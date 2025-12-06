Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
Desde que se tienen registros de la magnitud en escala Richter, sólo un sismo localizado en la provincia supera los 4,9 del que se ubicó ayer en el municipio de la Costa del Sol
Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:28
Los que notaron el terremoto de ayer en Fuengirola no exageraron. El Instituto Geográfico Nacional, que inicialmente informó de una magnitud (en escala Richter) de 4,2, modificó el dato a 4,8 a lo largo del día para establecer, a última hora del 5 de diciembre, una marca de 4,9. Esto convierte a este temblor como el segundo más grande de la provincia de los últimos 100 años, periodo desde que el Instituto Geográfico Nacional registra los datos −gracias a los sismógrafos− de magnitud en escala Richter. Sólo el terremoto del 24 de agosto de 1976, con epicentro en el suroeste de Almogía, supera al de Fuengirola con una marca de 5,4. Gracias a que el hipocentro del sismo del pasado viernes no fue muy cercano a la corteza terrestre −78 kilómetros de profundidad frente a los 54 kilómetros del de Almogía− no se sintió con más fuerza.
El sur, epicentro de la historia sísmica de España
La fricción entre las placas tectónicas africana (Nubia) y euroasiática, justo en el norte del continente vecino, es la responsable de la mayoría de los terremotos documentados en España desde el siglo XIV por el Instituto Geográfico Nacional.
Placas tectónicas
Límite de placa
Falla convergente o destructiva
Norteamericana
Euroasiática
Africana
Antártica
Sudamericana
Australiana
Fuente: USGS
E. H.
Placas tectónicas
Límite de placa
Falla convergente o destructiva
Norteamericana
Euroasiática
Africana
Índica
Sudamericana
Australiana
Antártica
Fuente: USGS
E. H.
Placas tectónicas
Falla convergente o destructiva
Límite de placa
Euroasiática
Arábiga
Filipina
Norteamericana
Africana
Índica
Pacífico
Pacífico
Sudamericana
Australiana
Nazca
Antártica
Scotia
Fuente: USGS
E. H.
Placas tectónicas
Falla convergente o destructiva
Límite de placa
Euroasiática
Norteamericana
Juan de Fuca
Africana
Arábiga
Filipina
Caribe
Índica
Cocos
Pacífico
Pacífico
Sudamericana
Nazca
Australiana
Antártica
Scotia
Fuente: USGS
E. H.
Esto significa que la mayoría de los epicentros de estos sismos se localizan en el sur de España, concretamente en Andalucía, Murcia y Alicante −en tierra− y en el Golfo de Cádiz y en el mar de Alborán −en agua−.
El registro histórico de estos terremotos y sus parámetros, junto a otros análisis científicos relacionados con las características geológicas del terreno, permite al Instituto Geográfico Nacional realizar el mapa de Peligrosidad Sísmica de España. La última actualización del mismo se realizó en 2015 y representa la probabilidad de sismos con magnitud de peligro en un periodo de retorno de 475 años.
Peligrosidad sísmica en España
Periodo de retorno: 475 años,
datos de la aceleración del terreno
Menor peligro
Mayor peligro
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
E. H.
Peligrosidad sísmica en España
Periodo de retorno: 475 años,
datos de la aceleración del terreno
Menor peligro
Mayor peligro
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
E. H.
Peligrosidad sísmica en España
Periodo de retorno: 475 años, datos de la aceleración del terreno
Menor peligro
Mayor peligro
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
E. H.
Peligrosidad sísmica en España
Periodo de retorno: 475 años, datos de la aceleración del terreno
Menor peligro
Mayor peligro
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
E. H.
El mapa deja claro dónde se ubican las zonas más peligrosas del país. Junto a la cordillera Pirenaica, Murcia −con influencia en la vecina Alicante− y Granada −con afectación en Málaga, sobre todo en las comarcas de la Axarquía y Nororma−.
Radiografía de un terremoto
¿Cuáles son las principales características y cómo se miden?
Hipocentro
También conocido como foco, es el punto en el interior terrestre desde donde se libera la energía.
Profundidad
Es la distancia entre el hipocentro y la corteza terrestre.
Profundo
Cuando el foco tiene una profundidad de 300 kilómetros o más.
Intermedio
Cuando el foco se sitúa entre los 300 km. y los 70 km. de profundidad.
Superficial
Los más peligrosos, al situarse el hipocentro a tan solo 70 kilómetros o menos de la corteza terrestre.
Epicentro
Punto de la superficie terrestre directamente posicionado sobre el hipocentro y donde el terremoto se siente con más fuerza.
Área o escala
Zona que se extiende de manera concéntrica desde el epicentro y donde se siente el sismo.
Intensidad (escala Mercalli)
Escala subjetiva (se basa en registros históricos, referencias documentales, etc.) y que se mide en números romanos. Se centra en los daños del terremoto y se usa para los sismos históricos.
Magnitud (escala Richter)
Escala objetiva (se basa en los datos recogidos por los sismógrafos) y que se mide en números latinos. Se centra en la energía liberada y se usa para los terremotos actuales.
AUX STEP FOR JS
El Instituto Geográfico Nacional elabora una lista de los terremotos más importantes de la historia de España basándose en la intensidad de los mismos o escala de Mercalli, que se determina por registros históricos, referencias periodísticas, etc.
Esta lista enumera hasta 27 grandes sismos, desde el año 1048 hasta el último acaecido en Lorca (Murcia) en 2011. De estos 27, 17 −6 de cada 10− tuvieron su epicentro o afectaron especialmente a localizaciones andaluzas; como el primero documentado en Málaga, en 1494, o el de 1680, que tuvo su epicentro en Alhaurín el Grande.
Pero la tecnología, en concreto un sismógrafo, ofrece un registro más certero. El Instituto Geográfico Nacional almacena datos objetivos de todos los terremotos con epicentro en España o en zonas adyacentes desde hace 100 años. Los sismógrafos, además de la magnitud en escala de Richter, también registran la fecha y hora exacta del sismo, la localización del epicentro y la profundiad del hipocentro.
Instituto Geográfico Nacional y USGS
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión