¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del viernes, 19 de septiembre de 2025

SUR

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:39

Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»

La UMA, a la cola de Andalucía en financiación por alumno

Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar

El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental

Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

Málaga asume la concesión de la antigua Aula del Mar como futuro Museo Alborán

Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga

El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Adrián Niño se suma al parte de bajas en el Málaga

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  10. 10 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

