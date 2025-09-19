Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»

Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»

Los autores, que huyeron de lugar y dejaron a la víctima en el suelo, le sustrajeron dos cordones de oro, una bandolera y un móvil

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:16

«¡Están matando a un hombre a golpes!», alertaron los vecinos a los servicios de emergencias. Eran casi las 1.30 horas y la víctima, ... de 61 años, regresaba de trabajar cuando dos individuos, encapuchados y vestidos de negro, le sorprendieron con un arma de fuego, a un paso de su portal, en Marbella, mientras le indicaban que se quedara quieto. El fin, atracarle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

