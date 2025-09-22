El campeonato de hamburguesas «más bestia» llega a Alhaurín de la Torre

Los aficionados a las hamburguesas originales, incluidas las 'smash', tienen una cita este fin de semana en Alhaurín de la Torre. El recinto ferial de ... la localidad malagueña acoge por primera vez, del 25 al 28 se septiembre, 'The Burger Cup', un campeonato gastronómico que está de gira por diversos puntos de España y que se define como «el torneo burger más bestia del país».

El evento estará organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento alhaurino y reúne a nueve marcas con sus creaciones para que los asistentes puedan degustarlas y votar por su favorita.

Además, habrá 'food trucks' de postres y para completar la visita se podrá disfrutar también de música en directo, la presencia de una tatuadora local, talleres infantiles a cargo de la asociación Corresponsales Juveniles y exhibiciones y un 'showcooking' infantil el sábado 27 a las 13 horas. Asimismo, se podrán probar postres virales elaborados por El Señor de las Donas.

Las hamburguesas que van a competir son:

–Nache's, de Ávila, expertos en ahumados con carne de vaca avileña, pan artesanal y mucho mimo en cada bocado.

–Smokiemadriz, de Madrid, que presentan su hamburguesa hecha a fuego lento y ahumado.

–Blitz Burger, de Murcia, con su smashburger de alta calidad.

–Briochef.es, de Madrid, que ha sido elegida mejor hamburguesa de Madrid en 2024 y 2025.

–Ficus Burger Food es la representación andaluza con la hamburguesa de pan rosa.

–Vulcano Grill de Torrejón de Ardoz (Madrid) que destaca por la jeringuilla de queso fundido en sus hamburguesas.

–Burger Lab llega desde Albacete y se presenta como una mezcla de ciencia, carne y creatividad.

–Schburger, de Valencia, con un toque rompedor en su creación.

–MR Beast Burger es la representación internacional, ya que proceden de Estados Unidos y es la primera vez que participan en España.

Para los alérgicos al gluten habrá pan sin gluten y hamburguesas para el público infantil.

El horario de 'The Burger Cup' será el jueves 25 de siete de la tarde a doce de la noche, el viernes 26 de siete de la tarde a una de la madrugada, y sábado y domingo desde las doce del mediodía a la una de la madrugada (aunque el domingo será hasta medianoche).

El evento cuenta con entrada libre y está considerado 'pet friendly' lo que permite acceder con mascotas.