Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»

«¡Están matando a un hombre a golpes!», alertaron los vecinos a los servicios de emergencias. Eran casi las 1.30 horas y la víctima, ... de 61 años, regresaba de trabajar cuando dos individuos, encapuchados y vestidos de negro, le sorprendieron con un arma de fuego, a un paso de su portal, en Marbella, mientras le indicaban que se quedara quieto. El fin, atracarle.

Ha ocurrido la madrugada de este viernes 19 de septiembre, cuando el teléfono 112 ha recibido varias llamadas que pedían la presencia policial y sanitaria por una agresión. Los testigos, que además grabaron cómo uno de los delincuentes golpeaba a la víctima para sustraerle la bandolera, relataron que los sospechosos consiguieron huir a bordo de un vehículo y que podría haber un tercer implicado.

Tendido en el suelo y con el rostro ensangrentado se encontraron a la víctima algunos de sus familiares, que escucharon el griterío en la calle sin imaginar que uno de los suyos estaba sufriendo un violento robo. El botín: tres cadenas de oro, un teléfono móvil y el bolso.

«Está demasiado bien está para el susto que se llevó»

Hasta el lugar acudieron efectivos de Policía Local, Nacional y los servicios sanitarios, que atendieron a la víctima en el lugar y lo evacuaron al Centro de Salud Las Albarizas. «Tiene heridas y magulladuras, el ojo hinchado... demasiado bien está para el susto que se llevó», cuenta uno de sus familiares, con el que ha podido contactar este periódico.

Según su relato, uno de los presuntos ladrones le encañonó con una pistola -se desconoce si real o simulada- mientras el otro le palpaba. Fue cuando le arrancaron los cordones de oro cuando el afectado trató de zafarse, aunque sin éxito. Al parecer, el sospechoso que portaba el arma lo empujó y la víctima cayó al suelo, donde continuó el forcejeo para hacerse con todos los enseres de valor que llevaba encima.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado de que hay una investigación abierta para tratar de resolver lo sucedido y localizar a los presuntos responsables, pues por el momento no constan detenciones.