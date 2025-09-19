Málaga asume la concesión de la antigua Aula del Mar como futuro Museo Alborán

El Ayuntamiento gestionará el antiguo edificio del Aula del Mar en el Palmeral de las Sorpresas, toda vez que la Junta de Gobierno Local ha ... aceptado las condiciones establecidas por la Autoridad Portuaria que van a regular la concesión demanial. Allí se instalará el Museo Alborán en el marco del proyecto de biodiversidad denominado 'Lifewach Alborán'.

El objeto de la concesión es una parcela de 655,20 m2 sobre la que se construyó el edificio central del Palmeral de las Sorpresas y de 32,50 m2 de vuelo sobre el paseo peatonal. El plazo de concesión será de 10 años, que podrá ser prorrogado por un plazo máximo de 5 años. De igual forma, se establece una tasa anual de ocupación privativa de este dominio público portuario que asciende a 89.362,65 euros, la mitad del precio regular de la tasa al tratarse de una administración pública la titular de la autorización.

El futuro museo contará con tecnología puntera e imágenes de alta calidad de los fondos marinos de la capital y de la desembocadura del Guadalhorce.

VioGén

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para que la Policía Local mantenga su participación en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), que integra la información policial, judicial y penitenciaria de todos los casos de violencia de género para posibilitar y garantizar el seguimiento y la coordinación de las actuaciones puestas en marcha para la protección de las víctimas y proporcionar esa información a las distintas instituciones que intervienen en este mecanismo de protección. A través de este servicio, la Policía Local de Málaga tiene asignada actualmente la protección de 649 víctimas y el control de 661 autores de agresión.

El acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento de Málaga al servicio VioGén, que establece los protocolos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de los distintos municipios para la protección y seguimiento de las víctimas, fue suscrito en mayo de 2017. Desde entonces, la Policía Local tiene asumida la competencia de control y seguimiento del cumplimiento de las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia de género. Esta labor es desarrollada por efectivos del Grupo VioGén, adscrito al Grupo de Investigación y Protección (GIP), en coordinación con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. Desde entonces, la Policía Local ha tenido asignada la protección de un total de 2.908 víctimas y el seguimiento y vigilancia de 3.365 autores. En estos casos de seguimiento asignados, el contacto agente-víctima es continuo, sumándose al mismo las labores de vigilancia realizadas en el entorno privado y laboral de las víctimas. Estas personas disponen de un número de teléfono de contacto con su respectivo agente de protección que se encuentra operativo las 24 horas del día. Además, los agentes mantienen entrevistas personales, realizan valoraciones de evolución de riesgo, acompañamientos o traslados a sede judicial o alojamientos alternativos a la vivienda habitual o la tramitación de informes judiciales.

Subvenciones ambientales

En materia de medioambiente, se ha dado luz verde a una nueva convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades, para el año 2025, destinadas al mantenimiento de zonas verdes públicas gestionadas por entidades urbanísticas de conservación o titularidad de comunidades de propietarios siempre que se garantice el libre acceso a las mismas para toda la ciudadanía y tengan una extensión mínima de 1.500 metros cuadrados. El presupuesto consignado para esta convocatoria es de 700.000 euros, de los que 525.000 euros serán repartidos de forme equitativa entre todas las entidades solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y los 175.000 euros restantes se distribuirán entre las asociaciones vecinales y entidades urbanísticas de zonas residenciales.

Las subvenciones tienen por finalidad promover y canalizar la participación y concienciación ciudadanas en todos los temas relacionados con el mantenimiento y conservación de estas zonas verdes. Según establecen las bases, estas ayudas podrán cubrir hasta el 90% de la cantidad presupuestada en el proyecto presentado por la entidad, con una cuantía máxima de 60.100 euros. Las actividades deben estar ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar este límite hasta el 30 de junio de 2026.

Térmica

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión demanial de una parcela municipal ubicada en el distrito Carretera de Cádiz para la construcción de una subestación eléctrica, que suplirá la actividad de la actual, en el marco del desarrollo urbanístico que se está llevando a cabo en el ámbito de la Térmica.

Cabe recordar que el Ayuntamiento dio luz verde definitiva al proyecto de urbanización de 'La Térmica' el pasado mes de marzo. Está promovido por GINKGO Advisor y AEDAS Homes. La transformación de este ámbito, con una superficie de 115.944 m2 se convertirá en una nueva centralidad de la ciudad con nuevas viviendas libres y protegidas, así como comercios, oficinas, un hotel y nuevas zonas verdes.

En concreto, 59.524 m2 se destinarán a zonas verdes; 6.377 m² a espacio de uso público para equipamiento, en los que se habilitará una superficie máxima construida de 19.366 m² destinada a servicios sociales, administrativos y deportivos; y 23.366 m2 destinado a la red viaria y aparcamientos. La suma de ambos espacios, 82.890 m2, supone que el 71,49% de la superficie bruta del sector (115.944 m2) esté reservado para espacios libres de edificación y uso público. Igualmente, se destinan 18.908,07 m2 para uso residencial (273 viviendas protegidas y 400 libres); 2.404,95 m2 para uso hotelero; y 1.839,92 m2 para oficinas.

Así, el traslado de la subestación se contempla, al igual que la prolongación del Paseo Marítimo Antonio Banderas, como obras externas a cargo de los promotores del proyecto.

La parcela objeto de esta concesión demanial por adjudicación directa a favor de la entidad Edistribución Redes Digitales SLU, para la que se ha fijado un canon concesional por todo el periodo de 1.434.613,06 euros y un plazo de 75 años, se ubica en calle Miguel de Mérida Nicolich, 2, tiene 2.720 m2 y está calificada con uso de equipamiento.

Campus El Ejido

También se ha dado luz verde al convenio específico de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga para la cesión del ala este del Pabellón de Gobierno del Campus de El Ejido. Una vez completado el trámite, el Consistorio, a través del Instituto Municipal de la Vivienda podrá licitar la tercera fase de las obras de adaptación de esta parte del edificio y culminar la sede de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM).

Cabe recordar que el IMV ha ejecutado las dos primeras fases de la rehabilitación del antiguo pabellón de la UMA, que se centraron en la primera y en la segunda planta de este edificio y que ya fueron cedidas por esta institución en marzo de 2022, en el marco de un acuerdo específico de colaboración que contemplaba la cesión de uso del ala oeste con una superficie de 815 m2.

Estas actuaciones de rehabilitación han supuesto una inversión de 2.857.703 euros (1.377.661 euros la primera fase y 1.476.042 euros la segunda) y se han centrado, por un lado, en reconvertir la planta baja en un estudio de grabación de 689,96 m2 y, por otro, en adaptar la primera planta para el uso administrativo de la orquesta. Ambas estancias ya están en uso por parte de la OFM.

En concreto, el acuerdo al que se le ha dado el visto bueno es la cesión de uso por parte de la UMA al Ayuntamiento del ala este que comprende la planta baja y el sótano, con 433 m2 y 220 m2, respectivamente, del Pabellón de Gobierno Adjunto (antigua Casa del Estudiante situado en calle Ejido, 8 y calle Julio Mathías dentro del Campus Universitario El Ejido, conformada por el resto de la edificación que fue objeto de los 815 m2 de la cesión anterior.

Para la rehabilitación de este espacio el Ayuntamiento prevé acometer un proyecto ya redactado y que está valorado en 1.837.857,01 euros. Una vez finalizada esta fase, la tercera y última, la OFM contará con el mayor estudio de grabación de Andalucía (ya en uso) dotado de una sala auditorio y una sala general de ensayo, salas individuales y oficinas administrativas.

'Camino de Liria'

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado admitir a trámite la iniciativa de planeamiento para el desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del ámbito 'Camino de Liria', promovido por Prolira Málaga S.L.

El objeto del instrumento consiste en establecer la ordenación detallada del ámbito, que cuenta con una superficie de 339.511,80 m2, de acuerdo con las previsiones de la ordenación establecidas en el Plan General.

Con esta actuación se prevé unir los Campanillas y la barriada de Santa Rosalía, de modo que se completará el espacio existente con una mezcla de usos. Así, la ordenación propuesta en el avance se basa en el respeto a la forma de un paisaje caracterizado por la implantación de la Escuela de Formación Agraria y la fisionomía del terreno. Por su parte, para garantizar la conexión viaria, se contempla disponer viario de servicio perimetral anexo a las vías básicas.

La alternativa propuesta de ordenación contempla un modelo de ocupación del terreno que se articula con el parque lineal al lado de la A-7056, a modo de elemento lineal verde. El diseño también ofrece o un uso principal residencial de media densidad a base de grandes manzanas y usos comerciales y empresariales como ubicados en lugares de centralidad dentro del sector.

La propuesta incluye la creación de una red de espacios libres que conectan el sector con el parque lineal al otro lado de la A-7056, y que, a su vez, supongan una red de tránsitos peatonales por el entorno que conectará con los sectores colindantes.

Por último, respecto a la zonificación planteada en el avance se propone 152.780,31 m²t de edificabilidad total, de los que 90.904,32 m²t se destinan a residencial libre, 38.958,99 m² de techo a residencial protegido y 22.917,00 m²t de edificabilidad para uso terciario o empresarial.

Tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, el documento avance será sometido a al trámite de consulta pública durante un plazo de 30 días. De igual forma, se ha aprobado solicitar a la delegación de Sostenibilidad, Medio ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Intelhorce Industrial

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la aprobación inicial a la modificación de elementos del Plan Especial de Reforma Interior G.3-Intelhorce Industrial para un ámbito de suelo asistemático. El instrumento de planeamiento está promovido por Mayoral Moda Infantil SAU y tiene por objeto el cambio de la zonificación en la delimitación de la unidad unidad propiedad de dicha compañía para adaptarlo al programa de necesidades actuales del nuevo Centro Logístico Mayoral, de modo que se crearán más zonas verdes, tanto privadas como públicas, y que no suponen incremento de edificabilidad. Las actuaciones previstas en esta modificación contemplan:

1. Clarificar que el viario del suelo urbano asistemático, propiedad de Mayoral, son viales privados, salvo una pequeña superficie en la zona norte del ámbito de actuación.

2. Trasladar la superficie de zona verde pública a la zona noreste de la parcela para generar un nuevo parque público de 12.249'91 m2 que se cede a la ciudad.

3. Organizar la zonificación ajustándola a la urbanización existente y futura para la expansión de Mayoral.

4. Unificar la zona de equipamiento privado y terciario, agrupando la edificabilidad que tenían asignada para ubicar las futuras oficinas centrales de Mayoral.

5. Modificación de las ordenanzas del plan para adaptarlas a las necesidades operativas de Mayoral tanto en el suelo terciario como en el industrial.

6. Adaptación de la zona norte de la parcela a la ampliación del vial A-7054 para la integración del tráfico urbano con el tráfico interior de la parcela.

Tras la aprobación inicial, el promotor deberá recabar informes preceptivos y vinculantes del Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, de la dirección general de Aviación Civil, así como de la dirección general de Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por último, en materia de Urbanismo se ha aprobado de forma inicial un estudio de detalle para la ordenación de los volúmenes edificatorios de una parcela ubicada en la calle Sawa Martínez, 1, que cuenta con una superficie de 752,13 m2 para la construcción de un edificio residencia de planta baja más uno en la fachada que da a la calle Sawa Martínez y de planta baja en la fachada a calle Angustias.

Incremento de las ayudas para el empleo del programa PEFA

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el incremento de la partida destinada a la convocatoria de ayudas del programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA) en 200.000 euros. Así, este programa para la generación de empleo estable a través de autónomos y empresas de reciente creación que realicen contrataciones indefinidas pasará a estar dotado con 950.000 euros en ayudas directas a fondo perdido.

Este programa, realizado a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), subvenciona tanto el puesto de trabajo de los propios empresarios como aquellas contrataciones que se realicen de manera indefinida, siempre que las personas por las que se solicite hayan estado legalmente inscritas como demandantes de empleo previa a su alta o incorporación a la empresa. La actividad que desarrollen debe ubicarse en la ciudad y debe haberse iniciado dentro de los doce meses previos a la presentación de la solicitud o estar en activo desde hace menos de cinco años y contemplar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, https://sede.malaga.eu/, o desde el enlace disponible en la web del IMFE, https://imfe.malaga.eu/ hasta el 30 de noviembre.