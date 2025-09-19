Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga, tras un doble proceso de consulta, es una de las cuestiones que ... más dudas suscita entre los conductores. ¿Cuándo empieza a multar y a quiénes?, ¿qué supuestos hay?, ¿cómo afecta la etiqueta del vehículo?, ¿y el lugar de residencia? Todas tienen ya respuesta, pero, ante todo, lo que hay que dejar claro es que este área restringida está operativa desde finales del año pasado. Eso sí, los primeros doce meses están siendo 'de gracia', no hay multas. Esto empezará a cambiar pronto, aunque de manera paulatina y escalonada.

No confundir con Soho, Centro Histórico y Álamos-Carretería

Lo primero que hay que destacar, pues genera algunas confusiones, es que la ZBE no es lo mismo que las zonas restringidas al tráfico derivadas de los procesos de semipeatonalización en el Centro Histórico, Soho y eje Álamos-Carretería. A estas zonas sólo pueden acceder los vehículos autorizados expresamente. No es una cuestión meramente ambiental. En los últimos meses, estas tres áreas, especialmente Carretería, están suponiendo una sangría de multas. Como adelantó SUR en julio, hasta 157.500 sanciones se impusieron en solo un año. Una de las claves es que la ordenanza es compleja, farragosa, cargada de supuestos. Y es tan importante evitar el acceso incorrecto, señalizado en amarillo fluorescente, como salir por donde no corresponde, con señales de color gris y una banda cruzada.

Agotar la vida útil del vehículo

Hecha esta salvedad, la Zona de Bajas Emisiones empezará a sancionar el próximo 30 de noviembre, según han confirmado a este diario fuentes municipales. La filosofía de este entorno es que quienes paguen el impuesto de circulación en la capital puedan agotar la vida útil de su vehículo sin tener que hacer desembolso en otro más ecológico. Eso sí, los que tengan etiqueta B o inferiores no se pueden traspasar porque el comprador perdería el derecho. Por sintetizar mucho, durante al menos los primeros cinco años no hay ningún problema para los residentes en Málaga.

Sin etiqueta y de fuera de Málaga

Las multas entre el 30 de noviembre de este año y la misma fecha del que viene se centrarán en los coches y motos sin etiqueta ambiental que estén registrados fuera de la capital. Las furgonetas tienen un respiro de tres años más, una vez casi consumido el primero de entrada en vigor de este marco regulatorio.

La casuística es algo más amplia pero se puede resumir que no tienen etiqueta los vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2000 y los diésel anteriores a enero del 2006. En todo caso, es muy fácil saber la etiqueta de un vehículo. Basta con entrar en la web de la Dirección General de Tráfico y teclear el número de matrícula. Es automático y gratuito. Además, hay que saber que no es obligatorio lucir físicamente la etiqueta en el vehículo puesto que los sistemas funcionan a través de cámaras y lecturas de matrículas. Todos los municipios que apliquen estas ZBE están conectados con la base de datos de la DGT.

¿A qué calles afecta?

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Toda la información sobre el funcionamiento de la ZBE está recogida en la web del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Entre otras cosas, se puede ver cómo aumentan las restricciones año a año. A partir de noviembre de 2026, por ejemplo, la restricción se ampliará a los coches y motos con etiqueta B que no estén registrados en la capital.

Sin embargo, tienen acceso libre por la ZBE los servicios de transporte colectivo de viajeros, taxis y VTC, los vehículos catalogados como históricos conforme al Real Decreto 1247/1995 y camiones. Y lo mismo, eso sí, previa comunicación y comprobación, las asistencias sanitarias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios municipales y los privados de especial necesidad (seguridad privada, desatoros, funerarias, transporte de fondos...)

Datos previos

Según los estudios municipales que acompañaron a la ordenanza reguladora de la ZBE, es que se pretende sacar del área central de la ciudad a más de 26.000 vehículos. A largo plazo, 15 años, se estima que se eliminarían unos 40.000 vehículos diarios de las calles, un 20%.

Alrededor de la cuarta parte de los vehículos que circulan por esta zona proceden de fuera de Málaga capital. Son los indiscutiblemente más afectados por la normativa. Se estima que son más de 50.000 movimientos diarios, de los que, a su vez, una cuarta parte carecería de etiqueta y serían los afectados directamente por los cambios del 30 de noviembre próximo.

¿Cómo es el parque móvil que ahora circula por estas calles? La etiqueta mayoritaria es la C (40,4%), seguida, con un 31,1%, por la B. Casi uno de cada 4 coches carece de etiqueta. Y los limpios, ECO y 0, sólo suponen el 3% y menos del 1% respectivamente.