En los aeropuertos del futuro no habrá que separar los envases en el control de seguridad: «Y volaremos en 'aerotaxi'»

Entró al Auditorio Edgar Neville formulando preguntas que luego se convirtieron en afirmaciones: «¿Quién se atreve a decir que en un futuro no volaremos en ... coches?». La ingeniera aeronáutica Ana Pérez, responsable de planificación y certificación de aeropuertos de la empresa malagueña Aertec Soutions, desglosó en este Sun&Tech cómo serán los aeropuertos del futuro en los que ya se está trabajando e incluso implantando algunas fases en aeropuertos como los de Doha o Abu Dabi.

«Para diseñar los aeropuertos del futuro analizamos los periodos de estrés de los pasajeros», anticipó antes de empezar a explicar: «El viaje empieza en casa y gracias con un reconocimiento facial podemos hacer muchas cosas. Con la inteligencia artificial podemos tener información fiable y precisa para tomar decisiones y ahorrarnos ir con cuatro horas de antelación al aeropuerto», destacó Ana Pérez.

Para llegar al aeropuerto, «un coche autónomo nos lleva tanto en la ida como en la vuelta», aseguró la ingeniera. «También hay que transformar todos esos edificios de aparcamiento feos que hay antes de cada aeropuerto y transformarlo en 'City Airports' que mejoren la experiencia del pasajero. En cuanto al aparcamiento, tú llegas con el coche y lo dejas en una zona establecida para estacionar y luego llega un robot y lo aparca. Aquí ya reducimos el estrés por no encontrar aparcamiento y llegar tarde al vuelo», aseguró la ingeniera durante su intervención, en la que fue mostrando paso a paso cómo cambiarán los aeropuertos.

Una de las fases que, según los estudios, generan más estrés en los aeropuertos, son los controles de seguridad. «Los ingenieros estamos centrando todos nuestros esfuerzos para mejorar este proceso y hemos diseñado un programa que identifica a pasajeros y acompañantes desde que entran en el aeropuerto; de esta forma se establece el nivel de criticidad, vemos cómo de peligrosos son y según el análisis, cada persona pasa por un nivel de seguridad diferente en el que no habrá que hacer nada, solo caminar por el pasillo y ya la propia máquina va detectando los diferentes objetos peligrosos o no», desveló la ingeniera experta.

Una vez pasado el control de seguridad, a través del Big Data, el pasajero podrá ir viendo toda la información desglosada y al detalle de cada tienda, bar o establecimiento al que quiera ir. Incluso habrá un robot, Airs Porter, que «puede llevar la maleta a la puerta de embarque o bien elegir que siga al pasajero hasta allí», detalló Ana Pérez. Otros robots son Airs Ride, que lleva al pasajero y sus maletas a la puerta de embarque o el Airs Dilit, al que se le pide comida de cualquier restaurante del aeropuerto y la lleva al sitio donde esté ubicado el pasajero.

«Con todo esto ya estamos listos para volar con una experiencia mucho más amable, todo gracias a compartir nuestra información en una única identificación con 'One ID'. Aquí el único problema con el que estamos trabajando es la ciberseguridad», apuntó la ingeniera. También habrá «maletas electrónicas» para no perder el equipaje o incluso para directamente «llevarlo del aeropuerto al hotel».

Para terminar su intervención, Ana Pérez acabó respondiéndose a sí misma la pregunta del inicio: «Volaremos en 'aerotaxi' que nos lleve a nuestro destino, esto lo vamos a tener en Abu Dabi desde enero de 2026. Al principio va a ser un privilegio de unos pocos, pero en el futuro se van a transformar la forma en la que vemos las ciudades y vamos a compartir el espacio. Ya hay servicios de transporte mediante drones en Estados Unidos. Esto llegará», aseguró Ana Pérez para cerrar su ponencia 'Los aeropuertos del futuro'.

La celebración de este encuentro es posible gracias a los patrocinios del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y CaixaBank DayOne; así como a la colaboración de Universidad Europea, Betancourt, EY GDS Spain, Málaga CF y UTAMED.