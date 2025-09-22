Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la nueva portada de la Real Feria de San Miguel en Vélez-Málaga. SUR

Todo listo para la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga

Efecto Pasillo, Pitingo, Las Carlotas, Laura Gallego, Líder J y Marta Santos son las actuaciones estelares de los festejos, del 24 al 29 de septiembre

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:11

Vélez-Málaga ya lo tiene todo listo para la Real Feria de San Miguel de 2025, que se celebrará del 24 al 29 de ... septiembre. Las actividades arrancaron con la presentación del cartel oficial, realizado por la artista local Yolanda Guirado, que fue presentado hace unos días en el Museo de Vélez-Málaga (MVVEL), en el Hospital San Juan de Dios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Todo listo para la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga

Todo listo para la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga