Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años

Encarni Hinojosa Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:28 | Actualizado 00:45h. Comenta Compartir

Los que notaron el terremoto de ayer en Fuengirola no exageraron. El Instituto Geográfico Nacional, que inicialmente informó de una magnitud (en escala Richter) de 4,2, modificó el dato a 4,8 a lo largo del día para establecer, a última hora del 5 de diciembre, una marca de 4,9. Esto convierte a este temblor como el segundo más grande de la provincia de los últimos 100 años, periodo desde que el Instituto Geográfico Nacional registra los datos −gracias a los sismógrafos− de magnitud en escala Richter. Sólo el terremoto del 24 de agosto de 1976, con epicentro en el suroeste de Almogía, supera al de Fuengirola con una marca de 5,4. Gracias a que el hipocentro del sismo del pasado viernes no fue muy cercano a la corteza terrestre −78 kilómetros de profundidad frente a los 54 kilómetros del de Almogía− no se sintió con más fuerza.

El sur, epicentro de la historia sísmica de España

La fricción entre las placas tectónicas africana (Nubia) y euroasiática, justo en el norte del continente vecino, es la responsable de la mayoría de los terremotos documentados en España desde el siglo XIV por el Instituto Geográfico Nacional.

Placas tectónicas Límite de placa Falla convergente o destructiva Norteamericana Euroasiática Africana Antártica Sudamericana Australiana Fuente: USGS E. H. Placas tectónicas Límite de placa Falla convergente o destructiva Norteamericana Euroasiática Africana Índica Sudamericana Australiana Antártica Fuente: USGS E. H. Placas tectónicas Falla convergente o destructiva Límite de placa Euroasiática Arábiga Filipina Norteamericana Africana Índica Pacífico Pacífico Sudamericana Australiana Nazca Antártica Scotia Fuente: USGS E. H. Placas tectónicas Falla convergente o destructiva Límite de placa Euroasiática Norteamericana Juan de Fuca Africana Arábiga Filipina Caribe Índica Cocos Pacífico Pacífico Sudamericana Nazca Australiana Antártica Scotia Fuente: USGS E. H.

Esto significa que la mayoría de los epicentros de estos sismos se localizan en el sur de España, concretamente en Andalucía, Murcia y Alicante −en tierra− y en el Golfo de Cádiz y en el mar de Alborán −en agua−.

Todos los terremotos registrados por intensidad o magnitud en la península ibérica y adyacentes. Instituto Geográfico Nacional

El registro histórico de estos terremotos y sus parámetros, junto a otros análisis científicos relacionados con las características geológicas del terreno, permite al Instituto Geográfico Nacional realizar el mapa de Peligrosidad Sísmica de España. La última actualización del mismo se realizó en 2015 y representa la probabilidad de sismos con magnitud de peligro en un periodo de retorno de 475 años.

Peligrosidad sísmica en España Periodo de retorno: 475 años, datos de la aceleración del terreno Menor peligro Mayor peligro Fuente: Instituto Geográfico Nacional E. H. Peligrosidad sísmica en España Periodo de retorno: 475 años, datos de la aceleración del terreno Menor peligro Mayor peligro Fuente: Instituto Geográfico Nacional E. H. Peligrosidad sísmica en España Periodo de retorno: 475 años, datos de la aceleración del terreno Menor peligro Mayor peligro Fuente: Instituto Geográfico Nacional E. H. Peligrosidad sísmica en España Periodo de retorno: 475 años, datos de la aceleración del terreno Menor peligro Mayor peligro Fuente: Instituto Geográfico Nacional E. H.

El mapa deja claro dónde se ubican las zonas más peligrosas del país. Junto a la cordillera Pirenaica, Murcia −con influencia en la vecina Alicante− y Granada −con afectación en Málaga, sobre todo en las comarcas de la Axarquía y Nororma−.

Radiografía de un terremoto ¿Cuáles son las principales características y cómo se miden? Hipocentro También conocido como foco, es el punto en el interior terrestre desde donde se libera la energía. Profundidad Es la distancia entre el hipocentro y la corteza terrestre. Profundo Cuando el foco tiene una profundidad de 300 kilómetros o más. Intermedio Cuando el foco se sitúa entre los 300 km. y los 70 km. de profundidad. Superficial Los más peligrosos, al situarse el hipocentro a tan solo 70 kilómetros o menos de la corteza terrestre. Epicentro Punto de la superficie terrestre directamente posicionado sobre el hipocentro y donde el terremoto se siente con más fuerza. Área o escala Zona que se extiende de manera concéntrica desde el epicentro y donde se siente el sismo. Intensidad (escala Mercalli) Escala subjetiva (se basa en registros históricos, referencias documentales, etc.) y que se mide en números romanos. Se centra en los daños del terremoto y se usa para los sismos históricos. Magnitud (escala Richter) Escala objetiva (se basa en los datos recogidos por los sismógrafos) y que se mide en números latinos. Se centra en la energía liberada y se usa para los terremotos actuales. AUX STEP FOR JS

El Instituto Geográfico Nacional elabora una lista de los terremotos más importantes de la historia de España basándose en la intensidad de los mismos o escala de Mercalli, que se determina por registros históricos, referencias periodísticas, etc.

Esta lista enumera hasta 27 grandes sismos, desde el año 1048 hasta el último acaecido en Lorca (Murcia) en 2011. De estos 27, 17 −6 de cada 10− tuvieron su epicentro o afectaron especialmente a localizaciones andaluzas; como el primero documentado en Málaga, en 1494, o el de 1680, que tuvo su epicentro en Alhaurín el Grande.

Pero la tecnología, en concreto un sismógrafo, ofrece un registro más certero. El Instituto Geográfico Nacional almacena datos objetivos de todos los terremotos con epicentro en España o en zonas adyacentes desde hace 100 años. Los sismógrafos, además de la magnitud en escala de Richter, también registran la fecha y hora exacta del sismo, la localización del epicentro y la profundiad del hipocentro.

Fuente Instituto Geográfico Nacional y USGS

Reporta un error