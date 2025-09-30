Comienza Sun&Tech: la aplicación de la IA, clave entre empresas y administraciones

«Sun&Tech, adelante». Este ha sido el mensaje del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para cerrar la mesa inaugural de la quinta ... edición del encuentro especializado en emprendimiento, tecnología e innovación organizado por SUR en el auditorio Edgar Neville de la Diputación, un evento que ha comenzado a primera hora de este martes. El regidor, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el director director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, moderados por el director del periódico, Manuel Castillo, han reflexionado sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas y en las empresas, también como puente entre ellas y, sobre todo, para mejorar la eficacia de los tiempos de respuesta en la resolución de expedientes para los ciudadanos.

El alcalde ha explicado que en la Gerencia Municipal de Urbanismo ya se aplica la inteligencia artificial a la concesión de licencias en un programa piloto, pero ha incidido en la importancia de realizar «un esfuerzo de formación, preparación y mentalización» tanto para los funcionarios como para los ciudadanos, una práctica que debe conjugarse siempre con «la inteligencia natural» como base. Por ejemplo, ha bromeado el regidor, podría usarse la inteligencia artificial para constatar que la zona este de Málaga capital tiene la intensidad media diaria de vehículos más alta del país y, por tanto, ese dato sustentaría la necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras viarias. «Puede tener la IA una utilidad práctica en la planificación», ha dicho De la Torre.

Juan Ignacio Zafra, por su parte, ha indicado que el uso de la IA «tiene mucho que ver con el adecuado tratamiento del dato» en el ámbito bancario, pero hay más usos relacionados con la ciberseguridad, los modelos de riesgo, la inversión financiera o en las propias oficinas, donde los empleados usan un asistente de IA llamado Copilot. «Ese trabajo que venimos haciendo desde hace 25 o 30 años, que luego hemos perfeccionado con el uso del BIG DATA, la IA lo hace más eficiente», ha destacado, para indicar la importancia de la experiencia del cliente en contacto con los empleados de la firma, a quienes la IA puede ayudar para que puedan ofrecer la información correcta y más personalizada para el usuario. «La IA hace que el dato y la experiencia tengan ese eje común que les une, que es el factor humano», ha precisado.

La llegada de la IA en las instituciones «va a ir más lenta»

Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, ha destacado que la IA es fundamental, o va a serlo en el futuro, para la toma de decisiones en una administración, «la respuesta va a ser más ágil, facilita la vida a los ciudadanos», dado que si un expediente se resuelve en dos meses frente a los seis o siete, «ayudamos a resolver problemas, somos más eficientes y productivos», porque se van a poder resolver más expedientes. Eso sí, ha advertido Salado, la implantación de la IA «lamentablemente» va a ir más lenta en las instituciones que en las empresas, por la naturaleza de la ley y las garantías que ha de tener el tratamiento de datos, así como por las exigencias de los claveros de la legalidad, del secretario al interventor, pasando por el jefe de servicio.

En la Diputación, ahora se aplica la IA en Turismo Costa del Sol, donde se desarrolla una herramienta para 2026 con el fin de «mejorar los flujos turísticos en el destino, para evitar saturación y crear experiencias hiperpersonalizadas para el cliente y el profesional».

El alcalde ha insistido en que la IA va a avanzar sí o sí, por lo que hay que colaborar con ella, y ha llamado a aprovechar la ventana de oportunidad que se abre con la llegada de nuevas universidades privadas, UTAMED entre ellas, para captar talento, y, sobre todo, la importancia «de trabajar en tener una administración eficaz en materia, por ejemplo, de tratamiento de datos».

«Vamos a simplificar procesos»

Zafra ha recordado que en la inversión de IA hay que «ir corriendo pero no muriendo», ha reseñado que el 25% de las fusiones y adquisiciones del mundo se relacionan con la IA, pero ello hay que acompañarlo con la formación de las personas. «Son cosas útiles y prácticas para el cliente, vamos a simplificar procesos, esta revolución de la IA es mayor que la que supuso internet en su momento», ha declarado, aunque es fundamental potenciar la capacidad de adaptación de los humanos.

Salado ha recordado el programa que desarrolla la Diputación para llevar la alfabetización digital a los pueblos y la importancia de aplicar la IA en el campo en temas como «plagas, cosechas, maduración de la fruta, etc.».

En la bienvenida, el director de SUR, Manuel Castillo, ha recordado que este foro nació como «un intento de hablar de nuevas tecnologías, hemos querido contar con gente que tenga curiosidad, que quiera adaptarse a los nuevos tiempos que vienen», mientras que la conductora del evento, la periodista Nuria Triguero, de SUR, ha destacado que «Gente RevolucionarIA», el lema de Sun&Tech 2025, son personas «transformadoras, inspiradoras, disruptivas, inventoras y arriesgadas», seres humanos que forman parte de la revolución tecnológica que ya está cambiando el mundo en numerosos campos, desde el diseño a la medicina. «La IA es la tecnología de la década». De todo eso se va a hablar en este foro que convierte a Málaga en la capital internacional de la inteligencia artificial por unas horas.