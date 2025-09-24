El Perchel celebra su IV Ruta de la Tapa hasta el 5 de octubre

El Perchel vuelve a ofrecer lo mejor de su gastronomía en tamaño reducido. Asemco, la asociación de comerciantes de este barrio malagueño, pone en marcha ... la cuarta edición de su Ruta de la Tapa, que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre.

En esta ocasión participarán los restaurantes José Herencia de Cocina, El Rincón de Miguel, Más Vermut Málaga, Cuarteles 34, Sushi Flower, La barra inka, Aroma Café y Restaurante Juandi. Todos ellos ofrecerán un aperitivo con bebida por sólo 4 euros.

Como en anteriores ediciones, el público podrán valorar las propuestas que más le gusten y participar así del 5 al 15 de octubre en el sorteo de una noche de hotel con régimen de media pensión en el Hard Rock Marbella.