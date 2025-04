Colegios e institutos reabren en Málaga tras el apagón: menos alumnos y sin avanzar en la materia

Matías Stuber Martes, 29 de abril 2025, 10:37 | Actualizado 11:11h. Comenta Compartir

Ocho y media de la mañana en el CEIP Julio Caro Baroja, uno de los muchos colegios de Málaga. Los pocos coches que había aparcados en doble fila eran el primer indicio de que la normalidad, entendía en su acepción más estricta, aún no había vuelto este martes a los centros escolares de la provincia. El primer 'post-apagón' se sucedió con mucho menos alumnos de lo habitual y con unas clases que a medio gas, en las que los maestros y profesores estaban obligados a acudir, pero en el que no se iba a avanzar en la materia ni se iban a realizar exámenes.

El desarrollo de hoy ya quedó claro este lunes, a última hora de la noche, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalló en su comparecencia que los centros iban a abrir sus puertas, pero sin adelantar contenido. Las competencias en Educación recaen aún en el Ejecutivo central, tras la solicitud de la Junta de este lunes para que asumiera las responsabilidades.

Muchos padres, en este contexto, optaron por dejar a sus hijos en casa. María José Hurtado, 36 años, autónoma, es una de las muchas madres que depende de la custodia que ofrece el colegio para afrontar su jornada laboral. «En mi caso, trabajo en una gestoría y no tengo a nadie con quien dejar a mi hijo. Por ello, que avancen o no en la materia, ahora mismo, es un problema menor», comentaba a SUR.

Fuentes oficiales de la Consejería de Educación de la Junta informaron, a primera hora de la mañana, el contexto fijado para el desarrollo de las actividades escolares de este martes: «En Andalucía, como en otras comunidades en situación operativa 3 del Plan Territorial de Emergencias, es el Gobierno de España el que tiene el control. La decisión de abrir los centros pero sin actividad lectiva, según aclara el Ministerio, tiene el objetivo de no perjudicar al alumnado que no pueda asistir (o no pueda hacerlo el profesorado), o que pueda asistir pero su centro educativo no disponga de suministro eléctrico. Por tanto, están suspendidas las pruebas previstas, caso de Bachibac, PISA o Bachillerato Internacional.

La situación en los diferentes institutos era similar a la mencionada al inicio de este información. Muchos alumnos optaron por no acudir a sus respectivos centros. Como ejemplo, la situación a primera hora en el IES Christine Picasso. El trasiego de alumnos que iban llegando al edificio era muy limitado. «Si existe algún problema puntual de suministro, se activan los planes de contingencia para que llegue comida al centro en cuestión», señalaron fuentes oficiales.

En algunos colegios de la provincia se sembró la duda sobre el servicio de comedor escolar. Los que no tienen cocina dependen del suministro de los catering, que están luchando en estos momentos con problemas de abastecimiento. Así se informó a primera hora de mañana por parte de varios centros a los padres. La Delegación de Educación de Málaga, sin embargo, garantiza el funcionamiento de los comedores escolares al 100%.

La Consejería de Educación está recabando información sobre el funcionamiento de los colegios e institutos a través de las diferentes delegaciones provinciales. A lo largo del día, se dará a conocer una información precisa sobre el desarrollo de la jornada y las posibles incidencias.

La normalidad entendida como el funcionamiento habitual de las clases se intuye ya a partir de este miércoles.