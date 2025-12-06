Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón

Además, nueve cupones más han sido premiados con 40.000 euros cada uno

Ester Requena

Ester Requena

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:39

La suerte vuelve a sonreír a Málaga. El cuponazo de la ONCE de este viernes 5 de diciembre ha dejado un nuevo millonario en la ... provincia, concretamente en Antequera, donde se ha vendido el número 39162 (serie 008), un cupón premiado con seis millones de euros. A ello se suman nueve cupones más del mismo número dotados cada uno con 40.000 euros.

