De Málaga a Marte: el inspirador caso del ingeniero Carlos García Galán

Llegó para poner Sun&Tech Málaga 2025 en órbita, y lo consiguió. El malagueño Carlos García Galán que forma parte del programa Artemis de la ... NASA, era uno de los fichajes estelares de este encuentro. Licenciado en Ciencias Espaciales e ingeniero en electrónica por el Instituto de Tecnología de Florida, trabaja actualmente en el desarrollo de la nave Orión para lograr el objetivo final: llegar a Marte.

Una imagen del Apolo 11 sobre la Luna de fondo. «La llegada del hombre al satélite inspiró a muchísima gente, pero también supuso una revolución tecnológica que hasta hoy no se ha detenido», explicaba García Galán. Hubiera deseado estar sobre el escenario del auditorio Edgar Neville, en Málaga, pero compromisos profesionales le obligaban a entrar en videoconferencia desde Estados Unidos. Con la foto de Buzz Aldrin (que no de Neil Armstrong de fondo) contaba: «En 56 años hemos estado aprendiendo a vivir en el espacio, en órbitas cercanas a la tierra, estamos listos para dar el siguiente paso».

La NASA ha mandado robots a Marte para aprender cómo un planeta muy parecido a la Tierra, donde hubo agua, «se ha convertido en un desierto inhabitable». «Mandar humanos sería toda una revolución», explica con emoción. Para ello trabaja en el proyecto Artemis, una campaña de misiones para llegar a la Luna en primer lugar y continuar la exploración, después, hacia Marte». Una distancia total que podría recorrer una misión tripulada en un mes, matiza el ingeniero.

Con inspiradoras imágenes de fondo, iba desgranando Carlos García Galán cómo será ese camino con el planeta rojo como destino. La NASA ha construído un cohete nuevo, el SLS (Space Launch System); una nave nueva, la Orión, y está trabajando también en una estación espacial, Gateway, de la que el propio ingeniero 'deputy manager' del programa. Un sistema, este último, que estará permanentemente en la órbita de la Luna y servirá para que los astronautas puedan bajar en misiones contínuas al satélite.

«Montaremos bases, desarrollaremos generadores eléctricos con energía nuclear y sistemas para extraer materiales como agua, y oxígeno con ella. Artemis I viajó en 2022 a la Luna y su nave estuvo 28 días en órbita del satélite. Artemis II, en la misión que trabaja el equipo de Carlos García Galán, se lanzará en febrero de 2026 si se cumplen todos los plazos. Serán 10 días de órbita, pero ya tripulada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. «Entre otras misiones, Orion pasará por la cara oculta de la Luna y se hará distintas pruebas en ella». El futuro es Artemis III: volver a la Luna. Para ello, se pondrá en órbita finalmente la estación Gateway que estará en órbita más de 15 años.

«En esta década o la siguiente estaremos en la Luna, desde 2030 nos podremos en la carrera para Marte», explica el ingeniero. Para ello, la NASA trabaja estrechamente con desarrollos de la Agencia Espacial Europea (ESA), Canadá, Emiratos Árabes o Japón. «La revolución de Space X y otras empresas privadas también nos podría dar un impulso inesperado», confía García Galán.

Media vida

De niño siempre anheló ser astronauta y con 18 años salió de Torre del Mar rumbo a EE UU. Con 23 años entró en la NASA, donde dio sus primeros pasos en el Centro de Control de Misiones de la Estación Espacial Internacional de Houston. «Cuando era pequeño esto parecía impensable, pero hay empresas en España que están trabajando en aportar a la exploración espacial, incluso en Málaga», cuenta el ingeniero.

«Vinimos en son de paz, regresamos por toda la humanidad», Carlos García Galán deja en pantalla este mensaje en su despedida, una frase inspirada en el espíritu de Apolo 11 con la vista puesta en Marte. «Nuestro anhelo es explorar, ir a donde no hemos ido, conocer lo que no conocemos», concluía.