Romeras y romeros durante la fiesta de este domingo en honor a San Miguel. SUR

La Feria de Torremolinos arranca el 25 de septiembre con un espacio inclusivo y familiar entre sus novedades

Doscientas mil personas participan en la peregrinación dedicada al patrón, antesala de unas jornadas con un intenso programa y en las que la ciudad se iluminará con más de 550.000 puntos led

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:37

Con la agradable resaca de la romería, Torremolinos ya piensa en la Feria de San Miguel, días grandes que llegan precedidos de una peregrinación para ... honrar al patrón que, según el Ayuntamiento, ha reunido a más de 200.000 personas. Durante su recorrido, la alcaldesa, Margarita del Cid, destacó: «Ya van 85 años que Torremolinos celebra a San Miguel de esta forma tan especia. Es un polo de atracción, no solo para los torremolinenses, sino también para la gente que nos visita todos los años, precisamente porque Torremolinos siempre es una ciudad que acoge y abraza».

