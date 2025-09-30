Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Domingo Pinuaga, de SandBoxAQ.

Fernando Domingo Pinuaga, de SandBoxAQ. Foto: Salvador Salas / Vídeo: Pedro J. Quero

Fernando Domingo, de SandBoxAQ: «Los ordenadores cuánticos van a impactar en todas las industrias»

Vaticina un impacto disruptivo de estos nuevos modelos de IA en áreas como la química, la biología, la energía o la logística y, por tanto, en la economía de los países, dada la capacidad de esas futuras computadoras para realizar operaciones complejas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:53

La inteligencia artificial ha sido clave hasta ahora. En los últimos tres años los expertos han llegado a la orilla de una playa que comenzaron ... a vislumbrar hace un cuarto de siglo con los Large Language Model (LLM), es decir, modelos como Gemini o ChatGPT que entienden el lenguaje humano. Pero los expertos, según ha explicado hoy Fernando Domingo Pinuaga, vicepresidente de SandBoxAQ, tocan ya con las yemas de sus dedos la llamada IA cuántica, con ordenadores que en 2030 podrán realizar trillones de combinaciones con operaciones matemáticas, como ocurre con la química, y por tanto supondrán un antes y un después en el avance del conocimiento humano en áreas como la medicina, la biología, la logística, los hidrocarburos, etc. «Los ordenadores cuánticos van a impactar en todas las industrias», dice. De los LLM se pasará a los LQM, la nueva realidad cuántica.

