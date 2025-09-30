Toni Segarra, de Sapristi: «El primer paso frente a la IA es decidir si quieres sentirte amenazado o verla como una oportunidad»

Toni Segarra es director creativo de Sapristi, su propia consultora publicitaria, pero es uno de los grandes nombres propios del mundo de la publicidad en ... España y, como tal, un hombre acostumbrado a innovar y a abrazar los vertiginosos cambios que alumbra la tecnología en el siglo XXI. Por eso él ha decidido abrazar la inteligencia artificial. «Yo soy publicista, tiendo a ver el lado bueno de las cosas, veo la IA con optimismo, el primer paso frente a ella es decidir si quieres sentirte amenazado o quieres sentir que es una oportunidad», ha declarado en un diálogo con el director del SUR, Manuel Castillo, en la quinta edición de Sun&Tech.

En su opinión, la IA es una es un mecanismo parecido o que replica el cerebro humano, «pero no tenemos ni idea de cómo es el cerebro humano. ¿Cómo es posible construir un cerebro sin saber cómo funciona? La IA va a poner en valor el cerebro humano, va a sacar aquello que de extraordinario tiene, es un potenciador», ha explicado en un diálogo que se ha centrado, sobre todo, en la interrelación del factor humano y esta tecnología líquida disruptiva a la que las personas miran aún con recelo.

El trabajo de Segarra es encontrar una idea concreta, «un trabajo razonablemente humano». Antes, con la base de una información proporcionada por una marca, había que realizar dos o tres meses de investigación y dejarse guiar por la intuición del profesional, pero hoy se ahorra mucho tiempo y esfuerzo a la hora «de buscar pistas», ya que la IA es un «potenciador», ha reflexionado. El factor creativo humano es esencia para que engrasar la maquinaria de la IA.

Desde su punto de vista, el 95% de la publicidad es mala, por lo que «los que están amenazados son los trabajos banales», y ha advertido: «Para perderle el miedo a la IA, hay que usarla», de forma que tecnologías como Google o ChatGPT han revolucionado la publicidad en el sentido de que la segmentación del mercado al que se dirige el producto se hace ya casi de forma automática sólo con teclear el tipo de bien o servicio que se quiere vender. Antes, la publicidad televisiva no discriminaba. «Hemos pasado de una publicidad masiva a una publicidad individual masiva gracias a Google o ChatGPT», ha indicado, aunque la base es siempre la autenticidad en el tono de la comunicación en la creación de comunidad o mercado.

Ha puesto el ejemplo de que los actores virtuales generados por IA va a permitir a gente con talento hacer películas en casa, salvando así la barrera del dinero. «Es una manera más democrática de competir en el mundo del entretenimiento», ha recalcado, para sentenciar: «Si nos adaptamos con tanta facilidad quiere decir que hay algo profundamente humano en la IA».

Ha insistido en las evidentes mejoras en la segmentación del mercado objetivo, «la tecnología nos aporta una sofisticación invencible, la dificultad es crear mejores productos», se ha mostrado impresionado por la idea de lo cuántico, «trabajamos la IA como lo siguiente, y ya hay lo siguiente de lo siguiente», además de destacar la enorme capacidad de imaginar, que va a tener que ser mucho más rápida en las empresas, con el fin de adaptarse al mercado, aunque ha insistido en que la IA es «un reto maravilloso».

«Siempre trato de entenderlo todo de forma conceptual; el mayor reto de la IA es ético y, sobre todo, filosófico», ha concluido.

