De izquierda a derecha, Manuel Castillo, Francisco de la Torre, Francisco Salado y Juan Ignacio Zafra. SALVADOR SALAS

Comienza Sun&Tech: la aplicación de la IA, clave entre empresas y administraciones

El alcalde, el presidente de la Diputación y el director territorial en Andalucía de CaixaBank destacan la importancia de implicar a funcionarios y empleados en la implantación de la inteligencia artificial y recalcan la revolución que supondrá en la toma de decisiones

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:09

«Sun&Tech, adelante». Este ha sido el mensaje del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para cerrar la mesa inaugural de la quinta ... edición del encuentro especializado en emprendimiento, tecnología e innovación organizado por SUR en el auditorio Edgar Neville de la Diputación, un evento que ha comenzado a primera hora de este martes. El regidor, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el director director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, moderados por el director del periódico, Manuel Castillo, han reflexionado sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas y en las empresas, también como puente entre ellas y, sobre todo, para mejorar la eficacia de los tiempos de respuesta en la resolución de expedientes para los ciudadanos.

