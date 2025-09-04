Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Schwarzenegger ha encarnado a Terminator y Conan. AGENCIAS

San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella

Los aficionados al cómic tendrán a C.B Cebulski, editor jefe de Marvel, y se anuncia el estreno de 'Predator Badlands' y 'Star Wars Visions'

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:11

La San Diego Comic-Con llama a las puertas de Málaga. Como un asedio friki en el que llega la batalla final. Gandalf en los Campos ... de Pelennor, los Stark frente 'La larga noche'. Madrid ha sido escenario de la presentación de los últimos detalles del gran encuentro para los fans del cómic, los videojuegos, el cine y las series de ciencia ficción. Aquí, se ha revelado el nombre del invitado de honor de esta primera edición: Arnold Schwarzenegger. Sí, Terminator, también Conan el Bárbaro. Una leyenda del cine de acción en Hollywood y todo un icono de la cultura popular, la más brillante del firmamento de estrellas llamado entre los días 25 al 28 de septiembre de 2025 al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

