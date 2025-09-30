Helio Fernández, de IMEC: «En Málaga se va a desarrollar parte del futuro de los semiconductores»

Málaga va a tener nombre propio en el desarrollo de la tecnología del futuro. Y lo va a hacer de la mano de IMEC, centro ... de investigación que está a punto de aterrizar en la ciudad y en el que se desarrollan y definen los chips de las próximas décadas. Para conocer de primera mano el proyecto y avanzar algunas de sus características, Helio Fernández, responsable de relaciones institucionales de IMEC Spain, ha participado en Sun&Tech. «En Málaga se va a desarrollar parte de lo que va ser el futuro de los semiconductores», ha avanzado.

Este profesional, malagueño de nacimiento, ha explicado que las futuras instalaciones de Málaga servirán como complemento a las que tienen actualmente en Lovaina, en Bélgica. Aquí trabajará inicialmente un equipo de 200 personas y se estima que entre los años 2029 y 2030 se comiencen a realizar las primeras investigaciones en la sala blanca que se instalará en la ciudad.

Mientras mostraba una oblea de silicio, principal material que utilizan para el desarrollo de los microchips, ha explicado que estos pequeños componentes sirven para mejorar en cualquier área de la sociedad, desde los teléfonos móviles hasta la medicina, la IA o la tecnología cuántica. «Estamos definiendo el futuro para una vida mejor y para un futuro más tecnológico», reseñaba durante un vídeo promocional de su empresa.

La llegada de IMEC a Málaga ha requerido de una inversión superior a los 600 millones de euros y para su desembarco han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. ¿Y por qué Málaga? «Vimos que era una ciudad que respondía muy rápido y que tenía mucha alineación con un proyecto de este calado, un parque tecnológico ya desarrollado y un equipo humano acostumbrado a trabajar».

Cuestionado sobre las fechas previstas para el desembarco ha apuntado que ya han comenzado a realizar contrataciones y que los primeros trabajadores se marcharán a Lovaina a realizar un proceso de formación que durará dos años. La construcción de las instalaciones comenzará el año que viene y entre 2028 y 2029 está previsto que empiecen a introducir todas las herramientas. «Para que a final de 29-30 empiece a investigarse en la sala blanca». Previamente comenzarán a hacer contactos con la Universidad e incluso prevén crear una aceleradora de empresas.

Helio Fernández ha insistido en que ellos no se encargan de fabricar microchips sino de investigar los chips del futuro. Para ello cuentan con las mismas herramientas y conocimientos que las fábricas de microchips, para que pasar de la etapa de investigación a la de fabricación no sea compleja. «La gente no es consciente de que el desarrollo de un chip es algo fantástico; es una de las estructuras más complejas que un ser humano ha hecho nunca», ha sentenciado.