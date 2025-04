Los hospitales de Málaga vuelven a la normalidad pero suspenden las extracciones de sangre rutinarias

José Antonio Sau Martes, 29 de abril 2025, 11:41 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

Los hospitales y centros de salud públicos de la provincia de Málaga han restablecido hoy todos los servicios y se encuentran funcionando con absoluta normalidad tras el apagón de ayer, según ha informado la Consejería de Salud y Consumo, que indica que en la mayoría de ellos «se ha decidido postergar las extracciones de sangre rutinarias y primar las que corresponden a urgencias y plantas hospitalarias».

En cuanto a los sistemas informáticos, la consejería reconoce que se están dando dificultades con los programas de acceso a las historias clínicas de los pacientes, pero aclara que se irán resolviendo las incidencias durante este martes.

Hospitales y centros de salud, ha recalcado la Junta de Andalucía, funcionaron ayer lunes también con normalidad gracias a los generadores de gran capacidad con los que cuentan y que proporcionaron el suministro eléctrico. Por la tarde, se suspendieron consultas y las cirugías programadas para atender a los pacientes ingresados, así como las urgencias y los servicios de oncología.

La Junta ha indicado que lo único que no se realiza son las extracciones de sangre rutinarias, sino sólo las de urgencia o las relacionadas con los pacientes hospitalizados en planta.

Así, el Hospital Regional ha informado hoy en redes sociales de que está recuperando «progresivamente la actividad habitual». Las consultas externas ya funcionan con normalidad, ha precisado el centro.

En cuanto al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, sus responsables han informado también en la red social X de que el centro «mantendrá hoy la actividad de carácter programado en consultas externas, pruebas funcionales y actividad quirúrgica, normalizando toda la actividad que ayer se vio afectada». Asimismo, ha precisado que ya se puede acceder al hospital a través del bus y el metro.

El Clínico ha destacado, además, que todos los pacientes que ayer no pudieron ser atendidos en las consultas, estas no pudieron llevarse a cabo al no funcionar los ordenadores o no fueron sometidos a las pruebas para las que les habían citado serán reprogramados y contactados por el centro a lo largo de los próximos días.

En los centros de salud, ayer también hubo muchas dificultades informáticas y, en algunos de ellos, como en La Roca, se atendió a un 20% de la población usuaria que normalmente usa los servicios del ambulatorio. Los sistemas funcionaban de forma intermitente y se recabó información relativa a problemas para consultar la historia clínica de los pacientes o la realización de pruebas. En Palma-Palmilla, según han informado hoy, no funcionan los ordenadores. La casuística es amplia pero la normalidad se impone paulatinamente.

En otros ambulatorios, incluso, como en el centro de salud Puerto de la Torre hubo familiares que enchufaron las máquinas de oxígeno de sus familiares a los generadores de corriente.