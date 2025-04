El impacto del apagón para la economía malagueña puede rondar los 45 millones de euros

Nuria Triguero Málaga Martes, 29 de abril 2025, 14:56 Comenta Compartir

El impacto del apagón de ayer es difícil de medir por todas las diferentes afectaciones que han tenido las empresas: desde el lucro cesante de cientos de miles de negocios que tuvieron que cerrar sus puertas hasta las pérdidas ocasionadas por materias primas y productos echados a perder, pasando por eventos y viajes cancelados, entre otras casuísticas. No obstante, la CEOE se ha atrevido ya a aventurar una cifra: el 0,1% del PIB. El resultado de aplicar esta medida a la economía malagueña asciende a más de 45 millones de euros.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) advierte de que es «complejo» medir la incidencia a nivel provincial o local, pues el impacto depende del tiempo que tardó en recuperarse el suministro eléctrico y las telecomunicaciones; en algunos casos, la normalidad no volvió hasta bien entrada la madrugada, afectando durante el día a numerosos centros de trabajo, empresas y servicios públicos. «Conviene atender no solo al coste de las pérdidas económicas, en sectores como el comercio o la hostelería, sino al efecto del lucro cesante, por las ventas no realizadas como consecuencia del cierre», insisten desde la CEM.

El presidente de la CEM, Javier González de Lara, considera crucial conocer pronto las razones del apagón «para poder objetivar las posibles indemnizaciones por daños o lucro cesante». Hay que tener en cuenta que hay causas, como las meteorológicas o de fuerza mayor, que no son aceptadas por las distribuidoras eléctricas a la hora de tramitar indemnizaciones. Las aseguradoras también tienen estipulaciones diferentes en función de las causas del suceso y hay situaciones en las que derivan su responsabilidad al Consorcio de Seguros.

La CEM destaca en cualquier caso el «comportamiento ejemplar de la sociedad en su conjunto» durante la jornada de ayer y «el compromiso de las empresas, con las compañías eléctricas al frente, tratando de dar respuesta inmediata a la situación, para proveer de productos y servicios a la ciudadanía». «Y, cómo no, el esfuerzo de nuestros servicios de emergencia, sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, garantizando la gestión urgente ante una situación crítica como la que se vivió ayer», concluyen desde la patronal malagueña.