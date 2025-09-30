Natalia Rodríguez, de EY GDS Spain: «Lo que hace años sería ciencia ficción, hoy forma parte de nuestra realidad»

La rápida evolución de la IA se ha convertido en un reto, un mundo de posibilidades y, a la vez, en un peligro para empresas ... y gobiernos, que necesariamente deben ponerse manos a la obra para no quedarse atrás. Así lo considera Natalia Rodríguez, Global Artificial Intelligence Clients and Markets Leader en EY y en EY GDS Spain, que ha participado en Sun&Tech con una charla titulada 'De lo imposible a lo inevitable: Adopción impulsada por las personas y tendencias en IA generativa'.

Esta profesional, que durante los últimos años se ha encargado de liderar el proceso de transformación en IA en su empresa, ha comenzado su intervención con una frase lapidaria que, además, sirve como inicio para todo: «Lo que hace años sería ciencia ficción, hoy forma parte de nuestra realidad». «Estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad y amenaza con que perdamos el control y la perspectiva», ha añadido.

Para poner en contexto el momento actual, Rodríguez ha recordado que actualmente hay empresas que gastan más en el desarrollo de IA que países en el mantenimiento de la red eléctrica. «Nos movemos más rápido de lo que jamás pensamos», ha dicho. A modo de ejemplo ha recordado que ChatGPT ha tenido 335.000 millones de búsquedas en sólo dos años, una cifra para la que Google necesitó once años.

«Estamos presenciando una transformación en la forma en la que vivimos y trabajamos y está naciendo la era cognitiva como la próxima revolución empresarial. »La tecnología influye en la toma de decisiones gracias a la IA, ampliando la inteligencia humana«, ha ahondado en su planteamiento inicial.

Durante su intervención ha analizado las posibilidades y problemas que se encuentran las empresas a la hora de implantar esta nueva tecnología. A su juicio, los principales desafíos para la adopción de la IA son la falta de talento, la limitación en las infraestructuras, los problemas derivados de la confianza y la ética, los problemas escalabilidad y la falta de regulación. Al menos, ha dicho, «los gobiernos han comenzado a tomar conciencia sobre las amenazas de la IA».

A nivel humano, apunta que la IA también está generando numerosos desafíos. Entre otros ha enumerado que las empresas no cuentan con la experiencia que necesitan, que los trabajadores se sienten abrumados, la resistencia al cambio y el miedo a ser reemplazados, la falta de confianza porque la IA aún cuenta con errores y la ineficiente integración en los flujos de trabajo.

Por todo ello desvela que las empresas líderes están invirtiendo en formación para toda la plantilla y están diseñando herramientas que aporten valor y pensadas para persona reales. «Hay que replantear la IA como una herramienta de empoderamiento y no de reemplazo, integrarla de forma responsable en la cultura corporativa y contar con un liderazgo que predica con el ejemplo», ha concluido.

Por último, y basado en la experiencia adquirida en su empresa, ha señalado que siempre hay que partir desde la empatía para saber lo que teme la gente; cocrear y no imponer; formar a todo el mundo sin excepción «porque no todos programarán pero deben entenderla»; contar mejores historias para que los empleados se relacionen entre ellos; y considerar que la confianza siempre debe ser la característica decisiva.