Soledad Antelada, durante su intervención.

Soledad Antelada, durante su intervención. Salvador Salas

Soledad Antelada, de Google Cloud: «La ciberseguridad está a la cola del avance de la tecnología»

La malagueña, experta internacional en seguridad, se muestra preocupada por los nuevos métodos de 'fishing' implantados con la inteligencia artificial

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:42

Hace más de una década que Soledad Antelada trabaja en San Francisco como parte del equipo de Google, donde ocupa el cargo de asesora de ... seguridad en la oficina del CISO (responsable de seguridad de la información) en Google Cloud. Ella es una de esas mujeres malagueñas que triunfan a nivel internacional. Aún así, hizo hueco en su apretada agenda para venir a Sun&Tech y dialogar con la periodista Nuria Triguero sobre 'Liderazgo en ciberseguridad en la era de la incertidumbre'.

