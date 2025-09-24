Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Platos de jamón a 5 euros este domingo en San Pedro Alcántara

La plaza de la iglesia acoge desde las 11.30 horas el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa

SUR

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:59

San Pedro Alcántara calienta motores para su feria en honor a su patrón y este domingo 28 de septiembre ha organizado dentro de su gala ... Pre-Feria el el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa a beneficio de la Banda de Música Maestro Ramón Mayen. La cita, que se celebrará a partir de las 11.30 horas en la plaza de la iglesia, cuenta con el atractivo de que los platos de jamón que se corten tendrán un precio de solo 5 euros.

