Helio Fernández, junto a Manolo Castillo.

Helio Fernández, junto a Manolo Castillo. Foto: Marilú Báez / Vídeo: Pedro J. Quero

Helio Fernández, de IMEC: «En Málaga se va a desarrollar parte del futuro de los semiconductores»

El responsable de relaciones institucionales de IMEC Spain avanza que la empresa ya ha comenzado a realizar las primeras contrataciones y que las obras del edificio comenzarán el próximo año

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:58

Málaga va a tener nombre propio en el desarrollo de la tecnología del futuro. Y lo va a hacer de la mano de IMEC, centro ... de investigación que está a punto de aterrizar en la ciudad y en el que se desarrollan y definen los chips de las próximas décadas. Para conocer de primera mano el proyecto y avanzar algunas de sus características, Helio Fernández, responsable de relaciones institucionales de IMEC Spain, ha participado en Sun&Tech. «En Málaga se va a desarrollar parte de lo que va ser el futuro de los semiconductores», ha avanzado.

