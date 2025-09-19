Notas uno a uno de los jugadores del Unicaja ante el Utsunomiya Brex

Como el partido estaba decantado, Ibon Navarro aprovechó para reservarlo y casi no jugó en la segunda mitad.

Acumuló minutos y no encontró oposición en ... el menudo equipo japonés. Colocó un par de buenos tapones. Actuación para elevar la autoestima.

6 Webb

No está acertado en el tiro, pero ayuda en otras facetas. Siempre atento a las segundas opciones, cogió cinco rechaces.

8 Kalinoski

Excelente partido del estadounidense que fue el máximo anotador del partido y el que rompió el choque con su acierto e insistencia en el rebote.

5 Díaz

Cumplió a nivel defensa y sólo falló un lanzamiento. Fue otro de los que el técnico reservó.

7 Djedovic

Máxima producción en sólo once minutos en la pista en los que logró siete puntos, cogió dos rebotes y repartió cinco asistencias.

7 Sulejmanovic

Metido de lleno en el partido, fue un tormento para los japoneses.

5 Tillie

En su línea de indefinición, estuvo bien en líneas generales, pero falló los cinco triples que intentó.

5 Castañeda

Mejor que en el primer partido. Se soltó un poco a nivel ofensivos, pero tiende a buscar el pase.

6 Kravish

No tuvo problema alguno ante los pívots rivales y logró siete puntos y seis rebotes en doce minutos. Otro reservado.

6 Perry

Tiene un punto de ansiedad en estos partidos de la Intercontinental. Siente que debe ejercer de líder en la pista anotando y eso le hace cometer algunos fallos. Estuvo mejor que ante el Alahli.

7 Barreiro

Corrió al contragolpe, anotó desde las esquinas, ganando la línea de fondo... El gallego estuvo muy metido en el partido, además de acertado.