Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio que acogerá el Museo Alborán. SUR

Málaga asume la concesión de la antigua Aula del Mar como futuro Museo Alborán

Se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local junto a otras iniciativas urbanísticas para Intelhorce o la Térmica y la renovación del convenio para continuar con la acción de VioGén, en materia de violencia de género

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:50

El Ayuntamiento gestionará el antiguo edificio del Aula del Mar en el Palmeral de las Sorpresas, toda vez que la Junta de Gobierno Local ha ... aceptado las condiciones establecidas por la Autoridad Portuaria que van a regular la concesión demanial. Allí se instalará el Museo Alborán en el marco del proyecto de biodiversidad denominado 'Lifewach Alborán'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga asume la concesión de la antigua Aula del Mar como futuro Museo Alborán

Málaga asume la concesión de la antigua Aula del Mar como futuro Museo Alborán