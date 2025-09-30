Fernando Domingo, de SandBoxAQ: «Los ordenadores cuánticos van a impactar en todas las industrias»

La inteligencia artificial ha sido clave hasta ahora. En los últimos tres años los expertos han llegado a la orilla de una playa que comenzaron ... a vislumbrar hace un cuarto de siglo con los Large Language Model (LLM), es decir, modelos como Gemini o ChatGPT que entienden el lenguaje humano. Pero los expertos, según ha explicado hoy Fernando Domingo Pinuaga, vicepresidente de SandBoxAQ, tocan ya con las yemas de sus dedos la llamada IA cuántica, con ordenadores que en 2030 podrán realizar trillones de combinaciones con operaciones matemáticas, como ocurre con la química, y por tanto supondrán un antes y un después en el avance del conocimiento humano en áreas como la medicina, la biología, la logística, los hidrocarburos, etc. «Los ordenadores cuánticos van a impactar en todas las industrias», dice. De los LLM se pasará a los LQM, la nueva realidad cuántica.

Fernando Domingo Pinuaga, que ha intervenido hoy en la quinta edición de Sun&Tech, ha explicado lo siguiente: «Lo que nosotros hacemos, como tenemos un pasado bastante técnico con la física cuántica, es mezclar la IA con ecuaciones, con biología, con química, con matemáticas. Son ecuaciones que no crean alucinaciones, porque están probadas», señala. Los LLM, aunque acaparan ahora la atención del mundo, están impactando en creatividad, entretenimiento y contenidos o ingeniería de softwares, «pero los modelos cuantitativos, si tú empiezas a trabajar la IA con la química, la biología, todo lo que sustenta la economía de un país, la energía, la farmacéutica, los modelos financieros, el aeroespacial, ahí es donde vas a tener un impacto en la economía y realmente vas a cambiar el futuro de las industrias», reseña.

Vamos a empezar a digitalizar la ciencia

Parafraseando a algunos de los creadores de la actual IA o modelos LLM, basados en el lenguaje, «la IA está empezando o estamos ahora solo en la superficie. Cuando mezclas la IA con ciencia, los modelos computacionales son mucho más vastos y vamos a empezar a digitalizar la ciencia».

Por ejemplo, han trabajado con un premio Nobel, el doctor Stanley Prusiner, que descubrió los priones o proteínas que causan el alzhéimer. Su plan era llegar al laboratorio en seis años, «él tiene que ir probando candidatos, porque él tiene el prión, y quiere bloquearlo para que no haga el efecto del alzhéimer; eso son seis años de trabajo, un equipo de expertos en alzhéimer, y 1.5 billones de dólares de presupuesto». Ellos cogieron el trabajo, «no somos expertos en alzhéimer pero sabemos hacer computación, lo que marca cómo se encuadran esas dos proteínas son ecuaciones que están probadas y simplemente es lograr hacer correr los modelos computacionales. Logramos hacérselo en tres o cuatro meses, le ahorramos más de 1.000 millones de dólares y va a poder ir al laboratorio y, al ser una persona mayor, podrá ver el resultado de su trabajo». Este es uno de los ejemplos clave, según Fernando Domingo Pinuaga, en digitalización de la ciencia.

Los antivirus que ahora toman los enfermos, dicen, se han descubierto por la fuerza bruta o suerte, todo eso ahora se hace a nivel computacional. Con la Armada de Estados Unidos, por ejemplo, trabajan para hacer materiales más ligeros pero igual de resistentes, o con dispositivos médicos que puedan leer el corazón mejor que un electrocardiograma, o potenciar el uso de la navegación magnética, como las ballenas y las aves, en lugar del GPS, «muy fácil de intervenir».

Ciberseguridad y encriptación de datos

También trabajan en ciberseguridad, porque con los ordenadores cuánticos se están propagando noticias muy alarmistas en cuanto a la protección de la información. Hace siete años que una persona puede tener la misma contraseña en su ordenador, es un modelo matemático que no es imposible de resolver, pero una máquina normal puede tardar más de 2.000 años en resolverlo. Con los ordenadores cuánticos, fechados en 2030 según las previsiones, «ahora sabemos que cuando nos van a poder romper la encriptación y leer los datos». Ahora están robando esos datos (países como China, por ejemplo), y dentro de unos años, con los ordenadores cuánticos, podrán ser leídos. «Hay que empezar a cambiar cómo encriptamos todo, ahora, no mañana. Descubrimos que la encriptación no era una prioridad para nadie», dice, pero ahora las empresas sí trabajan en modernizar la encriptación de esos datos, lo que durará cinco o diez años. La mayor parte de los hackeos llegan por puertas abiertas en el pasado que no se saben que están ahí, es decir, credenciales no actualizadas, porque los próximos hackers serán bots. «Todas las grandes empresas están haciendo algo al respecto», indica, al igual que EEUU y Europa con sus regulaciones, porque las grandes compañías van a depender de su relación de confianza con sus clientes.

«Esto se soluciona con modelos cuantitativos. Con la IA cuantitativa, vayamos más allá de las palabras, la IA va a impactar en al economía y las empresas», reseña, de forma que los ordenadores de esta naturaleza y estos modelos se están convirtiendo en una prioridad nacional de defensa y hay una carrera entre Asia, Europa y EEUU por llegar antes que nadie al ordenador cuántico. No van a sustituir a nuestros ordenadores, pero sí van a poder haciendo cierto tipo de cálculos, los más complejos. Por ejemplo, en la tabla periódica hay trillones y trillones, ha dicho, de combinaciones posibles, por lo que va a acelerar la investigación en todos los campos relacionados con la ciencia o la economía, los vitales para el futuro de las naciones. Esta lucha «está bastante equilibrada», de forma que la IA está acelerando los mapas de carretera, las hojas de ruta de las grandes corporaciones. «Todas las industrias se van a ver impactadas por ella, pero va a ser progresivo», dice en referencia a la IA cuántica.

