Todo listo para la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga

Vélez-Málaga ya lo tiene todo listo para la Real Feria de San Miguel de 2025, que se celebrará del 24 al 29 de ... septiembre. Las actividades arrancaron con la presentación del cartel oficial, realizado por la artista local Yolanda Guirado, que fue presentado hace unos días en el Museo de Vélez-Málaga (MVVEL), en el Hospital San Juan de Dios.

La próxima parada hacia los fastos será el pregón oficial, responsabilidad que recae este año en José Antonio Lagos, que ofrecerá su visión acerca de la Real Feria, en el marco de la plaza de la Constitución, a los pies de la muralla. La cita será este miércoles 24 de septiembre a las 21.45 horas. La Real Feria de San Miguel de 2025 comenzará en la noche del 25 de septiembre con la inauguración de la feria noche, en el recinto del Prado del Rey, tras lo cual se celebrará el Certamen de Miss y Míster, que estará precedido por el despliegue artístico de la academia de baile de Antonio Guerra.

El día 26 arrancarán los fastos de día, que se prolongarán hasta el lunes 29 de septiembre, fecha festiva a nivel local en la que se conmemora la onomástica de San Miguel. Una edición de la Real Feria que viene cargada de actividades y propuestas musicales Así lo ha puesto de manifiesto la concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña (PP), que ha anunciado que Efecto Pasillo, Pitingo, Las Carlotas, Laura Gallego, Lider J y Marta Santos serán los protagonistas de dinamizar los festejos dentro de una programación «llena de artistas consolidados y de prestigio, con ideas e iniciativas frescas y, fundamentalmente, orientada a todas las edades e intereses».

En ello ha hecho hincapié la edil municipal: «Queremos que tengan cabida en nuestra Real Feria personas de toda índole, ofrecer un abanico de opciones musicales amplio y para todos los públicos, ésa es la propuesta que hemos preparado y esperamos que nuestros vecinos y personas que vengan de fuera puedan disfrutarla al máximo», ha expresado Piña en un comunicado, en el que no ha querido olvidar a otros de los principales referentes de la celebración. «Por su puesto, el papel que ocupan nuestros grupos locales y los coros y danzas será crucial en la ambientación de los festejos, cada año se vuelcan con toda su entrega y quiero agradecer toda esa implicación», ha apostillado.

La concejala del Área ha hecho extensible su valoración a «las cofradías, asociaciones y colectivos locales que deciden asumir la gestión de las barras, y que realizan un trabajo intenso y sacrificado para que todos nuestros asistentes vivan una experiencia inolvidable en la Real Feria de San Miguel». Precisamente, la distribución de las zonas de alimentos y bebidas en 2025 guarda especial similitud con la pasada edición. Habrá emplazamientos, durante la feria de día, en la plaza de Las Carmelitas, plaza del Carmen, paseo de los Naranjos, Paseo Andalucía, zona joven en la explanada de la Estación y espacio infantil a modo miniferia, tras el éxito cosechado el pasado año, en la calle Canalejas. A eso hay que añadir numerosas actividades vinculadas a las fiestas: Día del Niño con reducción del precio de las atracciones, Feria de Mayores el lunes 29, con la actuación estelar de Laura Gallego, o la feria ganadera, que se albergará en la explanada de Santo Chiquito.

Programación

La delegada municipal de Tradiciones Populares ha resaltado las principales actuaciones musicales que coparán el programa de la Real Feria local. «Hemos querido confeccionar un cartel sobre todo variado, que todas las edades que conviven en el municipio tengan la oportunidad de disfrutar de artistas de su gusto, por ello, hemos decidido contar con intérpretes con amplia trayectoria y experiencia contrastada y otros más dirigidos al público jóven», no obstante, Piña ha recalcado que «el objetivo es que todos nos juntemos para saborear esta feria en cada uno de los entornos que se han preparado, que nos unamos para celebrar unos festejos que podamos guardar en el recuerdo, un año más».

El primero de los protagonistas que saltará a la palestra musical serán Las Carlotas, artistas emblemáticas del folclore nacional que darán la réplica al pregón de José Antonio ­Lanzas Segarra, el miércoles 24 a partir de las 23.30 horas. No faltará el acompañamiento de los coros y danzas veleños. El viernes 26 llega el turno del onubense Pitingo, que trae su dilatada trayectoria a Vélez-Málaga, en este caso, a la caseta oficial, la noche del viernes a partir de las 23.30 horas.

El sábado 27 de septiembre se erige como uno de los focos principales de la Real Feria. Además de la convivencia en la feria de día, que cuenta con la dinamización de las cofradías, asociaciones y colectivos en las distintas casetas y barras, se celebrará el concierto de Marta Santos, artista emergente del panorama nacional que irrumpe en la caseta oficial a partir de las 23.30 horas. Se trata de la única actuación con entrada, bajo un coste de 5 euros. Las entradas están disponibles en las oficinas de Turismo de Vélez-Málaga y Torre del Mar, y a través de la web malagaentradas.com. La jornada sabatina la cerrará Líder J, en idéntico escenario y como apuesta para la juventud.

A la animación de charangas, grupos de baile y coros y danzas se sumarán el domingo los alegres ritmos canarios de Efecto Pasillo, desde las 23.30 horas en la caseta oficial. El lunes 29, festivo de San Miguel, concluirá la feria ganadera, la edición de día de los festejos y será el día del niño, con precios reducidos en las atracciones. El colofón llegará de la mano de la feria de mayores, con la elección de Reina y Rey del Mayor, previos al espectáculo de la joven y talentosa Laura Gallego.

Por otro lado, Vélez-Málaga estrenará este año una de las grandes novedades de su Real Feria de San Miguel. Una espectacular portada marcará la entrada y el punto de partida de las celebraciones desde la céntrica plaza de las Carmelitas. Un arco singular, con alma veleña, en el que se mezclan la tradición y la identidad de la tierra, y que promete convertirse en el rincón más fotografiado de esta edición, según han destacado desde el Ayuntamiento veleño en un comunicado.

Nueva portada de la feria

La portada ha sido diseñada y construida por José Antonio Bravo, con la parte artística liderada por el pintor veleño Francisco Santacruz. El trabajo ha contado con la colaboración de numerosos artistas de la localidad, que, pincelada a pincelada, han dado vida a un arco «que refleja el orgullo y la esencia de Vélez-Málaga». La concepción de esta portada se gestó en la Comisión de Tradiciones Populares, con el asesoramiento artístico de la integrante Yolanda Pérez.

Durante un mes de trabajo, se ha conseguido dar forma a esta obra que, además de embellecer la feria, rinde homenaje a la cultura, la creatividad y la tradición del municipio. La estructura presenta unas dimensiones de ocho metros de ancho, ocho de alto y dos de fondo, según ha explicado José Antonio Bravo, autor del diseño. «El diseño se aprobó el martes día 9 y en 11 días está pintado y montado gracias al trabajo conjunto. La infraestructura está compuesta por 36 paneles con medidas especiales, sobre ellos se colocan 13 tableros, en medidas estandarizadas. En total, la superficie alcanza aproximadamente 200 metros cuadrados, ideal para representar esta celebración del pueblo veleño», ha añadido Bravo.

La concejala de Tradiciones Populares ha resaltado que «con esta portada damos un paso más en el objetivo de engrandecer nuestra feria, añadiendo nuevos elementos que la hagan única y que fortalezcan el vínculo de nuestros vecinos con sus fiestas. Este arco es solo la primera fase de un proyecto que continuará el próximo año con más elementos que completarán este espacio y que convertirán la entrada de la feria en un verdadero símbolo de identidad para los veleños».

Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se ha agradecido la implicación de todos los artistas, colaboradores y trabajadores que han hecho posible que la portada esté lista para la feria. «Este arco es fruto del esfuerzo compartido y del talento de nuestra tierra, y estamos convencidos de que se convertirá en un emblema inolvidable de la Real Feria de San Miguel 2025», ha finalizado la concejala veleña.

Por otro lado, el alcalde veleño, junto a la concejala de Tradiciones Populares, han recibido este lunes a los candidatos a llevarse el título en el Certamen de Miss y Míster Amparo Muñoz de la Real Feria San Miguel 2025, en un acto protocolario celebrado en el patio central del Consistorio, dónde han trasladado sus mejores deseos y la mayor de las fortunas a las 12 chicas y 6 chicos que presentan sus credenciales en vísperas del encuentro tan esperado del jueves, una gran ceremonia que, como cada año, dispensará una gran participación desde las 20.45 horas.

Certamen infantil

Mención especial al certamen infantil, puesto que los menores de 4 a 10 años también lucirán arte, destreza y desenvoltura en el escenario del ferial. Entre las novedades está la donación de las coronas de los ganadores, que corresponderá a Encarnita Kronox, oriunda veleña que regenta una joyería en Nerja y una figura muy vinculada al mundo de la belleza y a las tradiciones en la comarca de la Axarquía, a través de la asociación que lleva su nombre.

El primer edil local ha deseado a los candidatos «toda la suerte del mundo en una experiencia que para ellos representa un antes y un después en su vida, lo viven especialmente y tenemos que darles las gracias por el tiempo y tesón que dedican. Tanto nuestros jóvenes como los más pequeños escenificarán una ilusión que resulta contagiosa, es realmente hermoso ver toda la preparación que realizan y como se vuelcan en dar su máximo para estar a la altura de la ocasión, algo que sin duda consiguen, ya que son capaces de proyectar toda esa implicación de forma muy próxima, para hacer disfrutar a todos los allí presentes y que nos sintamos orgullosos de ellos», ha desgranado el regidor veleño.

Los candidatos a Miss y Mister de la feria veleña, este lunes con el alcalde en el Ayuntamiento.

Los inscritos, con edades comprendidas entre 16 y 25 años, y empadronados en Vélez-Málaga, derrocharán sentimiento y buen hacer sobre una platea que estará acondicionada por los Servicios Operativos Municipales y el personal de la Concejalía de Tradiciones Populares, tareas a las que se suma el trabajo desempeñado por los cuerpos de seguridad y emergencias, para que la velada se desarrolle de forma segura y con normalidad. «La labor de todos ellos es imprescindible y plausible en cada acto, dedican toda su atención y despliegue para que todo resulte en el éxito acostumbrado. Y debemos recalcar el papel fundamental desarrollado por la organización del Certamen Amparo Muñoz, que cuida hasta el último detalle», ha agregado Piña, que no ha querido desaprovechar la ocasión para reivindicar «el honor que representa para nosotros que el certamen lleve el nombre de Amparo Muñoz, una veleña que se hizo un hueco importante en el mundo de las pasarelas, llegando a alcanzar el hito de convertirse en Miss Universo».

El próximo 25 de septiembre a partir de las 20.45 horas en el recinto ferial, ubicado junto al centro comercial El Ingenio, pequeños y mayores ofrecerán un gran espectáculo. En primera instancia, estará sobre el escenario el ya consolidado Certamen de Miss y Míster Infantil de la Real Feria, en el que los vecinos de menor edad lucen sus mejores galas para lograr «que todos disfrutemos de una experiencia muy tierna y emotiva, resulta entrañable verles desfilar con ese encanto e inocencia, le dedican unas ganas dignas de aplaudir», ha apostillado la edil de Tradiciones Populares. Acto seguido, llegará el plato fuerte con el desfile de los mayores en el escenario de la caseta oficial de la Real Feria de San Miguel de este 2025.