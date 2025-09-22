La Feria de Torremolinos arranca el 25 de septiembre con un espacio inclusivo y familiar entre sus novedades

Con la agradable resaca de la romería, Torremolinos ya piensa en la Feria de San Miguel, días grandes que llegan precedidos de una peregrinación para ... honrar al patrón que, según el Ayuntamiento, ha reunido a más de 200.000 personas. Durante su recorrido, la alcaldesa, Margarita del Cid, destacó: «Ya van 85 años que Torremolinos celebra a San Miguel de esta forma tan especia. Es un polo de atracción, no solo para los torremolinenses, sino también para la gente que nos visita todos los años, precisamente porque Torremolinos siempre es una ciudad que acoge y abraza».

En cuanto a la feria, un intenso programa entre los días 25 y 29 de septiembre, que arranca con el pregón a cargo de los conocidos hermanos Díaz: Juan Antonio, Miguel, Santiago, José, Antonio, Jesús y Maika. Nada más terminar el turno de esta familia de El Calvario, llegará el espectáculo 'Aire Flamenco del Calvario' y la proyección del video inaugural, además del encendido del alumbrado artístico. Serán más de 550.000 puntos led los que hagan que la ciudad torremolinense luzca esplendorosa en estas celebraciones.

Ampliar

Entre las novedades de esta edición, un espacio inclusivo y alternativo, con otro ritmo, para la feria de día en la Plaza Andalucía tanto el sábado como el domingo. Un lugar pensado para las familias, amable, con actividades para todos. De 15.00 a 18.00 horas no habrá uso de los equipos reproductores musicales para brindar un punto de ocio adecuado para las personas con Trastorno del Espectro Autista. Una zona pensada especialmente para personas con sensibilidad al ruido, familias con niños pequeños y colectivos con TEA.

Día y noche

Por la noche, habrá puntos violeta y arcoíris en la calle principal del recinto ferial. También habrá una zona bautizada como Recreo que estará situada en la plaza de toros. El sábado desde las 23.30 actuará Ilsentho, y desde las 00.00 hasta las 04.00 horas, tanto el sábado como el domingo, distintas pinchadas amenizarán la fiesta.

La feria de día se celebrará en la zona céntrica de Torremolinos. La plaza San Miguel contará desde el viernes y hasta el lunes, desde el mediodía, con música en directo y barra con comida y bebida, a cargo de la Hermandad del Rocío de Torremolinos. Los mismos días, la plaza de la Unión Europea también contará con servicio de comida y bebida y actuaciones, a cargo de la Cofradía de los Dolores.

La plaza Costa del Sol también tendrá actividad diurna. El viernes desde las 14.00 horas contará con los grupos Money Makers y Mister Propper. El sábado tendrá lugar a las 12.00 horas una masterclass de cajón flamenco por sevillanas, con inscripción gratuita en la App Torremolinos Despega, y a partir de las 14.00 horas los grupos Money Makers y Pop FM amenizarán la tarde. El domingo esta misma plaza acogerá a las 13.30 horas un flashmob, y desde las 14:00 horas, música en directo con Money Makers y Mister Propper.

Amplia propuesta

Durante la feria, la Caseta Municipal Infantil contará desde las 20.30 con animación, teatro y talleres para los más pequeños, y la Caseta Municipal de Mayores, a partir de las 22.00 horas, estará ambientada por la orquesta Metrópolis.

El Auditorio Municipal Príncipe recibirá, el jueves, a Fernando Soto y Esperanza Soria, en un homenaje a María Jiménez y Bambino, a continuación de Ginés González. El viernes será el turno del grupo Ptazeta y como telonero Antonio García. El sábado, Los Secretos, que tendrán, con Descalzos para abrir boca. Y el domingo, la noche estará dedicada a los grupos de baile Lucía Barroso The Royal Family, Esperanza Márquez y el cuadro flamenco de Manuel Roldán.

El domingo tendrá lugar la ofrenda floral a San Miguel. La comitiva partirá a las 18.00 horas desde la Plaza Pablo Ruiz Picasso y recorrerá la Calle Madre del Buen Consejo, Plaza Costa del Sol y Calle San Miguel hasta llegar a la iglesia.

El lunes día 29, día del patrón, San Miguel Arcángel, estará marcado por las actividades religiosas, a partir de la s09.30 horas con la misa cantada por el Coro San Miguel, en la plaza que lleva su nombre. La procesión partirá a las 10.45 de la plaza y recorrerá la calle Santos Arcángeles, Danza Invisible, Joan Miró, Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, Rafael Quintana Rosado, Europa, Isabel Manoja, Río Arba, Madre del Buen Consejo, avenida de los Manantiales, Costa del Sol, San Miguel y regreso a su templo. Contará con el acompañamiento del IV Tercio de la Legión de Ronda.

El mismo lunes, a partir de las 19.00 horas tendrá lugar el Día del Niño y la Niña, con atracciones a precios reducidos.