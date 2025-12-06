Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga

Sorprendió a un ladrón en su casa en medio de la noche. Vio que en una de mano portaba un cuchillo de grandes dimensiones y ... lo primero que le vino a la mente fueron sus dos hijos, que dormían en sus cuartos. Temió por la integridad de los menores y, sin pensarlo dos veces, intentó arrebatar el arma al 'caco'. No le costó la vida de milagro.

El asaltante, a sabiendas de que podía causarle la muerte, clavó el cuchillo al hombre en la cabeza y luego le asestó varias puñaladas en el abdomen. Acto seguido, huyó del chalé con un bolso de cuero que encontró. En su interior había unas gafas de sol, 40 euros, 10 libras y unas cuantas tarjetas de crédito.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al ladrón a ocho años y medio de cárcel como autor de un homicidio en grado de tentativa y un delito de robo con violencia en casa habitada con instrumento peligroso. Es la pena que le ha impuesto la Sala por el brutal asalto después de que el acusado llegase a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el cual reconoció su culpabilidad.

Los hechos enjuiciados ocurrieron en una madrugada de agosto de 2018. De acuerdo con el relato de hechos probados, el procesado se coló en el chalé de la familia a través de una ventana y provisto de un cuchillo. Los ruidos desvelaron al matrimonio, tras lo que el hombre fue a echar un vistazo, siendo cuando descubrió al ladrón.

El perjudicado ingresó en estado crítico en el hospital. Entre otras lesiones, presentaba una herida inciso-contusa de unos seis centímetros que iba desde el arco del cuero cabelludo hasta el cráneo, además de varias perforaciones en el colon. Dada la situación, fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata.

Los médicos consiguieron salvar su vida, pese a lo que continuó en la Unidad de Cuidados Intensivos con ayuda de ventilación mecánica. También necesitó varias transfusiones y tratamiento por las complicaciones que padeció a causa de las lesiones en el intestino.

La víctima, de acuerdo con el fallo, ha requerido asistencia psicológica a consecuencia de la vivencia sufrida. El culpable tendrá que indemnizarlo en la cantidad de 39.100 euros por las importantes lesiones y secuelas padecidas en concepto de responsabilidad civil.