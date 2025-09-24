Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la iniciativa en la Mancomunidad Oriental. SUR

El festival internacional gastronómico de la Axarquía pone en valor recetas tradicionales de cinco países

El evento culinario, organizado por la Asociación Cultural Antonio Montes, tendrá como sedes Almáchar, Benamocarra, Comares, Cómpeta y El Borge, del 25 al 28 de septiembre, con chef de España, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Guatemala

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:59

Nueva propuesta de ocio y gastronomía para estos últimos días del mes de septiembre en la provincia, justo en el arranque del otoño. El presidente ... de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Jorge Martín (PP), Antonio Montes, presidente de la Asociación Antonio Montes; los alcaldes de Almáchar, Comares y El Borge, Antonio Yuste, Miguel Ruiz y Raúl Vallejo, los tres del PSOE; la concejala de Turismo de Cómpeta, Mónica Ruiz (PMP) y el chef Víctor Hierrezuelo han presentado la tercera edición del Festival Internacional Gastronómico de la Axarquía ,que se desarrollará del jueves 25 al domingo 28 de septiembre.

