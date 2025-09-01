Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Survival Zombie

Los zombies tomarán el centro comercial Plaza Mayor de Málaga con un juego de supervivencia en vivo

El centro comercial se convertirá el próximo 27 de septiembre en escenario de una historia de supervivencia apocalíptica en tiempo real que durará más de seis horas

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:46

Los zombies tomarán el centro comercial Plaza Mayor de Málaga el próximo sábado 27 de septiembre. Lo harán gracias a un juego de rol en ... vivo del que podrán disfrutar todos los malagueños que lo deseen. A partir de las 23 horas se celebrará 'Survival Zombie', el mayor juego de rol en vivo de Europa con una propuesta dirigida a todos los públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

