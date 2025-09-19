Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar

La Policía Nacional arresta a dos jóvenes albaneses que, pese a su edad, están considerados unos especialistas en el robo mediante escalo

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:33

Los agentes del Grupo de Robos seguían de cerca sus pasos. Los sospechosos, dos jóvenes albaneses de 22 y 23 años que, pese a su ... juventud, están considerados auténticos especialistas en el asalto a viviendas mediante la técnica del escalo que habían sido grabados por las cámaras de seguridad con un curioso rasgo en su disfraz: unos llamativos guantes blancos en lugar de negros, que son los que suelen usar los amigos de lo ajeno. Al final, ha sido la policía quien les ha echado el guante.

