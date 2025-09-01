Los zombies tomarán el centro comercial Plaza Mayor de Málaga con un juego de supervivencia en vivo

Los zombies tomarán el centro comercial Plaza Mayor de Málaga el próximo sábado 27 de septiembre. Lo harán gracias a un juego de rol en ... vivo del que podrán disfrutar todos los malagueños que lo deseen. A partir de las 23 horas se celebrará 'Survival Zombie', el mayor juego de rol en vivo de Europa con una propuesta dirigida a todos los públicos.

El juego durará más de seis horas y se desarrollará en todo el recinto comercial, incluso en zonas por las que habitualmente no está permitido el paso. Los participantes se sumergirán en una historia de supervivencia apocalíptica en tiempo real, con una narrativa exclusiva diseñada especialmente para la ocasión.

En esta edición de Survival Zombie, el reconocido autor Carlos Sisí -referente en el género zombi y actual Director de Imagen y Comunicación de la franquicia- ha aportado su visión creativa en colaboración con el equipo narrativo del juego. Sisí reside desde hace años en Málaga, y parte de la historia de esta edición se inspira en su propia obra literaria, incorporando referencias locales que conectan la acción con la identidad cultural de la ciudad

De hecho, el propio autor asegura haber «disfrutado mucho creando una historia que rinde homenaje a Málaga desde el género que mejor conozco. Esta experiencia no solo entretiene: te mete dentro de una película en la que tú eres el protagonista».

Más de 40 actores profesionales

El evento contará con más de 40 actores profesionales, efectos especiales cinematográficos, maquillaje realista y una escenografía espectacular que transformará Plaza Mayor en un auténtico campo de batalla entre humanos y muertos vivientes. Los participantes, divididos entre supervivientes y zombies, deberán enfrentarse a desafíos físicos y mentales, resolver enigmas, colaborar en equipo y tomar decisiones clave en un entorno cambiante donde cada elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

«En Plaza Mayor buscamos constantemente ofrecer experiencias únicas que conecten con nuestra comunidad. Este evento no solo convierte el centro en un escenario de ficción, sino en un punto de encuentro para vivir algo extraordinario en familia o con amigos», declara Juan Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.

Las entradas ya están a la venta en www.survivalzombie.es, donde también se puede consultar toda la información sobre horarios, recomendaciones y detalles del evento.