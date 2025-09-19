Notas uno a uno de los jugadores del Unicaja ante el Utsunomiya Brex
Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:26
-
5
Pérez
Como el partido estaba decantado, Ibon Navarro aprovechó para reservarlo y casi no jugó en la segunda mitad.
-
-
Balcerowski
Acumuló minutos y no encontró oposición en ... el menudo equipo japonés. Colocó un par de buenos tapones. Actuación para elevar la autoestima.
-
6
Webb
No está acertado en el tiro, pero ayuda en otras facetas. Siempre atento a las segundas opciones, cogió cinco rechaces.
-
8
Kalinoski
Excelente partido del estadounidense que fue el máximo anotador del partido y el que rompió el choque con su acierto e insistencia en el rebote.
-
5
Díaz
Cumplió a nivel defensa y sólo falló un lanzamiento. Fue otro de los que el técnico reservó.
-
7
Djedovic
Máxima producción en sólo once minutos en la pista en los que logró siete puntos, cogió dos rebotes y repartió cinco asistencias.
-
7
Sulejmanovic
Metido de lleno en el partido, fue un tormento para los japoneses.
-
5
Tillie
En su línea de indefinición, estuvo bien en líneas generales, pero falló los cinco triples que intentó.
-
5
Castañeda
Mejor que en el primer partido. Se soltó un poco a nivel ofensivos, pero tiende a buscar el pase.
-
6
Kravish
No tuvo problema alguno ante los pívots rivales y logró siete puntos y seis rebotes en doce minutos. Otro reservado.
-
6
Perry
Tiene un punto de ansiedad en estos partidos de la Intercontinental. Siente que debe ejercer de líder en la pista anotando y eso le hace cometer algunos fallos. Estuvo mejor que ante el Alahli.
-
7
Barreiro
Corrió al contragolpe, anotó desde las esquinas, ganando la línea de fondo... El gallego estuvo muy metido en el partido, además de acertado.
