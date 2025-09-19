El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Aunque se da de forma esporádica, no es fácil captarlo. Los malagueños que esta pasada madrugada hayan echado un vistazo al cielo por el este ... a partir de las seis han podido disfrutar de un curioso fenómeno astronómico. Ha sido la conjunción entre Venus y la Luna, que estos días se encuentra en fase menguante. Lo singular es que justo debajo de Venus se ha podido ver también una estrella, Régulo, la más brillante de la constelación de Leo.

El fenómeno, que ha sido especialmente visible hasta las horas de luz, es no obstante un efecto de perspectiva. Así lo aclara Rosa López, profesora del departamento de Química de la Universidad de Málaga (UMA) y astrónoma 'amateur' de la Sociedad Malagueña de Astronomía. «Una conjunción es el resultado del efecto de la perspectiva del observador que está en la Tierra; ocurre cuando los astros se alinean en el momento en el que los objetos celestes, que pueden ser planetas o estrellas, comparten la misma posición dentro de la eclíptica, es decir, de la trayectoria que siguen el Sol, la Luna y los planetas cuando los observamos desde la Tierra». Y agrega: «En el Sistema Solar, Venus es el segundo planeta, que gira sobre su órbita; nuestro planeta es el tercero y además de su propia órbita tenemos un satélite que gira sobre la Tierra, de manera que la perspectiva y los movimientos relativos de cada uno de los cuerpos celestes producen este tipo de efectos a ojos del observador».

La astrónoma define lo que se ha visto esta mañana desde Málaga, también visible desde otros puntos desde la misma latitud, como una «conjunción muy especial y bonita entre nuestro satélite, una estrella y un planeta».

Ocultación de Venus

A esta conjunción le va a suceder otro fenómeno de alto interés científico, aunque la profesora López advierte de que es necesario un telescopio o prismáticos y, sobre todo, un alto conocimiento técnico para evitar daños oculares. Se trata de la ocultación de Venus por la Luna, prevista en torno a las 14.27 horas . «Venus es un planeta interior que también tiene fases. La Luna está en fase menguante y Venus en creciente, por lo que tendríamos en su fase creciente a un planeta al que en un momento determinado va a ocultar la Luna, un evento que en Málaga no se ve desde noviembre de 2023».

No obstante, esta astrónoma insiste en que sin conocimientos técnicos puede entrañar riesgos para el ojo, por lo que no es recomendable intentarlo sin saber cómo hacerlo. «Buscando ese fenómeno podemos encontrarnos con el Sol y si esto sucede con una lente el daño en el ojo puede ser fulminante», aclara López, quien recomienda por tanto que se limite a quienes tengan conocimientos de observación astronómica.