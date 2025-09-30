Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Pérez, durante su ponencia en Sun&Tech.

Ana Pérez, durante su ponencia en Sun&Tech. Foto: Salvador Salas / Vídeo: Pedro J. Quero

En los aeropuertos del futuro no habrá que separar los envases en el control de seguridad: «Y volaremos en 'aerotaxi'»

La ingeniera de Aertec Solutions Ana Pérez desvela paso a paso cómo se están diseñando estos espacios, algunos instalados en Doha y Abu Dabi

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:22

Entró al Auditorio Edgar Neville formulando preguntas que luego se convirtieron en afirmaciones: «¿Quién se atreve a decir que en un futuro no volaremos en ... coches?». La ingeniera aeronáutica Ana Pérez, responsable de planificación y certificación de aeropuertos de la empresa malagueña Aertec Soutions, desglosó en este Sun&Tech cómo serán los aeropuertos del futuro en los que ya se está trabajando e incluso implantando algunas fases en aeropuertos como los de Doha o Abu Dabi.

