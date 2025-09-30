Sofía López, de Freepik: «Habrá mil cosas con IA, pero el valor será el que le añadan los perfiles creativos»

El imparable avance de la IA también va a requerir la evolución y formación de los diferentes perfiles creativos. Así lo entienden en la empresa ... malagueña Freepik, una de las que más rápido está creciendo en esta nueva carrera tecnológica.

Sofía López, Head of Social & Community y AI Growth en Freepik, ha asegurado durante su participación en Sun&Tech que «la IA creativa ya no es promesa: es presente». De hecho, ha añadido que esta tecnología evoluciona tan rápido que «se siente como un parpadeo».

Esta profesional, que ha sido entrevistada por la periodista de SUR Nuria Triguero, ha defendido el papel fundamental que juegan y jugarán los profesionales en esta nueva carrera tecnológica. «Habrá mil cosas con IA, pero el valor será el que le añadan los perfiles creativos», ha resumido.

Cuestionada sobre la evolución de la empresa, ha recordado que actualmente tienen 80 millones de usuarios en todo el mundo y un nuevo lanzamiento cada 3,7 días. «Hemos llegado a un punto en el que puedes llegar con un idea y generarla tocando todos los palos de la creación».

Entre otras cosas, con las herramientas que ofrece Freepik a los usuarios se pueden editar vídeos, generar voces a partir de texto, sincronizar las bocas de los personajes con el texto que se desee o incluso, de forma más novedosa, obtener música generada con IA. «Puedes hacer cosas que no van a ser mediocres», puntualiza.

López ha desvelado que Freepik ya ha hecho colaboraciones con películas y que incluso su tecnología está presente en una de las últimas películas de Tom Hanks. Se trata de un caso puntual pero que a buen seguro seguirá aumentando en el mundo del cine y en Hollywood en particular. «No creo que Hollywood entienda la IA como le doy al botón y tengo una película, sino como una herramienta para generar escenas de acción». «A lo mejor hay gente que hace proyectos de más bajo presupuesto que no tiene dinero para contratar un helicóptero, es un añadido que creo que seguirá avanzando», ha añadido.

Para finalizar, esta profesional ha animado a todos los presentes a relacionarse con las herramientas que generan este tipo de contenidos para conocerlas y, si es posible, aplicarlas al día a día de cada uno. «Ver cómo te sientes trabajando con la máquina».

Igualmente ha augurado que dentro de cinco años «vamos a ser líderes de la industria» a tenor de la comunidad que están creando y la calidad de los profesionales de los que se han rodeado. «En cinco años mucha gente dirá 'esos son los de Málaga».

