El Día de la Almendra de Almogía contará con degustaciones, un mercado y demostraciones
La celebración de este domingo 28 de septiembre ofrecerá también actividades infantiles y actuaciones musicales
Málaga
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:52
Almogía rinde tributo a la que fue una de las principales fuentes de riquezas el próximo domingo, 28 de septiembre, con la celebración del Día ... de la Almendra. La fiesta, que alcanza su XIX edición, está declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.
A partir de las 11 abrirá al público un mercado con más de medio centenar de expositores de empresas de la comarca que pondrán a la venta almendras y productos derivados, quesos, embutidos, postres, panes y vinos. Además, se ofrecerán degustaciones de almendra frita, vino dulce y ajoblanco. Por su parte, los bares y restaurantes del municipio ofrecerán recetas especiales con la almendra como uno de sus ingredientes principales.
Durante la jornada se escenificarán oficios artesanales como el de talabartero, espartero y los trabajos relacionados con la almendra, como el descapotado, partido y repelado. El programa también incluye dos exposiciones: una sobre el proceso de recogida y recolección del fruto de la almendra y otra de pintura de la artista local Isabel Arrabalí.
La celebración estará amenizada por la panda de verdiales Raíces de Almogía y la escuela de verdiales del municipio, el coro rociero Nuestra Señora de la Asunción, las bandas Alejados y Electroduendes y un DJ para cerrar la velada. También habrá una zona infantil y talleres de animación para los más pequeños.
