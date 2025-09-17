El Teatro Cervantes afronta su mayor reto lírico: 'Tristan und Isolde' inaugura la 37ª temporada

El Teatro Cervantes inaugura este jueves su 37ª Temporada Lírica con 'Tristan und Isolde', de Richard Wagner, el proyecto lírico más ambicioso del coliseo municipal. ... La ópera, de cuatro horas y media de duración, supone también la producción más extensa que ha acogido el teatro, un reto artístico y organizativo que lo sitúan «dos escalones por encima de otras temporadas», como subrayó su director, Juan Antonio Vigar.

'Tristan und Isolde' cuenta la historia de un amor imposible que conduce a sus protagonistas a la muerte. Su lenguaje armónico supuso una ruptura con las convenciones del siglo XIX y marcó un antes y un después en la ópera. «Es una de las obras más importantes de la historia de la humanidad», subrayó el director musical Pedro Halffter, quien recordó que Wagner fue, junto a Napoleón, el personaje sobre el que más se escribió en aquel siglo.

La ópera supone también un reto logístico para el Cervantes: cuatro horas y media de duración que obligan a ajustar horarios y funcionamiento interno del teatro. Por esa razón las funciones se han fijado el jueves 25 de septiembre y domingo 28, con el objetivo de facilitar tanto la asistencia del público como el trabajo y rendimiento del elenco.

«Wagner siempre es un reto, pero también un regalo para Málaga», añadió Vigar, destacando el calibre del elenco encabezado por la soprano armenia Lianna Haroutounian y el tenor sueco Michael Weinius, bajo la batuta de Pedro Halffter y con dirección escénica de Allex Aguilera. En el foso también estará la Orquesta Filarmónica de Málaga, que interpretará una partitura de gran relevancia en la historia de la música, mientras que en escena se desplegará una escenografía y un vestuario diseñados para reforzar el carácter íntimo y dramático de la obra.

Durante la presentación celebrada este miércoles, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, reconoció que «veníamos todos un poquito nerviosos porque lo que anunciamos es potente». Halffter definió la partitura como «una de las obras más importantes de la historia de la humanidad», mientras que Aguilera, encargado de la escena, insistió en que la ópera no se perciba como un desafío interminable: «Quiero que el público viva una experiencia mística, que sienta cómo la música marcó un antes y un después». Por su parte, Weinius, que encarna a Tristán, resumió la obra así: «Es una historia dolorosa, un drama sin final feliz. Pero la música nos dará felicidad».

Cervantes Lírico

La jornada también sirvió para presentar la segunda edición de Cervantes Lírico, un programa educativo impulsado por el barítono Carlos Álvarez y apoyado por el Ayuntamiento y la Junta, que abre los ensayos de las grandes producciones a alumnado de Secundaria y Bachillerato. «Hay veces que no conocer es la primera barrera para entrar a un teatro», señaló la concejala Pineda.

Ampliar Presentación del Cervantes Lírico

Álvarez explicó que la iniciativa busca «crear interés por la lírica entre los más jóvenes» y que ya este miércoles 500 estudiantes asistirán al ensayo general de 'Tristan und Isolde'. «El esfuerzo de unos pocos puede servir para muchos más. La cultura del pensar también puede ser una profesión», apuntó el barítono. Miguel Briones, delegado de Educación de la Junta, subrayó la importancia de estas actividades: «La cultura y la educación son dos caras de la misma moneda. Basta ver las caras de los alumnos cuando escuchan la explicación de Carlos para confirmar que este proyecto tiene futuro».

Tras Wagner, la temporada continuará con 'Werther' en noviembre, 'La verbena de la Paloma' en febrero y marzo de 2026 y 'La fille du régiment' en mayo, completando la oferta de la 37ª Temporada Lírica del Cervantes.