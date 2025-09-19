Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FIBA
Copa Intercontinental 2025

Ibon Navarro, satisfecho: «Pudimos meter a jugadores que estaban un poco fuera»

El técnico celebra el nivel mostrado por su equipo para alcanzar la final de la Copa Intercontinental

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:19

El plan de partido que Ibon Navarro tenía en la cabeza para vencer al Utsunomiya se cumplió y estaba satisfecho tanto por el resultado como ... por la aportación de jugadores que hasta ahora estaban más irregulares. El entrenador del Unicaja analizó para SUR, la victoria ante un buen rival, como calificó al equipo japonés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro, satisfecho: «Pudimos meter a jugadores que estaban un poco fuera»

Ibon Navarro, satisfecho: «Pudimos meter a jugadores que estaban un poco fuera»