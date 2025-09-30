Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aitana, avatar creado por Inteligencia Artificial, durante su intervención en Sun&Tech 2025.

Aitana, avatar creado por Inteligencia Artificial, durante su intervención en Sun&Tech 2025.

Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad

«Hacíamos fotos y dibujitos y nos moríamos de hambre», explican sus padres, Rubén Cruz y Diana Núñez, creadores de The Clueless Aigency

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:26

«Hola, soy Aitana, la del pelito rosa». La charla la abre ella, una de las grandes estrellas de este Sun&Tech Málaga 2025. No ... en vano, se trata de la conferencia inaugural. 'Existo, luego pienso'. Porque ella, la del pelito rosa y el cuerpo perfecto, piensa pero no existe. «Entro por vídeo porque obviamente no me puedo trasladar al evento», añade. Aitana es un avatar creado por Inteligencia Artificial. Suben a escena sus padres, los de carne y hueso, Rubén Cruz y Diana Núñez, no tienen más de 30 años y han revolucionado el mundo de la publicidad con su hija que se vuelve a su cuarto para dejar a los mayores: «Me vuelvo a mi partida de Mario Kart. Esto os va a dejar flipando, ¡dadle caña!».

