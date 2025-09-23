Sabor a Cómpeta ofrecerá platos de los cinco continentes elaborados por los vecinos y música en vivo

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marilé Muñiz; la concejal de Turismo y Cultura, Mónica Ruiz y el ... edil de Residentes, Marius Lawrence Jonker han dado a conocer el programa de actos que han preparado con motivo de la tercera edición del evento gastronómico 'Sabor a Cómpeta' que tendrá lugar este sábado 27 de septiembre a partir de las 14:00 horas en la plaza de España.

«Una iniciativa que con tan solo tres ediciones se está consolidando como uno de los eventos gastronómicos más deseados de la Axarquía. También son muchos los que vienen de otras zonas de Málaga, ya que Cómpeta siempre ha sido un destino muy atractivo para disfrutar del fin de semana», ha expuesto Muñiz quien ha resaltado «la belleza de su casco histórico y su enclave en el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama».

«Pero además Cómpeta presume de su multiculturalidad. Algo que también se refleja en su cocina, siendo Sabor a Cómpeta, una estupenda forma de conocer los variados platos que elaboran los vecinos y vecinas para que conozcan la cocina de sus respectivos paises», ha mencionado en su invitación a la vez que ha felicitado al Ayuntamiento , a la población y a las asociaciones participantes «por esta iniciativa a la que han dedicado mucho tiempo, trabajo y cariño».

El concejal de Residentes, Marius Lawrence Jonker, ha sido el encargado de explicar esta iniciativa «que se celebra el 27 y en la que vamos a ofrecer 27 platos diferentes». «En Cómpeta tenemos 50 vecinos y vecinas de 50 nacionalidades que viven de forma permanente en el municipio. Así que en Sabor a Cómpeta nos van a cocinar platos típicos de sus respectivos países con todo su cariño expresándonos lo que sienten viviendo en Cómpeta», ha explicado Jonker.

«Hay lugares en los que la gente vive estresada y en otros pasa por vacaciones pero en Cómpeta la gente viene a vivir», ha opinado el concejal de Residentes. «Y lo hacemos no sólo para que nos visiten los turistas este fin de semana, sino también para nosotros, para compartir nuestro alma y corazón, dando lo que podemos», ha añadido, «porque además la recaudación se destina a asociaciones sin ánimo de lucro como Caritas y Todo Ayuda Project en defensa de los animales».

«Tenemos comidas de todos los continentes y la asociación de mujeres es la que se encarga de hacer la comida competeña. La música es el complemento perfecto para pasarlo bien», ha asegurado señalando que «el evento no finaliza hasta que no se acaba la comida».

La concejala de Turismo y Cultura, Mónica Ruiz ha explicado que «Sabor a Cómpeta nació con la idea de dar a conocer la variedad cultural y gastronómica del municipio de Cómpeta; y qué mejor día para celebrar que el día en el que se premia a nuestro Residente y Turista del Año». «Es un buffet libre con una mezcla explosiva de nacionalidades que además se convierte en un evento benéfico», ha resumido Ruiz.

«Hay 27 puestos pero posiblemente haya muchos más platos. Además, este año, Cómpeta es sede del III Festival Internacional Gastronómico que organiza la Asociación Cultural Antonio Montes, por lo que también podremos disfrutar del cocinado de Zelmira Bolaños Guarín de Costa Rica», ha anunciado Ruiz.

El evento además de comida, ha continuado Ruiz, «cuenta con actuaciones musicales de todos los géneros que amenizaran este día tan especial, podremos disfrutar de las actuaciones de DJ Bixo, En Camino, Piano Cat y Kees, Voodoo y Jennifer Singer.

«Pero además este año, para facilitar las ventas hemos creado el 'Cómpeta cash'. Se obtendrá en talonarios de cinco o diez euros, y las tapas costarán 2 euros. Los billetes pueden firmarse para participar en una cesta de productos que se sorteará al final del evento. La recaudación irá destinada íntegramente Cáritas y Todo Ayuda Project destinado a la atención de los animales maltratados o abandonados. Así que todo el mundo lo pasa bien y gana», ha resaltado el edil de Residentes competeño.

«No os lo podéis perder: hay un gran ambiente, es benéfico y es digno de ver la multiculturalidad y la integración que se respira ese día en nuestro pueblo», ha concluido la también teniente alcalde.