Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así son las señales que advierten de las posibles multas. DGT

Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

El Ayuntamiento implanta tres sistemas en zonas conflictivas del tráfico en la capital para aumentar la seguridad vial

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:39

Muchos conductores se preguntaban este viernes por las nuevas señales en las que se podía ver un semáforo en rojo y el símbolo de radar ... en lugares como la Avenida Valle Inclán. La curiosidad queda resuelta con la notificación oficial de la entrada en vigor de un nuevo sistema de multas. Así, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, pondrá en marcha el próximo lunes, 22 de septiembre, los seis dispositivos 'foto-rojo' que se han instalado para aumentar la seguridad vial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  8. 8 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  9. 9 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  10. 10 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras