En directo | Red Eléctrica asegura que empieza a recuperar tensión por el norte y sur de la Península

13:09

Así se refleja el apagón en las gráficas de Red Eléctrica

El fallo en el suministro de luz está afectando a casi todas las ciudades de España, entre ellas Málaga, y el apagón se ha extendido incluso a puntos de Portugal. En Málaga, el 112 está recibiendo un aluvión de llamadas porque no hay luz en los hogares y no funcionan los semáforos en las calles. La Policía está cortando vías que no son prioritarias para evitar accidentes.