Foto; Marilú Báez / Vídeo: Pedro J. Quero

Vodafone inaugurará esta semana su primer laboratorio de tecnología para internet vía satélite en la UMA

Jesús Amores, director del Hub de Innovación, presenta los nuevos proyectos del centro

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:43

Sin dejar de mirar al espacio. Casi tras despedir la conferencia de un ingeniero de la NASA Carlos García Galán, entraba en escena de Sun&Tech Málaga ... 2025 Jesús Amores, director del Centro de Innovación de Vodafone en la capital. Llegaba la hora de presentar el 'Malaga Satellite Center', el proyecto de I+D millonario que se desarrolla en el centro de innovación de la compañía. «El objetivo es ofrecer cobertura de banda ancha en cualquier lugar del planeta: en el desierto, en mitad del océano y, por qué no, en mitad de la España vaciada», explicaba. Amores presentaba así al auditorio el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja, con el fin de permitir a los clientes cambiar sin interrupciones entre redes satelitales y 4G/5G con sus teléfonos inteligentes. Ubicado en el Hub de Innovación que tiene la compañía en Málaga, el proyecto arrancaba este verano con una subvención inicial de la Agencia Espacial Española. El director del centro anunciaba que este mismo jueves abrirá el primer laboratorio de validación satelital en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UMA.

