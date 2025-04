Noche de tensión para las personas oxígeno dependientes en Málaga: «Si mi hijo no tiene respirador es como un pez al que sacas del agua»

José Antonio Sau Martes, 29 de abril 2025, 13:46 Comenta Compartir

Ha sido una noche difícil para las personas oxígeno dependientes, es decir, aquellas que, por una enfermedad, requieren de O2 suplementario para respirar de forma adecuada. La Junta de Andalucía informa hoy, en una de sus notas, de que las peticiones sanitarias coparon ayer las llamadas al 1-1-2, el número gestionado por la Agencia de Emergencias de Andalucía, durante la madrugada posterior al apagón. Y, entre estas comunicaciones, las de personas con necesidades de oxígeno han sido los casos más recurrentes. Patrullas de Policía Local y de Protección Civil han colaborado en el traslado de bombonas a estos usuarios, así como también han sido atendidas las patologías urgentes de forma habitual. Uno de los casos es el del hijo del expresidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Antonio Alcalá, que ha contado a este periódico cómo se las ingenió para que su familiar siempre tuviera la respiración asistida asegurada al sufrir una distrofia muscular o miopatía. No faltó oxígeno, sino que el miedo se extendió ante el temor de que la situación se prologara indefinidamente. «Si mi hijo no tiene respirador, es como un pez al que sacas del agua».

Las redes sociales se han llenado de mensajes de familiares de personas oxígeno dependientes angustiadas por la situación de sus allegados, aunque parece que la tipología de situaciones que se dieron en la madrugada de este martes se solventaron adecuadamente, pero ya nadie les quita la preocupación de encima. ¿Y si el apagón se hubiera extendido durante algunas horas más? ¿Y si se acababan las bombonas de reserva?

En el Clínico, por ejemplo, hubo mucha gente con aparatos de oxígeno que se acercó a preguntar aspectos relacionados con la autonomía de los respiradores, sobre todo si tenían carga de oxigenoterapia suficiente. El consejo que se les dio es que, si se quedaban sin oxígeno, acudieran a los hospitales. «El miedo era que se superaran unas horas sin suministro eléctrico en los hogares», precisan fuentes sanitarias, que añaden que se suministró oxígeno a quien lo necesitó. Pero no hubo incidencias destacables gracias a los generadores de gran potencia existentes en este centro y en sus sedes adscritas (Benalmádena y el Guadalhorce). Algunos pacientes usan diferentes tipos de compresores o respiradores y otros, bombonas, según la enfermedad de la que estén aquejados; y unos necesitan estar conectados durante más horas y otros, menos. La casuística es casi infinita.

Los pacientes con necesidad de oxigenoterapia también acudieron al Regional, según explican otras fuentes sanitarias distintas de las anteriormente mencionadas, así como a algunos centros de salud de la capital y la provincia. «Se les atendió y se les suministró el oxígeno que requirieron». A algunos de ellos, siete u ocho que permanecían en el Regional esta mañana, se les ha trasladado a casa en ambulancia. «Hay quien tiene bombonas y se le estaban acabando y otros tienen comprensor eléctrico, que va con baterías. A quien se le acabó, se le repuso».

Los centros de salud y hospitales auxiliaron a los pacientes

Otras fuentes sanitarias diferentes de las anteriores indicaron que algunos de estos pacientes fueron «enchufados» en los centros de salud, sobre todo los que necesitan de dispositivos conectados a la red eléctrica. «Si no funciona, necesitas una bombona: estuvieron dándoles oxígeno, cruzando los dedos para que la potencia de los generadores no se agotase, sobre todo en los centros de salud, que casi ninguno tiene, por cierto».

No fue este el caso de Isabel Madrid, cuya madre dependiente necesita de una máquina para respirar. «En caso de emergencia, se enchufa a una bombona», dice. «El problema es que se alargó la cosa, llamamos a la empresa de oxígeno», explica Madrid, porque «se acababa la hora». Luego hicieron lo propio con el 112, para pedir una ambulancia de traslado. «Ella es completamente dependiente, no se puede trasladar en un coche particular. Cuando faltaban treinta minutos para quedarnos sin oxígeno, llegó el trabajador de la empresa, nos dijo que ayer tuvieron muchas demandas, numerosas peticiones. Nos puso la bombona. A las dos horas vino la ambulancia de traslado, pero ya no era necesario», reclama, para sentenciar que Vital Aire «ha funcionado muy bien», pero, añade, «se pasa muy mal, es una situación de intranquilidad, de no saber, ante la que una busca soluciones».

El expresidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, también contó su caso en redes sociales. «Que he estado trece horas y media sin servicio eléctrico, con un hijo con una insuficiencia respiratoria aguda, que precisa constantemente de un respirador que funciona con electricidad. He tenido que auxiliarme de su furgoneta adaptada, que tiene un transformador y tener el vehículo a ralentí encendido y un cable desde ella hasta donde estaba mi hijo», explica en su publicación de Facebook. «Toda la familia hemos estado con un tremendo estrés desde las 12.35 horas de ayer, que se produjo el apagón, hasta las dos de la madrugada, que se ha restablecido el servicio. Me voy a dormir, porque estoy agotado».

En declaraciones a este periódico, hoy ha señalado que, si no, hubiera ido al Hospital Costa del Sol, donde siempre le atienden muy bien. Y que, además de la máquina, que tiene cuatro horas de autonomía, poseía otras dos baterías cargadas. «Mi hijo está muy bien de cabeza, pero si no tiene respirador es como un pez que sacas del agua». La empresa Vital Aire no daba ayer abasto. «Contábamos con las baterías cargadas y funcionan horas, porque siempre preveo que pueda haber cualquier problema con ellas. Cuando se descargaba una batería, lo ponía a cargar en el generador que enchufé a la furgoneta. Lo que le falta a mi hijo es el fuelle, porque las miopatías son enfermedades del tejido pulmonar en la que los músculos no funcionan», recalca, para recordar luego que es licenciado en Derecho, que tiene una cabeza privilegiada y que, además, le encanta el fútbol. «Es hincha del Marbella y del Atleti», recalca su padre.

Cuestionada por la situación de los ancianos oxígeno dependientes de las residencias de la capital, fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad precisaron que no hubo incidencia alguna en la provincia, pese a que casi ninguno de estos complejos están medicalizados, aunque todas contaban con generadores de gran potencia.