Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar

Los agentes del Grupo de Robos seguían de cerca sus pasos. Los sospechosos, dos jóvenes albaneses de 22 y 23 años que, pese a su ... juventud, están considerados auténticos especialistas en el asalto a viviendas mediante la técnica del escalo que habían sido grabados por las cámaras de seguridad con un curioso rasgo en su disfraz: unos llamativos guantes blancos en lugar de negros, que son los que suelen usar los amigos de lo ajeno. Al final, ha sido la policía quien les ha echado el guante.

Una serie de denuncias presentadas en torno al 15 de agosto, en plena Feria de Málaga, dio origen a la investigación. Aunque en barriadas diferentes, todos los casos tenían denominadores comunes que hacían pensar en una misma autoría. Los robos ocurrían durante la madrugada, en una franja muy concreta, aprovechando que los moradores estaban durmiendo, lo que generó aún más inquietud entre las víctimas.

El modus operandi empleado por los ladrones consistía en la técnica del escalo: trepaban por la valla que rodeaba el perímetro de los chalés para acceder al interior de los mismos. No dudaban en recorrer el tejado para eludir cámaras de seguridad y buscar el punto más vulnerable de las puertas o ventanas de la vivienda, que forzaban con destornilladores y hasta con sus propias manos.

Finalmente, una vez dentro de la casa, la recorrían con sumo sigilo haciendo uso de linternas y sin que los moradores se percataran de que, mientras dormían, ellos estaban desvalijando su domicilio. De hecho, la mayoría de las víctimas descubrieron el robo a la mañana siguiente al ver el interior revuelto y comprobar en las cámaras de seguridad que habían recibido la visita de unos intrusos.

Los investigadores del Grupo de Robos centraron sus pesquisas en la banda albanesa. Los delincuentes, conscientes de que la Policía Nacional le pisaba los talones, dejaron de actuar en Málaga y se marcharon a otras localidades españolas. Al cabo de un tiempo, regresaron a la provincia. Los agentes, que sospechaban que iban a comenzar una nueva campaña de robos, consiguieron ubicarlos y detenerlos.

Las pesquisas policiales han permitido atribuirles, por el momento, 11 asaltos a chalés en la zona de El Candado, Guadalmar y Cortijo de Mazas, en Churriana. No obstante, las fuentes consultadas apuntaron que se siguen analizando otras muchas denuncias bajo la creencia de que habrían cometido más delitos en otros puntos de la capital y probablemente de la provincia. El caso sigue abierto.