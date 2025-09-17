Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parte del elenco de la ópera, junto Juan Antonio Vivar, Mariana Pineda y Gema Domínguez

El Teatro Cervantes afronta su mayor reto lírico: 'Tristan und Isolde' inaugura la 37ª temporada

La obra se Richard Wagner se estrena el próximo jueves 25 de septiembre y tendrá una duración de más de cuatro horas

Rocío Nadales

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:37

El Teatro Cervantes inaugura este jueves su 37ª Temporada Lírica con 'Tristan und Isolde', de Richard Wagner, el proyecto lírico más ambicioso del coliseo municipal. ... La ópera, de cuatro horas y media de duración, supone también la producción más extensa que ha acogido el teatro, un reto artístico y organizativo que lo sitúan «dos escalones por encima de otras temporadas», como subrayó su director, Juan Antonio Vigar.

