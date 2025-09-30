Soledad Antelada, de Google Cloud: «La ciberseguridad está a la cola del avance de la tecnología»

Hace más de una década que Soledad Antelada trabaja en San Francisco como parte del equipo de Google, donde ocupa el cargo de asesora de ... seguridad en la oficina del CISO (responsable de seguridad de la información) en Google Cloud. Ella es una de esas mujeres malagueñas que triunfan a nivel internacional. Aún así, hizo hueco en su apretada agenda para venir a Sun&Tech y dialogar con la periodista Nuria Triguero sobre 'Liderazgo en ciberseguridad en la era de la incertidumbre'.

«¿Quiénes somos los buenos y quiénes los malos? Aquí hay más grises que antes; los buenos estamos sacando mucho más partido pero la IA la está utilizando todo el mundo y los malos se benefician de ella para hacer unas campañas más sofisticadas de 'fishing' para escribir e-mails falsos e incluso llamadas simulando la voz de un familiar. Esto es cada vez más complicado», explicó la experta al inicio de su intervención.

Describe este momento de la historia tecnológica como único, pero a la vez «a un ritmo muy acelerado». Un hecho que no beneficia a muchos factores: «La situación geopolítica del mundo no está estable y la tecnología tampoco… Antes se podía hacer una predicción de las amenazas, ahora no; pueden pasar en cualquier momento y a cualquier sector: de repente a la industria, a un gobierno…», apuntó Soledad Antelada, que es toda una pionera en el mundo de la seguridad y la mujer, siendo la primera en trabajar en el departamento de Ciberseguridad de Lawrence Berkeley National Laboratory y reconocida como una de las 20 personas más influyentes de Latinoamérica en su ámbito.

Su experiencia y conocimiento combinan de forma perfecta con la confianza en su trabajo. Aunque Soledad Antelada aseguró que se mantiene en alarma. Y se mostró crítica con el presupuesto a la ciberseguridad, que en estos momentos es el más alto de la historia: «Es una ventaja porque hay mucha más gente en la profesión, pero siempre se ha ido a salto de mata y ahora seguimos igual, siempre a la cola del avance de la tecnología», confesó la experta malagueña.

«Lo que más me está molestando como ciudadana es la desinformación y el engaño, ya no te puedes fiar de qué es cierto y que no. Estamos en la era de la propaganda y se utiliza la desinformación para sacar ventajas de muchas cosas, esto es lo que más me quita el sueño», analizó Soledad Antelada, que desveló que hasta a ella misma le ha pasado: «Hay veces que a mí me han colado algunas cosas por unos minutos, es que está muy difícil de detectar la realidad».

El apagón

Nada más empezar a mencionar el tema del histórico apagón en el país vivido hace apenas unos meses, Soledad Antelada preguntó: «Ah, ¿pero realmente fue un ciberataque?». Pero luego explicó: «No me refiero a que esto sea el caso de España, pero sí que si hubiese un ataque gordo a una infraestructura crítica no se pondría a la ciudadanía en alerta ni se haría público porque entonces se le estaría dando información a los atacantes», concretó. «Las ciberguerras hace mucho tiempo que pasan, se han visto en Ucrania, en Irán o en Estados Unidos y no sólo por parte de los gobiernos, sino de los cibercriminales».

Su mejor experiencia personal hasta la fecha: ser la directora delegada de ciberseguridad de la campaña electoral americana de Kamala Harris. «Estoy especializada en trabajar y dar consejos a gobiernos, especialmente a los de Estados Unidos, entonces este trabajo fue muy enriquecedor. Es poco tiempo y un riesgo muy alto, pero no podía pensar en eso todos los días… Yo estaba focalizada en que tenía que hacerlo», apuntó.

