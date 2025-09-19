Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen captada al amanecer desde Torre de Benagalbón, junto a un detalle ampliado del fenómeno. Antonio Ortín

El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

El evento ha sido visible en el cielo oriental desde las 6 de la mañana

Antonio Ortín

Antonio Ortín

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:20

Aunque se da de forma esporádica, no es fácil captarlo. Los malagueños que esta pasada madrugada hayan echado un vistazo al cielo por el este ... a partir de las seis han podido disfrutar de un curioso fenómeno astronómico. Ha sido la conjunción entre Venus y la Luna, que estos días se encuentra en fase menguante. Lo singular es que justo debajo de Venus se ha podido ver también una estrella, Régulo, la más brillante de la constelación de Leo.

