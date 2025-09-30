Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel Martínez Canca, CEO de ESEMED.

Daniel Martínez Canca, CEO de ESEMED. Foto: Marilú Báez / Vídeo: Pedro J. Quero

Daniel Martínez Canca, CEO de Esemed: «Con este modelo de IA damos a cada paciente del cáncer de mama más agresivo una solución adaptada»

Harvard premió el proyecto tras seleccionarlo entre más de 700 iniciativas relacionadas con la salud

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:03

Daniel Martínez Canca, CEO de ESEMED Healthcare, ha recibido recientemente un importante reconocimiento internacional con su innovador proyecto sanitario BRCA-AI, que busca adaptar soluciones ... personalizadas a las pacientes que sufren de cáncer de mama triple negativo, contribuyendo así a que no abandonen el tratamiento. Es el proceso oncológico con peor pronóstico y más agresivo. Así, la Harvard Medical School le otorgó el segundo puesto entre más de 700 proyectos empresariales. Ahora es el turno de buscar clientes y entrenar este novedoso modelo de IA. «Con este modelo de IA damos a cada paciente de cáncer de mama triple negativo una solución adaptada», ha explicado Martínez Canca en Sun&Tech este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

