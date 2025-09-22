Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Día de la Almendra de Almogía contará con degustaciones, un mercado y demostraciones

La celebración de este domingo 28 de septiembre ofrecerá también actividades infantiles y actuaciones musicales

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:52

Almogía rinde tributo a la que fue una de las principales fuentes de riquezas el próximo domingo, 28 de septiembre, con la celebración del Día ... de la Almendra. La fiesta, que alcanza su XIX edición, está declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

