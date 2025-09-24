El Perchel celebra su IV Ruta de la Tapa hasta el 5 de octubre
Los ocho restaurantes participantes ofrecerán aperitivos con bebida por cuatro euros
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:02
El Perchel vuelve a ofrecer lo mejor de su gastronomía en tamaño reducido. Asemco, la asociación de comerciantes de este barrio malagueño, pone en marcha ... la cuarta edición de su Ruta de la Tapa, que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre.
En esta ocasión participarán los restaurantes José Herencia de Cocina, El Rincón de Miguel, Más Vermut Málaga, Cuarteles 34, Sushi Flower, La barra inka, Aroma Café y Restaurante Juandi. Todos ellos ofrecerán un aperitivo con bebida por sólo 4 euros.
Como en anteriores ediciones, el público podrán valorar las propuestas que más le gusten y participar así del 5 al 15 de octubre en el sorteo de una noche de hotel con régimen de media pensión en el Hard Rock Marbella.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.