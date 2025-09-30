Sun&Tech 2025: así ha sido en vídeo el encuentro de la MálagaTecnológica con Gente RevolucionarIA
Vídeo completo de una edición marcada por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial
Martes, 30 de septiembre 2025, 16:14
Vídeo de la primera parte de la jornada:
Vídeo de la segunda parte de la jornada: ...
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.