¿Por qué han abierto colegios e institutos sin actividad lectiva este martes tras el apagón?

Este martes 29 de abril muchos centros educativos de la provincia de Málaga han notado una menor afluencia de alumnado. Muchos estudiantes -de Infantil, Primaria o Secundaria- se han quedado en casa en la primera jornada tras el apagón histórico que dejó a toda España sin luz ni Internet, en el caos más absoluto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó anoche en su segunda comparecencia que los colegios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana permanecerían abiertos este martes pero, eso sí, sin actividad lectiva, debido al corte eléctrico que afectó a todo el país. Por su parte, la Junta de Andalucía confirmaba poco después que, debido a la «situación operativa 3 del Plan Territorial de Emergencias», esta jornada los centros educativos andaluces permanecerían abiertos pero sin la mencionada actividad lectiva. Pero, ¿Cuál es la explicación? ¿por qué esa apertura de centros sin avanzar en las materias de clase?

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene la respuesta a la pregunta: «La decisión de abrir los centros pero sin actividad lectiva tiene el objetivo de no perjudicar al alumnado que no pueda asistir, o no pueda hacerlo el profesorado, o que pueda asistir pero su centro educativo no disponga de suministro eléctrico».

«Desde Andalucía --continúa el comunicado-- entendemos que la decisión de abrir con normalidad los centros educativos que tomó el Cecopi, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en el que se encuentra representado el Gobierno de España, generaba mayor certidumbre a la comunidad educativa y confianza en la profesionalidad de nuestro personal docente».

Asistencia a clase

Según ha confirmado la Consejería este martes, -con datos de las 11,00 horas de este martes-, los docentes y alumnos han acudido «con normalidad» a sus centros, siendo especialmente mayoritaria la presencia en Primaria. En el resto de los ciclos, la asistencia ha sido «desigual».

Dado que no hay actividad lectiva, no se han podido realizar las pruebas de evaluación previstas para este martes, que incluye pruebas PISA, las del Bachibac (bachillerato francés) o las del Bachillerato Internacional, han aclarado desde la Junta en un comunicado de prensa. En relación al servicio de comedor, se prestará «siempre que sea posible», garantizando la seguridad alimentaria del alumnado. La Consejería y las delegaciones territoriales «continúan dando apoyo a los centros para atender las incidencias que se están produciendo», ha aclarado la Junta.