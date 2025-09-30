Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De Málaga a Marte: el inspirador caso del ingeniero Carlos García Galán

Foto: Marilú Báez / Vídeo: Pedro J. Quero

De Málaga a Marte: el inspirador caso del ingeniero Carlos García Galán

El malagueño forma parte del programa Artemis de la NASA que tiene como primer reto devolver al hombre a la Luna

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:52

Llegó para poner Sun&Tech Málaga 2025 en órbita, y lo consiguió. El malagueño Carlos García Galán que forma parte del programa Artemis de la ... NASA, era uno de los fichajes estelares de este encuentro. Licenciado en Ciencias Espaciales e ingeniero en electrónica por el Instituto de Tecnología de Florida, trabaja actualmente en el desarrollo de la nave Orión para lograr el objetivo final: llegar a Marte.

