Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tyler Kalinoski lanza uno de los triples que anotó.

Ver 64 fotos
Tyler Kalinoski lanza uno de los triples que anotó. FIBA
Copa Intercontinental 2025

El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental

Arrolló a un impetuoso, pero desorganizado Utsunomiya Brex, y ahora esperar rival en el partido por el título

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:00

El Unicaja tendrá la posibilidad de defender el título de la Copa Intercontinental en Singapur después de vencer al Utsunomiya Brex de Japón de forma ... incontestable. El campeón nipón y de la BCL Asia no fue rival para el cuadro cajista que jugó su mejor baloncesto hasta ahora desde que comenzó la pretemporada y pasó por encima de un rival tan eléctrico como desordenado en defensa. El Unicaja aguantó la valentía de su rival, que luego no fue capaz de seguirle el ritmo. Kalinoski reventó el partido a base de triples tras el descanso y eso permitió a su equipo jugar a placer e ir metiendo a otros compañeros en dinámica positiva. El rival del equipo malagueño en la final se conocerá este sábado en el partido que disputarán el Illawarra Hawks y el G League United. Puede ser cualquiera de los tres equipos de la otra parte del cuadro, porque el Flamengo ganó de dos a los australianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental