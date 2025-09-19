Ibon Navarro, satisfecho: «Pudimos meter a jugadores que estaban un poco fuera»

El plan de partido que Ibon Navarro tenía en la cabeza para vencer al Utsunomiya se cumplió y estaba satisfecho tanto por el resultado como ... por la aportación de jugadores que hasta ahora estaban más irregulares. El entrenador del Unicaja analizó para SUR, la victoria ante un buen rival, como calificó al equipo japonés.

«Si quieres correr contra nosotros, vamos a correr. Tuvieron un acierto grande, pero debían de seguir corriendo con doce jugadores. No han sido capaces. Son fieles a su estilo y han ganado la BCL en Asia. Es el baloncesto que ellos juegan, que promedia 34 tiros de tres puntos y sólo en la primera parte llevaban 20 y era más de lo que teníamos que permitir. Hicimos un buen trabajo en el balance defensivo y siendo inteligentes, como también en el rebote. Hemos podido repartir los minutos, controlar las cargas y meter jugadores que estaban un poco fuera, además de reservar a otros que llevaban mucha carga. Hay que trabajar mucho y bien para ganar por tanto», desglosó.

Respecto al rival en el partido por el título, Navarro no mostró preferencias, en parte porque la igualdad es máxima. «Puede entrar cualquier equipo. Con la diferencia de sólo dos puntos, el Flamengo lo tiene complicado. El G League es un equipo basado en el uno a uno con mucho talento y físico, el australiano tiene un sistema muy asentado y luego está el Flamengo que es todo corazón y que tiene a un entrenador que conoce bien el baloncesto europeo. Cualquiera será un rival muy difícil», finalizó.