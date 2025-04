La Junta sólo pedirá recuperar la gestión de la emergencia cuando el Gobierno le dé garantías

Héctor Barbotta Sevilla Martes, 29 de abril 2025, 14:25 Comenta Compartir

El Gobierno central ejerce desde ayer, lunes, la gestión en Andalucía de la emergencia producida por el apagón y eso no cambiará hasta que la Junta reciba garantías de que la situación de normalidad es estable. Así como el lunes fue el Ejecutivo andaluz el que solicitó pasar a la situación operativa 3 prevista en el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil -que establece que el control pasa al Gobierno central-, para recuperar el control en su territorio debe ser la propia Junta la que realice la petición en sentido inverso. Y eso no sucederá hasta tanto el Gobierno andaluz cuente con garantías de que la recuperación de la normalidad que se está produciendo tras la vuelta del suministro eléctrico no sufrirá un retroceso.

Así lo adelantó el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en declaraciones a la televisión pública andaluza, donde destacó que el Gobierno andaluz no ha sido aún informado de los motivos que provocaron el apagón. «Esa pregunta todavía no nos la han contestado», dijo el consejero, que adelantó que cuando se obtengan certezas y las ocho provincias hayan recorrido el camino hacia la normalidad es cuando se tomará la decisión de una posible desescalada de los niveles de emergencia, que en la práctica supondrá la recuperación de la gestión por parte de la Junta.

Esa decisión, explicó , se tomará tras la reunión telemática que en estas horas mantienen responsables de la Junta y del Ministerio Interior. «No se descarta nada, pero en todo caso será tras un profundo análisis que haremos de la situación provincia a provincia. y nosotros tomaremos la decisión cuando tengamos garantía de que no hay una vuelta atrás y no hay riesgo de correr de nuevo un serio peligro en materia de suministros o de comunicaciones», explicó Sanz.

El consejero recordó que lo que se produjo el lunes fue un problema de seguridad, de orden público y de comunicaciones, cuestiones todas que son competencia del Estado. «Hasta que no aseguremos eso, no tomaremos ninguna decisión», adelantó.