Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
Este viernes se celebra el Día Mundial del Aperitivo, un momento indispensable de la gastronomía que cuenta con numerosos bares de culto en la provincia
Málaga
Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:46
Hay pocas cosas que den más placer en esta vida que acodarse en la barra de un bar, pedirse una caña o un vermú y ... disfrutar de la compañía con cualquier charla banal. El aperitivo, una seña de identidad de nuestra cultura, celebra este viernes su día mundial. Por eso, en homenaje a este momento indispensable de la gastronomía patria, hacemos un repaso por algunos de esos sitios donde merece la pena pararse a 'hablar unos vinos'.
-
Lo Güeno
Vinos de barril en una barra con historia
Si tuviera que quedarme con un único lugar para ir a tomar el aperitivo, probablemente sería la barra de Lo Güeno. Este establecimiento de la capital, abierto desde 1967, es uno de los negocios más clásicos de toda la provincia. Su enorme barra, estrecha, incómoda y atestada de clientes, cuenta con todos los encantos necesarios para disfrutar de una buena velada. En este bar pueden tomarse una amplia variedad de vinos de barril, entre los que destacan el pajarete, el pedro ximénez o el propio vermú. Tradicional también en su carta, conviene no pasar por alto sus montaditos y sus chacinas.
-
La Odisea
De tapas por la verdadera Coracha
Esta casa de vinos ocupa un lugar privilegiado en la ciudad: en la falda de La Coracha y con vistas al Parque, al Puerto y al Ayuntamiento. Se trata de una encantadora vivienda del siglo XVIII que cuenta con una bonita terraza y un tranquilo patio andaluz interior que ha sido rehabilitada para hacer gozar a sus clientes. En este establecimiento apuestan por el producto andaluz y también cuentan con una variada oferta de vinos locales. No puedes irte sin probar su vermú ni su ensaladilla.
-
La Juana
Una taberna con arte en Carretera de Cádiz
Alejada del Centro pero con tanto arte que merece una y mil visitas. La Juana Taberna con Arte se encuentra en la zona de Carretera de Cádiz, a la espalda del hospital Quirón, y cuenta con una legión de clientes fieles a su comida y a su buen rollo. Sus bravas son de categoría y sus torreznos serían para ponerles un piso. En cuanto a las bebidas, libertad, desde una jarra de cerveza bien fría hasta una copa de cualquier vino de Málaga. Aquí, 'que te quiten lo bailao', como reza uno de sus carteles.
-
La Tranca
Una tasca con coplas, tapas y buen vino
Si eres de los que le gusta comer unas gambas o unos boquerones mientras escuchas de fondo a Rocío Jurado, Camilo Sexto o la 'chica yeyé' de Concha Velasco, este es tu sitio. Presumen de ser la tasca con el mejor ambiente de Málaga, y si no lo son, sin duda ocupan el podio. La Tranca es uno de esos sitios donde siempre tienes que esperar en la puerta porque dentro no hay sitio pero, en el fondo, no te importa. Su música, las paredes llenas de fotos y las cuentas echas a tiza sobre la barra son parte de su encanto. Las gildas y el montadito de pata son el acompañamiento perfecto para su vermú de barril.
-
El Estrecho
Local animado y con historia en el centro de Marbella
El Estrecho es uno de esos bares donde siempre hay que hacer parada en Marbella. Abierto desde 1954 y haciendo honor a su nombre, es un bar pequeño en el que la gente se amontona para poder pedir en la barra u ocupar alguna de sus pocas mesas, pero se convierte en un detalle menor gracias a su buen ambiente y a la calidad del tapeo que ofrecen. No hay que perder de vista su rusa y sus croquetas, dos imprescindibles de la costa occidental de la provincia.
-
Casa Eduardo
Un clásico desde hace tres décadas en Rincón de la Victoria
Desde hace casi tres décadas, esta taberna se convierte en el refugio de quienes quieren tomarse un buen aperitivo en Rincón de la Victoria. Su propietario es de origen cordobés y ofrece a sus clientes una carta con amplia representación de platos andaluces y de su tierra. Los torreznos, el salmorejo o el flamenquin destacan sobre el resto.
-
Bodega Guerola
Un referente en Torremolinos
En pleno centro de Torremolinos, la Bodega Guerola es un referente del aperitivo en Torremolinos desde 1962. No en vano, sus barriles a modo de mesa repartidos por la entrada invitan a ello. Este negocio histórico cuenta con una amplia variedad de pescados y mariscos, entre las que sobresalen las gambas y las conchas finas.
