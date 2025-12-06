Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón

La suerte vuelve a sonreír a Málaga. El cuponazo de la ONCE de este viernes 5 de diciembre ha dejado un nuevo millonario en la ... provincia, concretamente en Antequera, donde se ha vendido el número 39162 (serie 008), un cupón premiado con seis millones de euros. A ello se suman nueve cupones más del mismo número dotados cada uno con 40.000 euros.

Los cupones se despacharon en el punto de venta que María Dolores Pacheco, vendedora de la ONCE desde 2015, tiene junto al hospital de Antequera. «No me lo creo, esto es muy grande», comentaba la vendedora al recibir la noticia. «Es la primera vez que me pasa esto, pero es una alegría inmensa. Es muy especial saber que he traído tanta alegría a mi pueblo, es un sentimiento increíble», detallaba. Ella ya casi se considera personal del hospital, y en el trajín de gente preocupada «pudo ayudar, y de qué manera». «Cuando pasan las cosas malas hay que contarlas, así que cuando hay buenas noticias, como ahora, también. Así que me gustaría poder compartir mi alegría con todos los que están día a día ahí, ayudando», explicó Pacheco.

Los cupones se despacharon en el punto de venta junto al hospital de Antequera

El sorteo del Cuponazo de este viernes 5 de diciembre ha sido magnánimo con el territorio andaluz, dejando otros 400.000 euros en la localidad almeriense de Roquetas del mar, 80.000 euros con dos cupones en la capital sevillana y 40.000 euros con un cupón en Algeciras. Además de Andalucía, este sorteo de la ONCE ha llevado premios a Galicia, Murcia y Comunidad Valencia.

Premios

El cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de «por los lados puedes ser ganador», premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Para el próximo martes, 9 de diciembre el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.