Las ocho claves para hacer un producto viral

Es una mente inquieta y hace años que sus creaciones no dejan indiferente a nadie. Por eso tenía que estar en esta quinta edición de ... Sun&Tech. El ingeniero malagueño Carlos Sánchez, jefe de producto en el Real Madrid y creador de diferentes startups, detalló uno a uno las ocho claves que hay que tener en cuenta para conseguir que un producto sea viral. Él ya lo hizo con sus fotografías de Nueva York que publicaba en X; con la web de animaciones 3D sobre BB-(, el robot esférico de 'Star Wars'; el juego para móvil Cubigram, que fue viral en la pandemia, y lo último, Sayerlayer, una aplicación para compartir el DNI de forma segura: «Utilizamos la única herramienta resistente a la inteligencia artificial», aseguró Carlos Sánchez durante su intervención en esta jornada.

La primera de las ocho claves que desglosó: 'Haz algo nuevo o hazlo de forma diferente'. Esto puede explicarse bien con su trabajo en el Real Madrid: «Vengo de trabajar en startups y en ese mundo competimos entre nosotros; pero en mi trabajo en el club no competimos con equipos de fútbol; aquí intentamos dar un producto distinto para que los fans puedan disfrutar», explicó Carlos Sánchez, que apuntó como segunda clave: 'Hazlo fácil de entender'.

«La viralidad como sí no es nunca un fin, es un medio. ¿Para qué sirve hacer un producto viral? Para llegar a quien normalmente no llegarías», detalló el ingeniero malagueño. La tercera clave, 'Prototipar para validar': «Cuando decidí que quería lanzar la guía de mis fotografías en Nueva York puse un tuit y pregunté si había alguna editorial interesada en el proyecto. Y así es como validas. No hay que tener miedo a contar el proceso, a la gente le gusta saber cómo se hace», explicó. El cuarto y quinto consejo que dio Carlos Sánchez: 'Busca un público lo más amplio posible' y 'Cuenta el proceso'

Generar expectación es importante y esa es la sexta clave: «Nadie hace una película sin lanzar antes un trailer. Hay que involucrar a la comunidad», añadió el ingeniero malagueño con la séptima clave, 'Involucra a tu comunidad'. Para terminar, Carlos Sánchez añadió que hay que compartir lo que sale mal: «Todo, tanto lo bueno como lo malo. En mi segunda guía de Nueva York no tuve apenas ventas y, para colmo, la editorial quebró. Lo conté todo tal cual en X y así fue cómo conseguí más ventas, contando lo mal que me había ido. Cuando haces productos tan pequeños los fracasos son relativos», concluyó.