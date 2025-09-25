Planes además de la San Diego Comic-Con Málaga: ferias, gastronomía y murciélagos

Se acabó la cuenta atrás. La esperada San Diego Comic-Con Málaga llega al Palacio de Ferias durante cuatro días, en los que habrá 120. ... 000 visitantes de más de 20 países diferentes. Cada día se abrirán las puertas a las 10,00 horas, aunque cada actividad tiene ya una hora fijada. Numerosos rostros conocidos estarán presentes en esta cita, que tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella. Más detalles

Del jueves al domingo 'Tristan und Isolde', en el Cervantes

El Teatro Cervantes inaugura su 37ª Temporada Lírica con 'Tristan und Isolde', de Richard Wagner, el proyecto lírico más ambicioso del coliseo municipal. La ópera, de cuatro horas y media de duración, supone también la producción más extensa que ha acogido el teatro. Las funciones son a las 19 horas salvo el domingo, que será a las seis de la tarde. El precio de las entradas oscila entre los 28 y los 120 euros. Más información

Viernes La Noche Europea de los investigadores

La Noche Europea de los Investigadores tomará este viernes el Centro de Málaga con más de 300 investigadores y medio centenar de actividades desde las 17.30 horas hasta la medianoche. La decimocuarta edición cuenta con cinco espacios diferentes para las múltiples propuestas. El Paseo del Parque, donde se ofrecerán 24 talleres dirigidos al público infantil y juvenil; el Rectorado, que acogerá ocho sesiones temáticas con 24 microencuentros en 'Ciencia en pequeñas dosis' y 'Divulgatón', un maratón de conferencias divulgativas; el Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque, con cuatro mesas de debate; la Sociedad Económica de Amigos del País, donde se celebrarán ponencias sobre el cambio climático organizadas por la Academia Malagueña de las Ciencias; y el Centro Oceanográfico de Málaga, con tres visitas guiadas de previa reserva. Más detalles

Viernes 'La noche de los murciélagos', en Nerja

La Fundación de la Cueva de Nerja organiza este viernes una ruta guiada por la cavidad para explicar todos los secretos de los murciélagos. Será a las 17.30 horas, con entrada gratuita. Tendrá una duración total de tres horas y debe realizarse inscripción previa. Más detalles

Hasta el lunes Feria en Torremolinos

Torremolinos estará de feria en honor a San Miguel hasta el domingo. El programa de actos arrancará este jueves con el pregón a cargo de los hermanos Díaz: Juan Antonio, Miguel, Santiago, José, Antonio, Jesús y Maika. Entre las novedades de esta edición destaca un lugar pensados para las familias en la Plaza de Andalucía tanto el sábado como el domingo pensada especialmente para personas con sensibilidad al ruido, familias con niños pequeños y colectivos con TEA. Más información.

Hasta el lunes Feria en Vélez-Málaga

Vélez-Málaga también rinde tributo a San Miguel con su feria hasta el domingo. Empezará el miércoles 24 con el pregón de José Antonio Lagos y el jueves 25 se inaugurará la feriade noche, en el recinto del Prado del Rey, tras lo cual se celebrará el Certamen de Miss y Míster. El día 26 arrancarán los fastos de día, que se prolongarán hasta el lunes 29 de septiembre. Más detalles

Además, celebrará la Feria Ganadera, que se desarrollará en el recinto Santo Chiquito del 27 al 29 de septiembre en horario de 09:00 a 20:00 horas el sábado y domingo y de 09:00 a 18:00 horas el lunes. Durante los tres días de celebración, los vecinos podrán disfrutar de actividades variadas y para todos los públicos, en las que destacan la de dar el biberón a los chivos, la carrera de cintas a caballo y el concurso de atalaje.

Hasta el 5 de octubre Ruta de la Tapa en El Perchel

El barrio de El Perchel invita a disfrutar de lo mejor de su gastronomía en tamaño reducido, ya que pone en marcha cuarta edición de su Ruta de la Tapa, que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre, con la participación de ocho restaurantes. Más información

Este fin de semana Agenda de conciertos

La Sala Trinchera recibe este jueves el tour de Young Cister 'La ciudad nunca duerme»', que el viernes cederá el escenario a 'El regreso de Pedrá' (tributo a Extremoduro) y el sábado a El altar del holocausto. Por su parte, la París 15 albergará el viernes la presentación de 'El principito', el nuevo trabajo de los gaditanos Saurom y el sábado al valenciano Luis Cortés. En La Cochera, paralelamente, este sábado estará el MC Jaloner.

Sábado Puertas abiertas por el Día del Turismo

Málaga capital se une este sábado a la celebración del Día del Turismo con una jornada de puertas abiertas en 33 museos, centros expositivos y monumentos. Participarán en esta edición la catedral; el Museo de Málaga; el Museo Picasso Málaga (MPM); el Centre Pompidou Málaga; la Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga; la Museo Casa Natal Picasso; el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Mucac (Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, con sede en La Coracha). También el Museo Revello de Toro; el Museo de Aeropuertos, Navegación y Transporte Aéreo; el Museo de Arte Flamenco - Peña Juan Breva; la Alcazaba de Málaga; el Castillo de Gibralfaro; el Museo Interactivo de la Música (Mimma); el Teatro Romano, Museo de la Cofradía del Santo Sepulcro y Abadía del Cister; el Museo del Vino Málaga; el Museo del Vidrio y el Cristal; el Museo del Cautivo y la Trinidad; el Museo Jorge Rando; y el Museo de la Imaginación. Y también la Casa de Gerald Brenan; el Santuario de la Victoria - Torre Camarín; el Cementerio Inglés de Málaga; el Cementerio Histórico San Miguel; los Yacimientos Arqueológicos de La Araña; el Museo del Automóvil y de la Moda; el Museo&Tour Málaga CF; el Museo Cofradía Estudiantes; el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares; el Ecomuseo Astilleros Nereo; OXO Museo del Videojuego; y Cifal Málaga Unitar - Casita del Jardinero.

Hasta el domingo 'The Burger Cup', en Alhaurín de la Torre

El recinto ferial de Alhaurín de la Torre acoge por primera vez 'The Burger Cup', un campeonato gastronómico que se define como «el torneo burger más bestia del país». Será del jueves al domingo y podrá catarse las originales hamburguesas de nueve marcas de distintos puntos del país. Más información

Sábado Gastronomía y solidaridad en Sabor a Cómpeta

Sabor a Cómpeta ofrecerá platos de los cinco continentes elaborados por los vecinos y música en vivo. La recaudación de la cita irá destinada íntegramente a Cáritas y Todo Ayuda Project, que atiende a animales maltratados o abandonados. La iniciativa se celebrará este sábado a partir de las 11 en la plaza de España. Más información

Sábado La Térmica Village, en Ronda

La Térmica Village hará este sábado en Ronda su tercera parada de la gira 2025. Junto al Tajo y la Plaza de Toros se podrá disfrutar de los directos de Cosmic Wacho, Las Dianas, Colectivo Da Silva, los dj sets de Víctor Fdez, Deborah Devobot, Aura, los talleres de arte en movimiento, ecosistemas, cuero, esparto, personalización de camisetas, la batería de experimentos locos, puestos en el mercado de diseño y foodtrucks. La jornada empezará a partir de las 12.00 horas y la entrada es gratuita.

Domingo Día de la Almendra en Almogía

Almogía celebra el domingo el Día de la Almendra, que alcanza su XIX edición. A partir de las 11 abrirá al público un mercado con más de medio centenar de expositores y habrá además demostraciones y actuaciones musicales. Más detalles

Del viernes al domingo Sabor a Málaga, en La Cala de Mijas

El bulevar de La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga, en la que más de una treintena de productores de veinte municipios de la provincia ofrecerán a los asistentes lo mejor de la despensa malagueña y las excelencias de su gastronomía. Este evento se desarrollará desde las 11.00 horas del viernes a las 21.00 horas del domingo, con entrada libre y gratuita. Más información

Del jueves al domingo Festival internacional gastronómico de la Axarquía

El Festival Internacional Gastronómico de la Axarquía celebra del jueves al domingo su tercera edición. En esta ocasión serán sede de las jornadas los municipios de Almáchar, Benamocarra, Comares, Cómpeta y El Borge. Más detalles

Sábado 'Survival Zombie', juego de rol en vivo

Los zombis tomarán el centro comercial Plaza Mayor de Málaga este sábado con 'Survival Zombie', el mayor juego de rol en vivo de Europa con una propuesta dirigida a todos los públicos. El juego durará más de seis horas y se desarrollará en todo el recinto comercial, a partir de las once de la noche. Más información

Hasta el martes '¡Entregamos!' en el Teatro del Soho

El humorista Manu Sánchez llega al Teatro del Soho CaixaBank para abrirse en canal y hacer reír a carcajadas con '¡Entregamos!', un show ácido con grandes dosis de humor para abordar las ironías de la vida. Las funciones son los días 29 y 30 a las 19 horas. El precio de las entradas es a partir de 27.50 euros.