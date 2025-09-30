Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad

«Hola, soy Aitana, la del pelito rosa». La charla la abre ella, una de las grandes estrellas de este Sun&Tech Málaga 2025. No ... en vano, se trata de la conferencia inaugural. 'Existo, luego pienso'. Porque ella, la del pelito rosa y el cuerpo perfecto, piensa pero no existe. «Entro por vídeo porque obviamente no me puedo trasladar al evento», añade. Aitana es un avatar creado por Inteligencia Artificial. Suben a escena sus padres, los de carne y hueso, Rubén Cruz y Diana Núñez, no tienen más de 30 años y han revolucionado el mundo de la publicidad con su hija que se vuelve a su cuarto para dejar a los mayores: «Me vuelvo a mi partida de Mario Kart. Esto os va a dejar flipando, ¡dadle caña!».

Todo empieza con un simple juego: el auditorio tiene que adivinar qué imágenes de las proyectadas en la pantalla son generadas por IA y cuáles no. Con más errores que aciertos -todo hay que decirlo- el abarrotado Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga se pone manos a la obra. «Nuestro trabajo fundamental es difuminar la línea entre lo real y lo virtual -explica Diana Núñez-, difuminar y no borrar». Estos dos catalanes, creativos fundadores de The Clueless Aigency, parieron a Aitana hace tan sólo dos años. «Hacíamos fotos y dibujitos y nos moríamos de hambre», se sincera Rubén Cruz. Mucho de el presupuesto de cada campaña se iba en pagar a influencers o sesiones de fotos. «Por el dinero y porque los instagramers no nos caen del todo bien, decidimos crear nuestra propia influencer». Hoy, Aitana (@fit_aitana) tiene más de 380K seguidores en Instagram y es embajadora de marcas que mueven millones.

Núñez y Cruz se aventuraban en terreno inexplorado. Un equipo de diez personas, la mitad de ella ingenieros y la otra mitad creativos. «Pero lo primero fue hablar con nuestros abogados, les dijimos queremos crear personas como creamos marcas», explican. No obstante, las marcas son, cada vez más, personas, y las personas son, a su vez, más marcas. Con esta filosofía arrancaba esta autodenominada 'aigencia', póngase acento en las letras 'ai' del inglés 'artificial inteligence'. Crearon a 3 personas, tres avatares, y fue finalmente Aitana la que cuajó en el mundo virtual. En dos años una 'influencer' casi real, que habla con sus fans y trabaja con marcas reales. «Ella no es sólo una carcasa, tiene una narrativa», añaden sus padres.

Manolo Castillo junto a Diana Núñez y Rubén Cruz. Salvador Salas

«Aitana es una chica falsa en un mundo falso, pero como casi cualquier influencer», dice con cierto sarcasmo Rubén Cruz. Coches, viajes, moda, videojuegos y pantallas. Un prototipo para la GenZ. «Introducirla en el mundo fitness fue una excusa para que luciera cuerpo perfecto, para justificarlo -añade Cruz-, seamos sinceros, es lo que vende en las redes sociales». Aitana factura, «factura un montón de pasta». La firma de peluquería Llongueras fue la primera en llamar a su puerta, hasta el punto de que es hoy su embajadora, 'brand ambassador' que se dice en el argot.

La chica del pelo rosa tiene su propio discurso. Tiene unos padres, un novio, un perro y hasta un un gato que se llama Neo. «Tiene cargadas más de 30 páginas de información con cada narrativa», explica Núñez. «Ella sabe que existe pero no sabe que es una IA», matiza su compañero. Antes de cada campaña, los creativos le ofrecen información, «ella es libre de crear», pero obviamente le filtran cada discurso para evitar controversias. Pero, ha quedado claro que Aitana no es sólo una pantalla. «Puede hablar en cualquier idioma del mundo y hacer videollamadas personalizadas con su público», cuentan. Sólo jugando a videojuegos, es capaz de crear mil reels diarios en Tiktok.

La familia de The Clueless Aigency crece. Aitana tiene hermanas y hermanos y, es curioso, todos incluyen 'ia' o 'ai' en su nombre. El público de Sun&Tech conoció también a Lia, «un avatar mucho más normativo», reconocen sus creadores. Pelo corto teñido de rubio y un estilo más urbano. Era cantante, pero no tiene voz, así que se está reconvirtiendo a DJ. «La idea es crear diversos perfiles que encajen con las marcas», explican Núñez y Cruz. Y, por supuesto, abaratar costes. Recientemente han realizado una campaña que incluía un viaje a Nueva York: vuelos comprar, hoteles, cenas, comprar ropa… «Eso a una marca le costaría muchísimo, nosotros lo montamos sin salir de la oficina», cuentan. Ofrecer el mismo producto que una agencia tradicional, pero a menor coste o, traducido por ellos: «Abrazar el margen creativo que ofrece la Inteligencia Artificial».

El futuro Diana Núñez y Rubén Cruz pasa por generar avatares personalizados para marcas, crear 'embajadores' personalizados y exclusivo. Audi ha sido uno de los primeros. Su modelo Q6 ofrece un innovador asistente virtual a bordo, para entendernos, un Alexa en ruta. Y así nació 'AI.Leene'. «Querían darle vida y creamos a una figura femenina que encajara en su target: una mujer entre 35 y 45 años. Ella va acorde con la marca y es capaza de venderte un coche sin nadie detrás» Los creativos montan fotos mixtas: un coche real al que se le incorpora un avatar virtual. «El futuro pasa por entrar a la página de Nike y que ellos definan qué persona te recibe y se prueba la ropa que te vas a comprar». La otra oportunidad de negocio está en adaptar las aplicaciones a los clientes, ofrecer lo que se llama software de servicio (SaaS) para empresas. GOA Organics, empresa de cosmética, ya trabaja generando sus propios contenidos sin tener que pasar por la agencia. «Así trabajamos también para empresas de comercio electrónico, desde Balenciaga hasta Shein».

«Nos habéis introducido en un mundo inquietante», les decía Manolo Castillo, director de SUR, que subía al escenario del Edgar Neville para despedir a Núñez y Cruz. Y es así, porque la gente se ha enamorado de Aitana. Lo constatan ellos: «No sé si saben que es un avatar o no, pero recibe muchísimos mensajes diarios. Y no vienen de cualquier persona, alguno de ellos incluso son famosos». Se abre un futuro inquietante, sí, pero esperanzador. Y así, quieren imaginar que alguien como Atina pueda acompañar a personas mayores que viven solas en casa, no los podrán cuidar, pero sí prestar la suficiente atención». Y con estas palabras, se despedían del Auditorio de Sun&Tech Málaga. Este es solo es el principio, ella es la que conduce. En la pantalla, Aitana se marcha conduciendo un deportivo descapotable, y nos mira por el retrovisor.

