Platos de jamón a 5 euros este domingo en San Pedro Alcántara
La plaza de la iglesia acoge desde las 11.30 horas el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa
SUR
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:59
San Pedro Alcántara calienta motores para su feria en honor a su patrón y este domingo 28 de septiembre ha organizado dentro de su gala ... Pre-Feria el el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa a beneficio de la Banda de Música Maestro Ramón Mayen. La cita, que se celebrará a partir de las 11.30 horas en la plaza de la iglesia, cuenta con el atractivo de que los platos de jamón que se corten tendrán un precio de solo 5 euros.
En este primer certamen se dan cita algunos de los mejores cortadores de la provincia y habituales en los campeonatos nacionales e internacionales, como Quique Carrasco, de Fuengirola; Antonio Farfán, de Málaga; Salvador Gómez, de Don Benito; Roger Molina, de Benalmádena Costa; Rubén Narváez, de Málaga; y Toño Rodríguez, de Casares Costa. Durante dos horas y media, el jurado valorará el grosor y tamaño de la loncha, las presentaciones de los platos, la limpieza y el orden, entre otros aspectos. Todos los platos de jamón que se corten se venderán a 5 euros.
El I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa está organizado por la Tenencia de Alcaldía y la Delegación de Fiestas de San Pedro Alcántara, la Banda de Música Maestro Ramòn Mayen y Miguel García cortador.
