Cover Manager, Besoccer y Utamed: Manual básico del éxito empresarial

Tres emprendedores y un destino. Subían al escenario de Sun&Tech Málaga 2025 Paco Ávila, presidente de la Utamed; Manu Heredia, fundador de BeSoccer, y ... Jose Antonio Pérez, fundador de Cover Mánager. En una mesa moderada por Manolo Castillo, director de SUR, hablaban de 'Barro y trincheras detrás de un exit'. 'Exit', salida en inglés, es, en román paladino, la venta de una empresa. Sumada una 'o' al final, es el éxito. Porque tras ellos hay barro y trincheras, «muchas batallas», introducía Castillo, pero todas ganadas. Tres emprendedores que, por cierto, eligieron ellos mismos el nombre de la ponencia.

Un encuentro que era toma de tierra con la realidad y, por tanto, era obligado preguntar por la IA, el 'leit motiv' de esta convocatoria. «En Cover Manager la implementamos en el desarrollo de los productos, pero también en el servicio de atención al cliente». Esta plataforma de gestión de reservas hosteleras dibuja ya un futuro en el que las apps conozcan al consumidor «qué es lo que gasta, el tipo de comida que le gusta: ella misma te recomendará dónde ir sin que tú tengas que preguntar nada más». Manu Heredia, creador de una empresa puntera de resultados deportivos e información, afirmaba: «Si hubiese creado BeSoccer ahora, hubiera tardado mucho menos». Heredia confiesa que ahora la IA trabaja para él en el desarrollo de aplicaciones: «Yo la superviso todo, digamos que soy el piloto». Paco Ávila y su UTAMED, que arranca su primer curso académico, ya usan la IA de forma nativa: «Como empezamos a contruir la universidad desde cero, creamos un departamento de IA que es transversal a todo».

«Cuando alguien te dice que el camino ha aprendido mucho, es porque no lo ha pasado muy bien» José Antonio Pérez. Fundador de Cover Manager

Ya metidos en batallas (y guerras ganadas), contaba Jose Antonio Pérez cómo este pasado mes de julio, Cover Manager y Zenchef, otro referente en la restauración y la hospitality, tomaban la decisión estratégica de unirse, creando un gigante europeo europeo en gestión de reservas. «Nos constituímos con un capital inicial de 3.006 euros y ahora tenemos una valoración de más 350 millones», decía Pérez. Somos una empresa de 300 personas trabajando para «quitar los libros de papel de la puerta de los restaurantes». En el tono de voz se le ve enamorado del proyecto.

Hoy, Cover Manager y Zenchef abarcan 36.000 restaurantes, gestionando más de 650 millones de experiencias al año en más de 20 países. «Nuestro objetivo es construir empresas longevas, que se queden y que perduren, y hacerlo desde Andalucía», decía con ilusión Jose Antonio Pérez. Ya sea en una compra o en una fusión, recomienda el empresario que se eche mano de un banco de inversión o un intermediario que facilite las operaciones: «Vas a ganar horas de sueño y posiblemente conseguirás más dinero, lo cuento aquí porque estamos entre amigos», se sinceraba. Tras Cover Manager había 37 fondos de inversión interesados, la criba sería titánica sin ayuda. «Cuando alguien te dice que el camino ha aprendido mucho, es porque no lo ha pasado muy bien», zanjaba.

«Fuimos listos porque vendimos la compañía cuando estaba creciendo, el mercado estaba caliente» Paco Ávila Fundador de Medac

A Manu Heredia se le ve el más relajado de todos. «Yo decía hace 3 meses que me había jubilado». No han trascendido las cifras oficiales de la venta de Besoccer a su competidora checa Livesport, pero ha sido mucho. De hecho, recordaba Manolo Castillo cómo en este mismo escenario, el del Auditorio Edgar Neville, en 2022, Heredia afirmaba que sólo vendería su empresa a Amazon. Lejos de la retirada, nueve meses después de la venta, se confiesa en su 'prime': «Ahora lo que tengo es dinero y voy a replicar lo que hice en Besoccer, pero con herramientas de 'trading' que den soluciones a problemas financieros específicos».

Desde la distancia, Manu Heredia habla de Besoccer como un hijo. Nació hace 18 años. «Recuerdo cuando hace menos de cinco años decía que no quería vender». En todo ese tiempo perdió a su madre, pasó crisis internas y confiesa haberse sentido «a veces muy solo». Estaba dentro de la empresa, pero a veces dedicado a otros productos propios, siempre investigando. «Las cosas suelen ser más bonitas cuando tienen un final, que no fuese por desgaste u obligación». El trámite de la venta en República Checa no fue un trago sencillo, el peor recuerdo fue sin duda la 'due dilligence', ese periodo en que se investiga a fondo la empresa: «Yo no pedí vender, eran ellos los que querían vender, así que exigí no someterme a la 'due dilligence' técnica». Quería que la empresa siguiera en Málaga y aceptaron las condiciones. Livesport cumplió, como con el hecho de mantener Besoccer en Málaga y mantener a la actual CEO, Ana Chapado, para facilitar la transición.

«Hay que saber salir, en un cuadro siempre hay que saber dar una última pincelada» Manu Heredia. Fundador de Besoccer

«Vender es un coñazo, los fondos te machacan». Paco Ávila arrancaba sincero. Venía a contar hablar de su nueva aventura educativa, UTAMED, pero también la exitosa venta de Medac, líder de la FP privada en España, por 200 millones de euros a un fondo norteamericano allá por el verano de 2021. «Fuimos listos porque vendimos la compañía cuando estaba creciendo, el mercado estaba caliente». Como Manu Heredia, recuerda la llegada de «los señores de negro», los de la 'due dilligence'. «Perdí el sueño, tenía constantes llamadas desde EE UU, a las 4 de la mañana…». En estas que Manolo Castillo le interrumpía: «Pero no está mal el resultado». Risas en el auditorio. «No, no me quejo», respondía Ávila.

Han elegido sus armas para ganar sus batallas y tomar un nuevo impulso para afrontar sus proyectos futuros, para continuar la guerra. Si nos quedamos con una reflexión, la de Manu Heredia: «Hay que saber salir, en un cuadro siempre hay que saber dar una última pincelada». La celebración de Sun&Tech Málaga 20205 es posible gracias a los patrocinios de la Diputación de Málaga y CaixaBank DayOne; así como a la colaboración de Universidad Europea, Betancourt, EY GDS Spain, Málaga CF y UTAMED.