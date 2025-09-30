Vodafone inaugurará esta semana su primer laboratorio de tecnología para internet vía satélite en la UMA Jesús Amores, director del Hub de Innovación, presenta los nuevos proyectos del centro

Ángel de los Ríos Málaga Martes, 30 de septiembre 2025, 15:43

Sin dejar de mirar al espacio. Casi tras despedir la conferencia de un ingeniero de la NASA Carlos García Galán, entraba en escena de Sun&Tech Málaga ... 2025 Jesús Amores, director del Centro de Innovación de Vodafone en la capital. Llegaba la hora de presentar el 'Malaga Satellite Center', el proyecto de I+D millonario que se desarrolla en el centro de innovación de la compañía. «El objetivo es ofrecer cobertura de banda ancha en cualquier lugar del planeta: en el desierto, en mitad del océano y, por qué no, en mitad de la España vaciada», explicaba. Amores presentaba así al auditorio el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja, con el fin de permitir a los clientes cambiar sin interrupciones entre redes satelitales y 4G/5G con sus teléfonos inteligentes. Ubicado en el Hub de Innovación que tiene la compañía en Málaga, el proyecto arrancaba este verano con una subvención inicial de la Agencia Espacial Española. El director del centro anunciaba que este mismo jueves abrirá el primer laboratorio de validación satelital en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UMA.

La compañía AST SpaceMobile (que está construyendo la primera red global de banda ancha celular en el espacio) y la Universidad de Málaga (UMA) son los principales socios de Vodafone en esta aventura, junto con otras empresas tecnológicas e investigadores externos invitados a participar, fomentando un nuevo ecosistema europeo de conectividad combinada entre satélites y redes terrestres, explicó la empresa. Este es un espaldarazo definitivo para un centro que cuenta sólo en Málaga con medio millar de empleados. «Este tipo de proyectos nos permite retener talento y también repatriarlo: ofrecemos una carrera profesional que no acaba en un punto, sino que no deja de crecer», añade Amores. Con esta iniciativa, Vodafone refuerza su objetivo de ofrecer cobertura móvil universal a sus 340 millones de clientes en 15 países, así como a sus socios de red en otros 45 mercados. Vodafone quiere liderar la introducción de conectividad satelital directa a teléfonos inteligentes en Europa a partir de finales de 2025 y 2026 y crear un 'Gateway' (puerta satelital) que el director del centro espera que también tenga base en Málaga.

