modelo, negocia y busca hospitales (ya ha contactado con uno de Orense) y ha de ser probado en pacientes, en una muestra numerosa. Busca inversores.

Martínez Canca ha recordado que su propia mujer falleció en 2016 a consecuencia de esta enfermedad, lo que ha arrancado un aplauso del público. «Se trata de un sistema de IA dual, con dos componentes: con el primero, nos anticipamos, con el segundo, evitamos el abandono del tratamiento por parte de la paciente con un tipo específico de cáncer de mama», ha indicado. Todos los años, ha añadido, hay 37.500 nuevas mujeres con cáncer de mama, un 15% o 20% de estas tendrá el tipo triple negativo, el que peor pronóstico tiene, y cuatro de cada diez abandonarán el tratamiento. «Es un fracaso médico», ha agregado.